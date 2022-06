A la venta las entradas para el V Festival Internacional de Jazz de Salamanca a partir del viernes

El Patio Chico acogerá el V Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Salamanca los días 12, 13, 14, 16, y 17 de julio. El recinto se ha dividido en dos zonas, una con 600 sillas, cuyo acceso será con entrada y el resto con acceso libre hasta completar el aforo.

Las entradas tienen un precio de 1 euro y se podrán comprar desde este viernes en la web www.ciudaddecultura.org, a partir de las 11’00 horas.

Monty Alexander Trio será el encargado de abrir el festival. El jamaicano Monty Alexander empezó a ser conocido en los años setenta a escala mundial, actuando en conciertos y festivales en Estados Unidos, Japón y Europa, destacando su histórica intervención en el Festival de Montreux de 1976. Asimismo, ha grabado un centenar de discos como líder. Monty Alexander ha sido catalogado entre los cinco mejores pianistas del momento en el libro The Fifty Greatest Jazz Piano Players of All Time (New York, Hal Leonard, 2005) y su disco Harlem Kingston Express Live! fue nominado a los Grammy de 2011. El estilo pianístico de Monty ha sido emparentado con los de Oscar Peterson, Nat Cole, Ahmad Jamal o Wynton Kelly, pero en realidad Monty posee una personalidad muy individual, que conjuga todas estas influencias con los ritmos tradicionales jamaicanos y una especial joie de vivre que se refleja en su fuerte energía personal. La agrupación estará formada por: Monty Alexander (piano), Luke Sellick (contrabajo) y Jason Brown (batería).

El día 13 será el turno para el guitarrista neoyorquino Peter Bernstein acompañado del pianista Dado Moroni. Peter Bernstein ha participado en más de 80 sesiones de grabación y ha actuado con los más variados grupos y solistas en los más dispares escenarios del mundo. Peter colaboró frecuentemente con el legendario baterista Jimmy Cobb (en su grupo The Cobb's Mob). Ha sido miembro regular del grupo de Joshua Redman entre 1995 y 1997. Entre 1999 y 2001 colaboró con Diana Krall, efectuando giras por Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, y participando en numerosos programas de televisión. Ha actuado junto a Sonny Rollins, Nicholas Payton, Lee Konitz, Tom Harrell, Eric Alexander, Richard Wyands, Jesse Davis y Alvin Queen. Actualmente forma parte del trío estable coliderado por el organista Larry Goldings, el baterista Bill Stewart y el propio Bernstein, además de dirigir sus propios tríos y cuartetos. En este concierto, Peter Bernstein y Dado Moroni estarán acompañados de Kiyoshi Kitagawa (contrabajo) y Willie Jones III (batería).

Champian Fulton Trio + Harry Allen protagonizarán el concierto del día 14 de julio. La cantante y pianista Champian Fulton se ha presentado en los mejores clubs y salas de Nueva York, (Birdland, Smalls Jazz Club y Lincoln Center, entre otros) y ha actuado en reconocidos clubs y festivales internacionales de Jazz localizados en Suiza, Reino Unido, Francia, Bulgaria, Marruecos, Israel, España, Suecia, Alemania y Canadá. Ha obtenido un buen número de premios y distinciones, los más recientes son Vocalista femenina del año y Pianista del año en los premios NYC Readers Awards patrocinados por Hot House Jazz Magazine y JazzMobile en 2019.

Por su parte, el saxofonista Harry Allen ha publicado una treintena de discos como líder y puede encuadrarse en el movimiento conocido como "neoclásico" dentro del Jazz más ortodoxo: bebiendo en las fuentes de los grandes saxofonistas de los años cuarenta, como Webster, Young o Hawkins, e incorporando las concepciones aportadas por Stan Getz, Zoot Sims y Al Cohn en los años cincuenta. Estarán acompañados del batería Armando Luongo y del contrabajista Alex Gilson.

El sábado 16 llega el turno de Dameronia´s Legacy, una banda creada en los años ochenta por el arreglista Don Sickler y el baterista Philly Joe Jones, centrada en la interpretación de las composiciones y arreglos de Tadd Dameron. Dameron es considerado como uno de los compositores y arreglistas más importantes de la historia del Jazz. La banda grabó cuatro discos y se presentó en concierto a ambos lados del Atlántico antes de desaparecer a principios de los años noventa. Muy recientemente, el joven baterista Bernd Reiter, discípulo de Jones y gran admirador de la música de Dameron, ha reorganizado de nuevo la banda, contando con algunos de los mejores músicos norteamericanos (Jim Rotondi, John Hasselback, Dick Oats, Gary Smulyan) y europeos (Andrea Pozza, Jon Boutellier). El resultado, Dameronia's Legacy, nos permite disfrutar en directo de ésta musica intemporal, que incluye evergreens como "Philly JJ", "If You Could See Me Now", "Our Delights", "Lady Bird", "Fontainebleu" u "On A Misty Night".

El broche final al V Festival Internacional de Jazz de Salamanca lo pondrá Cyrus Chestnut Trio + Terell Stafford el domingo 17 de julio. La carrera del pianista Cyrus Chesnut como solista se inicia con la producción propia de un álbum de música Gospel, There’s a Brighter day comin’ (1989). Pianista de gran experiencia, Cyrus Chestnut está considerado como uno de los músicos más trascendentes de su generación. Con un estilo muy enraizado en las fuentes del Gospel, y con un conocimiento exhaustivo de la tradición del piano Jazz, Cyrus cita a Art Tatum, Hank Jones, Red Garland y Tommy Flanagan como sus maestros. Su estilo denota una lectura sumamente particular de estas influencias, a las que impregna de un lirismo muy personal.

Terell Stafford forma parte de la extraordinaria generación de trompetistas surgidos tras la eclosión de Wynton Marsalis, que incluye a Roy Hargrove y Nicholas Payton entre sus nombres más conocidos. En la actualidad, Terell ejerce como profesor de música y director de la cátedra de Jazz y Composición en la Temple University. Les acompañarán Giorgos Antoniou (contrabajo) y Esteve Pí (batería).

