El Ayuntamiento de Aldeatejada se quiebra tras la renuncia del teniente de alcalde: "Hay total falta de transparencia"

Se avecina terremoto político en el municipio salmantino de Aldeatejada a pocos meses de las elecciones municipales en mayo de 2023. El que fuera hasta ahora primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Francisco Javier Martín Blanco, y perteneciente a Ciudadanos, ha renunciado a sus cargos y competencias ante la "total falta de información y transparencia" de los que son sus socios de Gobierno, el Partido Popular.

Martín Blanco ha subrayado que hay una "imposibilidad manifiesta y reiterada" para gestionar y dirigir los servicios correspondientes a las delegaciones que le fueron atribuidas tras el acuerdo de Gobierno Municipal el cual alcanzaron PP y Cs. El concejal de la formación liberal venía reclamando desde el comienzo de la legislatura que Enrique Manuel García Mariño, alcalde de Aldeatejada, "respetara" sus competencias que tenía delegas, que son Educación, Consumo y Tráfico.

Unas competencias que fueron atribuidas tras alcanzar un acuerdo entre PP y Ciudadanos, que permitió a los populares gobernar en este municipio, al sumar con los liberales un total de cinco concejales frente a los cuatro del PSOE. Para Francisco Javier parece ahora que "lo único que querían era conseguir la Alcaldía del pueblo" con el objetivo de gobernar "como ellos quieran pero sin tener en cuenta a nadie".

En este sentido, destaca que en abril de 2022, las competencias de Urbanismo y Obras Municipales le fueron delegadas tras la renuncia de la popular Luisa María Carrasco Martín. Sin embargo, puntualiza que desde entonces "no ha podido ejercer ninguna función ni realizar ninguna gestión". "No he sido informado sobre ningún asunto, no cuentan conmigo para tomar ninguna decisión y no me tienen en cuenta para mantener reuniones y tomar decisiones propias de estas áreas", ha recalcado el edil.

Precisamente, ha explicado que las rotondas que se han realizado en el municipio "no ha gestionado, decidido, negociado, solicitado y contratado nada". "Todo estaba ya hecho por otras personas que no tenían funciones asignadas", ha reiterado.

Otro ejemplo de este "intrusismo" en sus atribuciones es el nuevo Colegio de Aldeatejada, el cual fue anunciado en septiembre "a bombo y platillo" y del que él, como concejal de Educación, "apenas sabía nada". Ha aseverado que las reuniones con el Consejo Escolar, el Ampa y con los miembros del Gobierno las han mantenido "otros concejales" sin que, además, le dieran cuenta de "ningún asunto".

"A estas lamentables situaciones hay que añadir las diferencias que existen entre los concejales del PP y Francisco Javier en cuanto a otros temas de la gestión propia del Ayuntamiento, como son las de realizar modificaciones presupuestarias a 'toro pasado' cuando ya se ha gastado el dinero o el realizar contrataciones de personal de manera totalmente arbitraria, sin ningún proceso de selección", han añadido en un comunicado remitido a este periódico.

Por último, han señalado que estas "malas prácticas" no las comparte el concejal de Ciudadanos y por eso las han querido denunciar públicamente.

Sigue los temas que te interesan