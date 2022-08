"Para Villarino acaba el paro, al menos durante 40 años, gracias a las energías renovables"

Villarino de los Aires, llamada 'Puerta de Las Arribes', se dispone a celebrar sus fiestas patronales en honor de San Roque. Cuatro festejos taurinos y verbenas son el ingrediente de las mismas, dentro de las restricciones económicas impuestas por el pleno. El alcalde, Julián Martin Jiménez, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León el programa de fiestas, elaborado 'a medida', así como de proyectos realizados y de futuro para la subsistencia futura del pueblo y sus vecinos.

- Alcalde, después de dos años, regresan las Fiestas de San Roque con todas sus actividades.

Después de dos años y pasar la pandemia, este maldito covid-19 que hemos tenido, hemos intentado hacer unas fiestas lo mejor posible, dentro de la limitación que tenemos con el presupuesto. Otros años lo hacíamos con el presupuesto que prácticamente queríamos, porque podíamos coger de otras partidas, pero este año me tienen limitado el presupuesto a 100.000 € y en ello tienen que entrar las fiestas de todo el año, incluidas las de Cabeza de Framontanos.

- Ustedes presentaron al pleno municipal una ampliación del presupuesto de fiestas, al que se refería anteriormente.

Exacto. Intentamos aumentar el presupuesto en 25.000 €, y toda la oposición votó en contra. Sólo autorizaron 8.000 € con la condición de llevar una orquesta a Cabeza de Framontanos, que ya la llevábamos todos los años en agosto. Quiero repetir que estamos limitados este año en el presupuesto de fiestas. Por ello, quiero pedirle disculpas a los vecinos, aunque, dentro de las limitaciones, hemos intentado hacer las mejores fiestas que podían salir. Yo prácticamente solo he intervenido en las dos novilladas de los días 17 y 18 de agosto, con novillos de Valrubio y Valdeflores. El resto del programa, como las verbenas, he delegado en el concejal de Fiestas y de Cultura. Eso sí, sabiendo que no se podía salir de la limitación económica impuesta por la oposición en el pleno. Porque, también hay que recordar, en qué situación política que estamos en el Ayuntamiento. Por eso, hemos intentado hacer lo mejor posible para el pueblo. También es una pena que, cuando en mejor situación económica nos encontramos, para poder realizar las mejores fiestas, estemos limitados al dejarme en minoría dos de los concejales que fueron conmigo en la lista.

- ¿A qué achaca el alcalde esa postura de la oposición?

Está muy claro que es un acoso y derribo contra mi persona para ver si pueden, ya que no lo han podido hacer en las urnas, echarme y gobernar ellos. A ellos se suman los dos tránsfugas de mi candidatura, que no sé si querían ellos el sillón.

- ¿Algún motivo personal o político?

Tal vez me tenían manía, envidia o lo que fuese, que no lo sé. No entiendo los motivos para haber tomado esta actitud. Aunque todo hay que decirlo, respecto a uno de ellos me avisó medio pueblo, muchísima gente que no lo llevase conmigo en la candidatura y, en contra de la voluntad de esa gente, ahora tengo que decir que tenían razón, evidentemente, porque las pruebas ahí están y son evidentes.

- ¿No cree que, en estos casos, casi siempre sale perjudicado el pueblo?



Sí, pero intentando perjudicar al alcalde. Ellos perjudican al pueblo entero, porque a ellos no le importa el pueblo nada. Creo que le importo más yo que el pueblo, porque si le importase el pueblo por lo menos se hubiesen marchado del Ayuntamiento y hubiesen entrado otros compañeros en su lugar, ya que es lo que votó una mayoría suficiente para que yo pudiera gobernar, porque me gané la Alcaldía en la legislatura anterior, en la que estaba en minoría de alcalde. A estos dos, pienso yo, que el pueblo le importa tres narices, de verdad, y simplemente han ido a un acoso y derribo contra mi persona sin haberle hecho nada. Y no lo entiendo.

" A los dos tránsfugas le importo más yo que el pueblo, porque si le importase el pueblo se hubiesen marchado del Ayuntamiento y hubiesen entrado otros compañeros en su lugar, es lo que votó una gran mayoría".

- Dejemos la política local y explíquenos qué ha realizado el Ayuntamiento durante este año.

Durante este año, en contra de la voluntad de esta gente, he hecho buenas cosas para el pueblo y con las limitaciones que teníamos, te contaría muchísimas. Por ejemplo, las piscinas. Los vecinos me están felicitando de cómo estaban y en que condiciones se encuentran ahora. Hemos cambiado las sombrillas, que estaban de pena. Hemos pintado todas las canaletas de fuera porque hemos echado lechada a las piscinas, a raíz de la bacteria que salió el año pasado, que la tuvimos que cerrar unos días, y este año están impecables, siendo de felicitación de todos los que las utilizan, no sólo de Villarino. También hemos acondicionado la entrada al pueblo en la carretera que viene de Trabanca, que era un basurero de residuos pesados, como colchones y electrodomésticos, por ejemplo. Toda la gente que venía de fuera se encontraba con la basura. Además de demoler esa nave basurero hemos instalado un letrero iluminado con el nombre de Villarino. Diría muchas cosas más, pero quiero referirme a la residencia de mayores, la cual, desde que estos dos señores se han marchado, ha comenzado a funcionar de maravilla. Antes, con estos concejales, sólo eran problemas. Además, hemos instalado lavadoras nuevas, secadoras, nuevas camas, algunas articuladas. Hemos realizado diferentes actuaciones, a pesar de estar limitado el presupuesto, ya que se ha tenido que prorrogar el del año anterior.

- ¿Qué piensa realizar en estos ocho meses que restan de legislatura?



En estos ocho meses que quedas, si me da tiempo, ya está en proyecto y se ha aprobado en los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca, como es pavimentar con granito la plaza del Sagrado y la calle Cumbre. Además, pavimentar algunas calles en Cabeza de Framontanos, un pueblo al que tengo mucho cariño, donde en mis años de constructor levanté varias casas, donde la gente se portó muy bien conmigo. El mismo buen deseo que tengo con Villarino, lo tengo también con la pedanía de Cabeza de Framontanos. Lo cierto es que si alguien quiere llevarse mal conmigo es porque quiere. Porque yo me llevo bien con todo el mundo y jamás le he hecho mal a nadie.

- ¿Concretamente, qué obras son las que realizarán en Cabeza de Framontanos?



Pavimentaremos la calle Larga. Queríamos pavimentarla nada más que pasaran las fiestas del mes de agosto, si es posible.

- Explíquenos ese nada claro asunto de la deuda del Ayuntamiento.

La situación económica del Ayuntamiento ahora mismo, en cuanto a la deuda viva, se deben unos 800.000 €. Pero no tiene cuenta quitarla, aunque tenemos dinero para levantar esa deuda si queremos. Ya no son los 3 millones de euros que cogí yo cuando entré en la Alcaldía. Esa deuda, para explicarlo, es lo que el Ayuntamiento le debe a los bancos de créditos de mis antecesores. Uno de ellos pidió un crédito, que es el que se ha estado pegando, con un 3% de intereses. Pero no merece la pena quitarlo. En este momento, lo que debe el Ayuntamiento es cero, menos ese crédito bancario.

- ¿Entonces, la situación económica está regulada?



Es la mejor situación económica, desde hace muchos años, que tiene el Ayuntamiento. Por eso quiero decir y reiterar que se podrían haber hecho unas fiestas espectaculares este año si me hubiesen autorizado ampliar el presupuesto. Repito, lo llevé a pleno y votaron que no una ampliación de 25.000 € para poder hacer unas fiestas como se merece el pueblo.

"Es la mejor situación económica, desde hace muchos años, que tiene el Ayuntamiento. Por eso quiero decir y reiterar que se podrían haber hecho unas fiestas espectaculares este año".

- Villarino entra en otra dimensión futura con la instalación de parques fotovoltaicos y eólicos.

Como todos los vecinos saben fui el impulsor de todo este asunto siendo ya alcalde. Todo ello se empezó en la legislatura anterior. Algunos me decían que estaba loco, que esto era mentira, incluso en una revista que sacaron desde la oposición para desgastarme. Pero, como se ha demostrado y se demostrará, ese es el futuro de Villarino, en el sentido de que con los recursos económicos que va a aportar los diversos parques de renovables, Villarino no tendrá un parado durante 40 años. Si los vecinos me dan la confianza para que yo siga otra legislatura, si es que me presento a las próximas elecciones municipales de mayo de 2023, demostraré que no va a haber un parado en Villarino a partir de que entren los recursos económicos de los parques.

- A eso me quería referir. Menos de un año para las elecciones municipales.

Deseando que comiencen las obras del segundo parque fotovoltaico, el más grande, y que los vecinos vean que estas inversiones, que empezamos a impulsar hace cinco años, iban en serio. Ahora sí, ahora parece que ya hemos llegado y hemos visto la luz al final. Iberdrola ha comenzado las obras de la nueva planta fotovoltaica de Villarino, que supondrá la instalación de 50 MW de energía verde. Esta infraestructura, una vez operativa, generará energía limpia suficiente para abastecer a una población equivalente a 27.000 hogares y evitará la emisión a la atmósfera de 12.000 toneladas de CO 2 al año. Además, está previsto que a finales de año comiencen las obras de la segunda planta fotovoltaica a cargo del Grupo Azora, 'Armadura Solar', que tiene una inversión de 125 millones y generará una potencia de 250 MWN, equivalente al consumo anual de 125.000 hogares y dará empleo a 100 trabajadores, durante un periodo que oscilará entre los 10 y 18 meses; mientras que para la explotación del parque, durante 40 años, serán entre 4 y 6 los trabajadores que cuidarán de su mantenimiento.

- ¿Y para las elecciones?



Dentro de un año hay elecciones. Y espero que la gente comprenda que los que hemos estado en el infierno nos gustaría también estar en el cielo.

- Si alguien tiene dudas de venir a las Fiestas de Villarino, ¿qué le aconsejaría?

Le diría que somos un pueblo muy solidario y que aquí se recibe muy bien a la gente, como de hecho me felicitan por el buen comportamiento que tiene la gente de mi pueblo. ¿Y qué le diría yo a la gente que viene a las fiestas aquí? Qué hemos intentado hacer unas fiestas lo mejor posible, que lo que intentamos es facilitarle a la gente su estancia en Villarino. Que beban como tienen que beber, se diviertan como se tienen que divertir y que me tienen a su disposición para lo que necesiten.

PROGRAMA DE FIESTAS 2022

