David Mingo: "Organizamos actividades diferentes para generar movimiento económico en Santa Marta"

Después de la excelente respuesta del pasado año, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes vuelve a apostar por un proyecto navideño que ha convertido al municipio en "un referente de Navidad de visita obligada en estas fechas", asegura el alcalde, David Mingo.

'Santa Marta Villa Navideña' muestra en la Plaza de España y Plaza de la Iglesia más de 150 motivos navideños, como grandes soldados cascanueces, ocho casitas navideñas de grandes dimensiones, bastones de dos metros, paraguas, libros gigantes, muñecos de nieve, regalos y una atracción de Navidad para los más pequeños.

David Mingo explica a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León el sentido de esta novedosa 'Villa Navideña', además hace balance del año que llega a sus últimos días, como de los proyectos de futuro del primer municipio de la provincia de Salamanca.

Santa Marta 'Villa Navideña'

- Alcalde, un año más, Santa Marta se convierte en una 'Villa Navideña', y referente en la provincia de Salamanca.



- El proyecto viene de tres años atrás y el valor que tiene es que es completamente artesanal. Esto no lo hace una empresa, sino una persona que contrata el Ayuntamiento a través de una subvención y, cada año, la que corresponde por los procesos selectivos. Esa persona de Santa Marta se encarga, durante el año y con un material muy sencillo, de ir ensamblando partes de tubos y de goma e ir haciendo figuras para que, llegada la Navidad, podamos decorar una zona del municipio más atractiva. Es decir, la idea es conseguir atraer gente con un proyecto auténtico, además de la iluminación navideña. También, con las podas de árboles realizamos cervatillos, conejitos, osos y diversas figuras hechas con madera de manera muy artesanal, que colocamos por todo el pueblo.

- ¿Qué se pretende?

- Que los niños, que son un motor que mueve al mundo y que, sobre todo, a los padres, sean el polo de atracción para que venga la gente a Santa Marta a descubrir su 'Villa Navideña' cada año, cambiándola cada edición, incorporando cosas nuevas, ampliando la superficie y estando en más lugares. Y lo estamos consiguiendo. Todo ello con la idea de que esa gente, a la vez que traen al niño y pasan un tiempo en el pueblo, vayan a los bares, consuman en las tiendas y compren por la tarde. Y lo mantenemos durante un mes, que no es poco. Estamos hablando desde el 1 de diciembre hasta el 8 de enero, un periodo de tiempo muy amplio de una actividad permanente, que ayude al comercio por las tardes a sustentarse y a generar actividad. En resumen, organizar actividades diferentes para generar movimiento económico en Santa Marta.

- ¿Y se nota en la actividad local y en el flujo de personas?



- Se nota. El año pasado recibimos a miles de personas. Claro, fue la gran novedad porque pasamos de un pequeñito poblado en la Plaza de la Iglesia a un gran montaje en la Plaza del Ayuntamiento. Vienes una tarde, porque hasta que no haya vacaciones las mañanas son diferentes, y se ve cómo llega gente con carritos que no son de aquí, sino muchos de toda la zona, otros tantos de Salamanca capital, porque esto es como el 'Cortilandia' de la provincia. La verdad es que estéticamente es muy atractivo y muy bonito. La Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de la Iglesia le dan una dimensión al municipio, francamente me atrevo a decir, que no tiene nada que ver y es completamente diferente a lo que hace el resto de municipios. Hay gente que puede gastarse mucho en la iluminación y quedar precioso. Pero claro, esta 'Villa Navideña' no la tiene nadie.

- ¿Habrá más actividades de Navidad?

- Además, desde el Centro Joven se hacen actividades propiamente desde el mismo día de la inauguración. Un concierto de la Escuela de Música, también los niños del coro del propio centro musical. En otras ocasiones participa el Coro 'Aires del Tormes', que creamos con apoyo municipal con vecinos de Santa Marta. Y, después, hay actividad cultural y de ocio durante todas las navidades.

- Hemos visto que también se están organizando dos nochebuenas y dos nocheviejas para diferentes tramos de edad.



- Que salgan bien es lo importante. Tenemos Nochevieja de mayores, Nochevieja de juventud y luego, este año, vamos a colaborar para disfrutar de una Nochevieja para todo tipo de personas, que debo repetir que no organiza el Ayuntamiento, sino la juventud. Será una Nochevieja en la plaza Tierno Galván, al estilo de como hacemos San Blas el 3 de febrero. Nuestra idea es que la gente, principalmente los jóvenes, no tengan que coger el coche y evitar, de esta manera, los desplazamientos, y lograr que no tenga lugar algún percance desagradable en una noche que, ya sabemos, todos cometemos algún exceso.

Si a eso, encima, se une a que lo que pretendemos y priorizamos es que los vecinos empadronados puedan asistir con un acompañante, pero fundamentalmente empadronados, logramps que se organice principalmente para la gente de Santa Marta. Es verdad que para nosotros es un riesgo, porque cuando haces una cosa que nunca había existido es fácil que puedan surgir inconvenientes. Sin embargo, creo que es más importante priorizar que la gente se quede en el municipio. Estarán en su casa, podrán coger las llaves, ir andando y llegar a pie a su vivienda y, de esta forma, evitaremos riesgos mayores. Esa es la filosofía. Luego veremos cómo se desarrolla.

- En este año 2022 que ya termina, se ha podido comprobar una labor cultural muy importante por parte del Ayuntamiento.

- Sí, el concepto es el mismo, que tengamos un reclamo. Soy consciente de lo que en Santa Marta tenemos y somos. ¿Por qué no podemos optar a otras cosas? Llevo viendo como otros municipios de la provincia, con muchas menos capacidades que nosotros, eso sí, con más atractivos visuales, han generado actividad y una oportunidad para su municipio. Quizá la única que tengan esos pueblos. Nosotros tenemos más oportunidades y estamos trabajando para que tengamos más en el futuro. Me gustaría, por ejemplo, tener un Centro de Emprendimiento o un gran polígono industrial. Pero además de eso, también hay que generar algo de ilusión y de movimiento en la parte tradicional. Tenemos más de 200 negocios comerciales que generan mucha actividad económica y empleo. Debemos recordar que existen 1.400.000 turistas que pernoctan todos los años en Salamanca capital y estamos, como dice el eslogan que presentamos en Intur, 'Arte, naturaleza y ocio muy cerca de ti', muy cerca de Salamanca.

Si apostamos por algo diferente, evidentemente, piedra de Villamayor no tenemos, por ejemplo, pero sí por el arte contemporáneo, por el arte emboscado, por la naturaleza, por la recuperación de espacios naturales como una forma de que la gente venga a pasear, a montar en bici. Que cruen el río Tormes y vengan a Santa Marta a disfrutar de la naturaleza y el arte, a tomarse una caña o un vino, o a comer. Pueden visitar un importante Museo de la Moto, también hay un Museo de Grabado. Todo con el fin de generar atractivos que retengan a la gente dos o tres horas y pasen un día, de los tres que vienen a Salamanca, a disfrutar de una cosa diferente, como ver esculturas gigantes de hierro, de pájaros en mitad de la naturaleza, como si fuera el Central Park de Salamanca. Todo ello con el fin de generar algo de actividad, porque para quedarse quieto y no hacer nada, sobra tiempo.

"Innovamos en espacios y propuestas con el fin de generar atractivos que retengan a la gente dos o tres horas en Santa Marta, y pasen un día de los tres que vienen a Salamanca disfrutando de algo diferente".

- Y luego, este año quedan en el tintero algunos proyectos.

- Sí, algunos los hemos comentado. Fundamentalmente estamos trabajando en sacar adelante el Centro de Emprendimiento, para el que tenemos una financiación acordada desde hace años con la Diputación de Salamanca. Estamos cerrando flecos para la aportación de la Junta de Castilla y León. A su vez, tenemos la posibilidad de ejecutar juntamente con este proyecto una zona deportiva en lo que se conoce como la zona del Lidl. Unos terrenos que ya hemos recibido tras resolver un problema jurídico, que existía desde hace más de 16 años, y lo hemos conseguido sin vincular ningún euro de Santa Marta, que eso es lo importante. Y no solo eso, sino que hemos obtenido casi 1 millón de euros de la ejecución. Unos terrenos, además, en los que los propietarios van a invertir para crear viviendas. Por cierto, ya está comprometida la ejecución de casi 200 viviendas, que no es un tema menor. Es, no quepa la menor duda, un gran proyecto teniendo como base la ejecución de ese Centro de Emprendimiento y la zona deportiva.

En segundo lugar, conseguir financiación o dar los primeros pasos para poder llevar adelante un polígono industrial, es en lo que estoy trabajando desde hace años. Pero no es fácil, es una cuestión que lleva su tiempo, pero parece ser que estamos en la buena dirección de poder comprometer a aquellas administraciones o a aquellas entidades vinculadas a ellas, que pueden tener interés en que eso salga adelante juntamente con Pelabravo. Estamos hablando de 120 hectáreas industriales que no existen en la provincia y menos vinculadas a la autovía de Madrid. Esa es una oportunidad que tenemos y que no podemos dejar marchar. En lo que queda de legislatura y la próxima tiene que ser la de la consolidación de ese proyecto para que salga adelante.

Y luego tenemos otros dos proyectos que son prioritarios. Uno sin duda alguna, que es la conexión del agua con la ciudad de Salamanca. Es una necesidad. Ya no es una cuestión ni siquiera de voluntad o de gusto, es una necesidad que tenemos en Santa Marta de Tormes. Necesitamos tener un agua mejor que la que tenemos por calidad.

- Es decir, aprovechar el agua del Azud de Villagonzalo



- Correcto. Además, no hay que negar la capacidad que tiene una potabilizadora que está preparada para más del doble de la población que tiene la capital. La capacidad de análisis de laboratorio va a superar siempre la que pueda tener Santa Marta. Que vamos a pagar más por el agua, seguro. Pero que va a ser un agua de calidad y que lo están demandando los vecinos, también. Es una de las cuestiones en las que también estamos trabajando desde hace años, porque no es sencillo, no es una inversión pequeña, hay que invertir una importante cantidad de dinero, pero estamos cerca de poderlo conseguir.

- ¿Más ideas o proyectos?



- Ideas y proyectos de futuro tengo muchos: movilidad, urbanización, sistemas de seguridad o de control de tráfico, proyectos culturales, proyectos de arte, recuperación ambiental de riberas. Y luego seguiremos con la política de pavimentación de calles. Estamos a punto de encarar dos pavimentaciones, una de 400.000 €, que fue una ayuda directa de la Junta de Castilla y León, y otra del Fondo de Cohesión de 140.000 €, que tenemos pendiente de ejecución. Ya están adjudicadas las dos obras. Va a ser una realidad, pero ya es una constante en los últimos 15 años. No hablo de los que llevo como alcalde, que son siete, sino que los últimos quince ha sido constante la inversión en mejorar el pueblo, las redes de abastecimiento, la pavimentación, las redes viarias, la movilidad, el carril bici...

Lápices en la Isla del Soto de Santa Marta

- Finalmente, respecto al carril bici como ejemplo, observo que lo importante es conectar Santa Marta con Salamanca.

- Sí, de hecho, somos el único municipio que tiene el sistema SalenBici. Tenemos en este momento tres bases de bicicletas. Es un esfuerzo económico de mantenimiento, pero también te pone un poco en ese mapa. Parecen tonterías, pero pequeñas cositas juntas atraen a mucha gente diferente. Hay muchas personas que hoy se mueven con la bicicleta. A lo mejor no por SalenBici, pero si por la bicicleta. También nos hemos conectado a la nueva Ruta de los Arapiles de la Diputación de Salamanca (la Ruta de la Batalla de los Arapiles, un circuito circular de 35 kilómetros, pensado para recorrer en bicicleta de montaña a través de siete municipios de la provincia, incluida la capital), en la que Santa Marta es cabecera de la misma, a través de la Isla del Soto. Hemos instalado en ese lugar un punto de limpieza que lo ha financiado el Patronato Provincial de Turismo.

