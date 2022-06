Más de 124.000 personas disfrutaron de la cultura en Salamanca en 2021

Noticias relacionadas A la venta las entradas para el V Festival Internacional de Jazz de Salamanca a partir del viernes

El Patronato de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, en la reunión celebrada esta mañana, ha aprobado la memoria de actividades culturales desarrolladas por la Fundación en el año 2021. En este ejercicio se programaron 367 actividades, de las que disfrutaron un total de 124.475 personas. Del total de actividades, el 59% fueron protagonizadas por salmantinos.

En el apartado de escena, la Fundación programó 139 actividades durante el pasado año, entre las que destacan el teatro para adultos, con 64 propuestas; el teatro familiar, con 64; 4 espectáculos de danza; 1 de magia, 1 de circo y 5 espectáculos musicales. Actividades de las que disfrutaron 29.086 personas.

Aquí destacan obras como “Las criadas”; “La coartada”, protagonizada por María Castro; “Una noche sin luna”, interpretada por Juan Diego Botto; “Asesinos todos”, con Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo; “Eduardo II, Ojos de Niebla”, protagonizada por José Luis Gil; “Anfitrión”, con Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, José Troncoso, Dani Muriel y María Ordóñez; “Torquemada”, protagonizada por Pedro Casablanc; “La casa de Bernarda Alba” con Ana Fernández, Ruth Gabriel, Mona Martínez, Zaira Montes, Rosario Pardo, Montse Peidro, Marina Salas y Consuelo Trujillo; “Calígula” de la compañía Komo Teatro o “La mejor obra de la historia” de la compañía Spasmo Teatro.

El espectáculo de circo “Esencial”, la magia con la gala “Salamanca vive la magia”; los espectáculos de danza “Play”, “Camino de bueyes” de la Compañía de Danza Contemporánea Proyecto Larrua con la colaboración musical del grupo folclórico Surco, “Jessica and me” protagonizada por Cristiana Morganti y “Órbita”, también están incluidos en el apartado de escena.

Un total de 89 actividades escénicas, el 64% del total, fueron protagonizadas por 20 compañías salmantinas, entre las que se encuentran: Etón Teatro, Carioca, Teatro de Poniente, Intrussión Teatro, La Befana Producciones, Jes Martin´s, Miguel Martín, La Lengua Teatro, Teatro Popular de Garrido, Spasmo Teatro, Edulogic Producciones, Kamaru Teatro, Katúa & Galea, La Bulé, La Chana Teatro, El Niño Lápiz, Komo Teatro, Animarts o Planetarium.

Además, en 2021, el Teatro Liceo, el Patio Chico y la Sala B acogieron el estreno absoluto de once obras de compañías salmantinas: “Testigo de cargo” de La Lengua Teatro, “El Manuscrito de Indias” Teatro de Poniente, “La Red” de Kamaru Teatro, “La farsa del abogado Candalapuerta” de Teatro Popular de Garrido, “Areúsa de Tormes, la Lazarilla” de Etón Teatro, “Calígula” de Komo Teatro, “La mejor obra de la historia” de Spasmo Teatro, “Diverso. Circus Cabaret” de El Niño Lápiz, “Lola” de Jes Martin´s, “Hansel y Gretel (la historia no siempre es igual)” de Carioca y “Cocorico” de Katúa & Galea.

122 actividades musicales con más de 36.000 espectadores

En cuanto a las propuestas musicales, el pasado año la Fundación programó un total de 122 actividades de las que disfrutaron 36.134 personas. De música clásica se programaron 44 conciertos, entre los que se encuentra el X Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas. De músicas actuales la Fundación programó 41 conciertos a los que asistieron 19.862 personas. Se programaron además, cinco conciertos de Música de Raíz con 1.471 asistentes; seis de jazz con 1.783 personas; tres conciertos de Música Lírica con 1.085 espectadores y 23 de Música Coral con más de 2.600 asistentes, que completaron la oferta musical de la Fundación en 2021.

Algunos de los conciertos programados el pasado año fueron: Melendi, Danny Grisset &The Young Lions, Andrea Capitán, Ulysses String Quartet, Celtas Cortos, Taburete, La Oreja de Van Gogh, Coyote, Miguel Ríos & The Black Betty Trio, Pablo López, Izal, Nil Moliner, Pitingo, entre otros.

Setenta de estas actividades, el 57% del total, fueron protagonizadas por artistas, agrupaciones o bandas locales como: Fernando Viñals, ConCuerda Quinteto, Alba Puertas, Folk on Crest, El Hombre Tranquilo, Paco Cifuentes, Old Virginia, Sadia, The Grey Beards, Kike M, Saltinvanquis, la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, la Banda Municipal de Música, los coros Ciudad de Salamanca y Santa Cecilia y las diferentes agrupaciones de los dos conservatorios, entre otros.

La Palabra fue protagonista en 45 actividades que reunieron a 2.581 personas. Se celebraron dieciocho cursos y conferencias, cinco actividades poéticas, diez presentaciones de publicaciones y doce cuentacuentos. En este apartado se encuentran, además, las colaboraciones con la Asociación Amigos de Unamuno, el Ateneo, el Centro de Estudios Salmantinos y Alumni, entre otros. El número de actividades relacionadas con la palabra y protagonizadas por salmantinos fue de 31, el 69%.

El Cine contó con trece actividades y 2.215 asistentes. Destacan las proyecciones de “Miranda” y “Palabras para un fin del mundo”, una película documental sobre la vida de Miguel de Unamuno.

Un total de 43 actividades expositivas en 2021

Desde enero de 2015 la Sala de exposiciones de Santo Domingo alberga de forma permanente la colección de la obra del escultor salmantino Venancio Blanco. Su extensa obra se ha ido mostrando en esta sala a través de diferentes muestras. En 2021 se programaron dos exposiciones: “Praxis” y “Alma Charra”.

El centro de arte contemporáneo de Salamanca (DA2) acogió 22 exposiciones en 2021 entre las que se encuentran: “Origen” de Bleda y Rosa; “La ciudad pausada”, exposición de varios fotoperiodistas salmantinos; “Blink” de Diego Vallejo Pierna; entre otras exposiciones o una selección de los trabajos de fin de grado de la Facultad de Bellas Artes.

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes participó en otras tres exposiciones durante 2021: una exposición de esculturas de Xu Hongfei al aire libre; la exposición del escultor salmantino Agustín Casillas, con motivo del Centenario de su nacimiento y “El terror a portada. 60 años del del terrorismo en España a través de la prensa, exposición organizada conjuntamente por la Fundación Víctimas del Terrorismo, la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo y el grupo Vocento.

El pasado año la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes editó cinco nuevas publicaciones con el sello editorial Edifsa.

La XXV Edición de los Premios de Solidaridad Cruz Roja Salamanca, la Ceremonia de entrega del Premio Internacional de Poesía `Pilar Fernández Labrador´, el Homenaje del Ayuntamiento a las empresas colaboradoras durante la pandemia, la Ceremonia de entrega de las Medallas de Oro de Salamanca y la exposición de un Belén navideño en el Auditorio de San Blas completaron la actividad de la Fundación en 2021.

