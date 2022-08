Los cuatro festejos taurinos y las verbenas centran las Fiestas de San Roque en Villarino

Villarino de los Aires se encuentra inmerso en la programación cultural que antecede a las Fiestas de San Roque. De la mano de la Diputación de Salamanca y dentro del programa 'Noches de Cultura', el pueblo disfruta de diversas actividades culturales, que finalizan el jueves, 11 de agosto, con la Compañía Luis Escudero, que lleva a los escenarios 'Tributo a Manolo Escobar'.

Ya metidos de lleno en el programa festivo, y dadas las "limitaciones económicas impuestas por la oposición en el pleno municipal", según asegura el alcalde, Julián Martín, en esta edición 2022 de las fiestas de San Roque habrá cuatro festejos taurinos, dos novilladas con sus respectivos encierros los días 17 y 18 de agosto, con reses de Valrubio y Valdeflores, respectivamente, una exhibición de cortes con Talento Castellano el 13 de agosto, y un Toro de Cajón el domingo 14 de agosto.

San Roque recorre las calles de Villarino Luis Falcao

También tiene un componente esencial la tradición, como es la procesión de San Roque por las calles de Villarino, engalanadas para la ocasión -aunque ahora menos-, en la casi siempre calurosa mañana del 16 de agosto. Al son de la flauta y el tamboril, con los tamborileros locales, los vecinos acompañan al Santo, que pasea con las calles barridas y llenas de romero y senserina y con mantones, colchas y manteles en los balcones.

En cuanto la música, cabe destacar las verbenas, siempre esperadas, a cargo de La Huella (16 de agosto) y Pikante (17 de agosto). A ello se suma, dada la precariedad impuesta en el presupuesto, de Todo Cafeína, dedicado a los tributos (el día 14), y Jim Brothes (el día 15), para esos viejos rockeros que 'nunca mueren', con música de grupos legendarios en la historia del rock como Queen, ZZ Top, Deep Purple, Police, y otros varios. Además, tras estas actuaciones animará la noche Dj Luna, hasta que el cuerpo de los más jóvenes aguante.

La joven Corte de Honor de las Fiestas

Reina de las fiestas

Paula Buezas Ullán, reina de las fiestas de Villarino 2022

Paula Buezas Ullán

"Me llamo Paula. Tengo 16 años y vivo en Salamanca. Este curso voy a empezar segundo de Bachillerato y el siguiente año me gustaría estudiar Criminología para, en un futuro, ser policía nacional de la escala ejecutiva. Mi deporte favorito es montar a caballo, hago hípica en la modalidad de salto. Lo que más me gusta de las fiestas es volver a estar con mis amigos después de un año sin verles. Un saludo para todas las peñas. ¡Felices fiestas!".

Dama de Fiestas

Sara Mateos Garro, dama de honor de las Fiestas de Villarino 2022

Sara Mateos Garro

"Me llamo Sara. Tengo 16 años y vivo en Torrelavega, Cantabria. El año que viene comenzaré primero de Bachillerato de Cciencias, y en dos años estudiaré Medicina o Magisterio. Una de mis grandes aficiones es viajar y me encantaría visitar Venecia y Nueva York. En las fiestas me entusiasma reencontrarme con mis amigos y familiares y, así, disfrutar junto a ellos de la verbena. ¡Felices Fiestas!".

Dama de Fiestas

Carla Álvarez García, dama de honor de las Fiestas de Villarino 2022

Carla Álvarez García

"Soy Carla Álvarez García, tengo 15 años y resido en Parets del Vallés (Barcelona), en el siguiente año cursaré primero de Bachillerato en el Instituto Torre de Malla, ya que en lo que sueño para un futuro es ser criminalista o psicóloga. Me hace mucha ilusión ser dama de honor de las Fiestas de San Roque 2022. Mis aficiones son salir con mis amigos, escuchar música y, sobre todo, venir al pueblo. ¡Felices Fiestas!".

Programa con 'Noches de Cultura' y Fiestas de San Roque

PROGRAMA DE FIESTAS 2022

Sigue los temas que te interesan