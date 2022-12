"Es maravilloso constatar como conseguimos cambios en la quietud más absoluta porque no es solo que el silencio sea curativo, también es la quietud... Está demostrado científicamente que los ojos que no se mueven propician en el sujeto una concentración mayor que si se tienen en movimiento" señala esto Pablo d’Ors en 'Biografía del silencio'. Recomiendo este libro vivamente porque invita a buscar en nuestro interior, a conocernos mejor, a disfrutar de nosotros.

Vida después de la pandemia

A lo largo de este año he profundizado en la lectura de lo que me permite tener presente en todo momento el valor de la vida. La vida como aventura, como una oportunidad que hay que aprovechar y disfrutar al máximo siempre. A raíz de la pandemia hemos sacado diferentes lecturas y aprendizajes de vida.

Creo que se ha planteado una dualidad de aprendizajes al menos, que sería por un lado, que nos hemos hecho más conscientes de su fugacidad, de como realmente pueden ocurrir acontecimientos que de un día para otro nos cambian la vida, al mismo tiempo que esto se ha convertido en algo más real. Por otro lado, creo que también nos ha ofrecido una visión más trivial de la muerte. Tantas muertes durante la pandemia nos han llevado a relativizar la muerte.

Por eso es tan importante vivir el presente, cada día es el día a vivir, soltar el pasado y no ir demasiado lejos pensando en el futuro.

Presente siempre

Decía en el mes de abril, en Valladolid, Mario Alonso Puig que ambos: pasado y futuro son dos maletas pesadas con las que no podemos salir de casa cada día pero que si es así nos lastran, debemos soltarlas, alzar la cabeza y los hombros, sacar “pecho de palomo” y enfrentarnos a nuestra vida sin miedo.

No hay que tener miedo a vivir, no hay que dejar de afrontar aquellos sueños en los que creemos firmemente. El miedo es lo que nos paraliza, pero si nos vamos a morir ¿a qué tenemos miedo? En 'El arte de recomenzar' de Fabio Rossini, nos lleva a la idea clara de que en cada vida hay varias vidas, y para volver a empezar hay que acabar con lo anterior y ver que se abre una nueva oportunidad de vida. En la vida tenemos que apostar por conocernos cada vez mejor y no renunciar a quienes somos y a hacer lo que realmente queremos.¡ No podemos negarnos! No podemos dejar de fijar nuestras prioridades, la serenidad es fundamental y cuando tienes hijos siempre deben de estar en la cúspide de nuestras ocupaciones. No podemos por nada del mundo dejar que ese tiempo sea ocupado por otras cosas irrelevantes.

Me parece muy interesante traer a colación lo que dice Herman Hesse en” Siddharta” y que podemos traer al tiempo que vivimos, impregnado y dominado por el consumismo, que se incrementa notablemente en estas fechas: comer, beber, regalos……No necesitamos tantas cosas.

Dice Siddharta a Govinda: “Recuerda, querido amigo: efímero es el mundo de las apariencias, efímeros en grado sumo son nuestros vestidos, y el peinado de nuestros cabellos, y el propio cuerpo.”

Navidad

Para los cristianos en este tiempo de Navidad, en el que celebramos el nacimiento de Jesús, que vino al mundo para redimirnos, nos debe conducir a pensar en los demás, en lo importante que es la felicidad del otro.

“La única alegría es la que procuramos a los demás. La única riqueza auténtica es la que damos.” (Fabio Rossini).

Es este tiempo un buen momento para llevar esta lección a la vida diaria: “Esta es la última pregunta que me haré antes de morir: ¿he dado la vida por alguien? Esa me retratará, me dirá la verdad de mi existencia. Viendo llegar mi último día no me preguntaré si he tenido éxito, si me lo he pasado bien, si he tenido lo que quería. Me preguntaré si he hecho algo por alguien.”

Me viene a la memoria en estos días cuando visité Belén, es un recuerdo que mantengo grabado en mi retina y recomiendo fervientemente, al acceder a la iglesia de la Natividad, donde se encuentra el establo donde nació Jesús, me quedé impresionada por el sitio en el que se encontraba, bajando unas escaleras. En ese momento este espacio estaba en manos de los cristianos ortodoxos griego, ya que la gestión de los espacios rota entre los distintos cristianos. Me quedé impresionada acercándome a este lugar tan excepcional, en el que se han dado cita a lo largo de la historia tantas civilizaciones, así como diversidad religiosa y cultural.

Pensemos en este tiempo de Paz, Armonía y Descanso en quedarnos siempre con lo importante, con lo que es prioritario en la aventura de la vida, siendo siempre quienes queremos ser y teniendo a los demás como centro de nuestras buenas acciones.

