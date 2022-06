El programa Salamanca Plazas y Patios aglutina 37 citas culturales entre julio y agosto

Sigue el programa de la Salamanca cultural en este año postcovid. Así, ya tradicional evento Salamanca Plazas y Patios llega a su undécima edición con un total de 37 citas culturales durante los meses de julio y agosto. Según anunció este martes el alcalde, Carlos García Carbayo, entre estas citas se encuentran tres estrenos teatrales de compañías locales, la quinta edición del Festival Internacional de Jazz, tres conciertos en la Plaza Mayor, las primeras Jornadas de Cultura Tradicional, conciertos en el patio del DA2 y en los Jardines de Santo Domingo, un espectáculo musical en el río Tormes para conmemorar el vigésimo Aniversario de la Capitalidad Cultural Europea de Salamanca y proyecciones de cine en diferentes barrios de la ciudad.

Las tres propuestas teatrales están protagonizadas por las compañías salmantinas Etón Teatro, Intrussión Teatro y Edulogic Producciones. Además actuarán nueve grupos de música locales: La nouvelle Helmantique, Orontes, Kritter, Carameloraro, The Black Chillies, Señor Perro, Alejandro Lucas Trío y Trío Contrastes.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, presenta el programa de Plazas y Patios

Plazas y Patios escénicos: V Centenario de la muerte de Nebrija

El apartado escénico del programa cultural Salamanca Plazas y Patios está dedicado al V Centenario de la muerte de Nebrija y contará con tres estrenos absolutos de tres compañías salmantinas. Todas serán en el Patio Chico y contarán con intérpretes de lenguaje de signos, por lo que son accesibles para personas con discapacidad auditiva.

La primera lleva por título Nebrija y los Espejos y es una propuesta de la compañía Etón Teatro, escrita y dirigida por Ángel González Quesada e interpretada por Marta Benito, Alberto Boyero, Gloria Escudero y Ángel González. Antonio de Nebrija, autor de obras capitales de la cultura y del pensamiento, fue también un indesmayable luchador por la renovación de las arcaicas estructuras pedagógicas y académicas de su tiempo. Fue atacado, marginado, ninguneado y hasta procesado inquisitorialmente por intentar mejorar las inexactas versiones de textos sagrados usados en su época. Ese proceso, que tuvo lugar en 1507, sirve de excusa al texto escrito por Ángel González Quesada, con tono y ánimo inequívocamente cómico-satírico, para presentar una breve pieza de homenaje, tributo y recuerdo al maestro Elio Antonio de Nebrija en el quingentésimo aniversario de su ausencia. Se han programado tres representaciones los días 1, 8 y 15 de julio.

La compañía Intrussión Teatro representará la segunda propuesta, que lleva por título Elio y que se representará los días 22 y 29 de julio y 5 de agosto, a las nueve de la noche. Son tiempos convulsos, tiempos en los que la comunicación entre pueblos, entre seres humanos, se convierte en una ardua y dura tarea. En realidad no son tiempos tan diferentes a los de hace quinientos años, únicamente han cambiado los contextos, los soportes, pero la comunicación entre la raza humana siempre ha sido algo difícil. Elio Antonio de Nebrija fue consciente de ello y, como un aventurero de la palabra, tuvo la brillante idea de unificar una lengua romance en una ardua tarea que tan bien reflejó en su gramática. Con ello, no solo consiguió darle unas bases teóricas, lingüísticas y gramaticales a la lengua, sino que logró la unificación del territorio español en una lengua única que fue exportada a América en el momento en el que recién se acababa de descubrir el nuevo mundo. Con una estética y una dramaturgia actual, pero con guiños al siglo XV nos encontramos ante un Elio que debe convencer a una Reina Católica más pendiente de los propios conflictos bélicos y económicos y que, en un primer momento, no es consciente de que Nebrija le está ofreciendo una de las armas más poderosas para la unificación de los pueblos: el lenguaje. Es una obra escrita y dirigida por Roberto García Encinas e interpretada por Esther Nácar, Raquel Barbero, Bruno García Vicente y Roberto García Encinas.

Y el último de los estrenos correrá a cargo de la compañía salmantina Edulogic Producciones, lleva por título Salamanca se escribe con mayúsculas y se han programado tres funciones los días 12, 19 y 26 de agosto. Se trata de una comedia en la que Elio Antonio de Nebrija ha salido de casa a tomar un vino con los amigos y ha acabado en el Patio Chico dormido y rodeado de sueños raros y pesadillas en las que aparecen Isabel la Católica, su consejera, Colón y él mismo. Y no le resultará fácil convencer a la mujer más poderosa de la historia de España para que financie su «Grammatica», ya que Colón necesita dinero para descubrir una nueva ruta hacia las Indias y le pone ojitos a la reina. Palabras muy salmantinas, equívocos, cambios de acento y humor, mucho humor, para conseguir unos pocos maravedíes… ¿Quién conseguirá el favor de la reina? Esta obra está escrita y dirigida por Carlos Vicente e interpretada por él mismo y Patricia Sánchez, Jara Aizpurúa y Carlos San Jorge.

La entrada a todas estas actividades será libre hasta completar el aforo.

Plazas y Patios de la Música

La música será uno de los grandes atractivos de la programación cultural de verano elaborada por el Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, con un total de 23 conciertos programados en cinco espacios diferentes: Plaza Mayor, Patio Chico, Jardines de Santo Domingo y Patio del DA2.

La Plaza Mayor será el escenario de tres conciertos. El primero será el 1 de julio y estará a cargo de la Orquesta Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Este concierto será el inaugural del Ciclo de Música de Cámara del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y se retransmitirá en directo por la 2 de Televisión Española.

La Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE ofrecerán un concierto el 15 de julio en la Plaza Mayor dedicado a la zarzuela que también se retransmitirá en directo por la 2TVE. Este concierto forma parte de las actividades programadas por el Ayuntamiento para conmemorar el 20º Aniversario de la Capitalidad Cultural de Salamanca. Y el lunes 18 de julio será el turno para la Orquesta Sinfónica de Castilla y León que también nos deleitará con su música en la Plaza Mayor.

El Patio Chico acogerá el V Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Salamanca los días 12, 13, 14, 16, y 17 de julio. Monty Alexander Trio será el encargado de abrir el festival el martes 12 de julio, le seguirá el día 13 el guitarrista neoyorquino Peter Bernstein acompañado del pianista Dado Moroni. La cantante y pianista Champian Fulton y el saxofonista Harry Allen protagonizarán el concierto del día 14 de julio. El sábado 16 llega el turno de Dameronia´s Legacy, una banda creada en los años ochenta por el arreglista Don Sickler y el baterista Philly Joe Jones. Y el broche final al V Festival Internacional de Jazz de Salamanca lo pondrá Cyrus Chesnut Trio + Terell Stafford el domingo 17 de julio.

Todos estos conciertos están programados a las diez y media de la noche en el Patio Chico y las entradas para la zona acotada de sillas tienen un precio de 1 euro. El lunes se pondrán a la venta en la web www.ciudaddecultura.org. En el resto del Patio Chico la entrada será libre hasta completar el aforo.

Regresan los conciertos a los Jardines de Santo Domingo con diez actuaciones programadas. El grupo salmantino La nouvelle Helmantique será el encargado de inaugurar esta nueva temporada con un concierto de jazz programado el sábado 2 de julio. El día 9 será el turno para el Quinteto de viento Aulos, un concierto realizado en colaboración con la Fundación Venancio Blanco. El 23 de julio el grupo Orontes ofrecerá una fusión de músicas de influencia mediterránea, oriental, con elementos jazzísticos e incluso de música africana.

Los días 27 y 28 de julio se celebrarán en los Jardines de Santo Domingo las I Jornadas de Cultura Tradicional con una mesa redonda titulada “Del pasado al presente, lo que fuimos y lo que somos”, que contará con la participación de Miguel Manzano y Joaquín Díaz, moderados por Cefe Torres. Y dos conciertos, uno a cargo del grupo de folk Vallarna, formado por cuatro músicos que elaboran su propia versión de la música tradicional de Cantabria y de Castilla y León y el otro a cargo de uno de los fundadores de Celtas Cortos, Carlos Soto y su folk Quintet, Castijazz, que nos ofrecerán un viaje musical por el mundo a partir de ritmos y melodías ibéricas.

En el transcurso de estas jornadas se inaugurará una exposición de gaitas charras, de la colección privada de Francisco y David Vicente, y se recordará al etnógrafo salmantino Ángel Carril, con motivo del 20 Aniversario de su fallecimiento.

El 30 de julio será el turno para The Wave, una banda que toma como referencia a los grandes maestros de la música negra, como son James Brown, Stevie Wonder o Bootsy Collins entre otros muchos.

En el mes de agosto hay cuatro conciertos programados, todos ellos de grupos salmantinos. Khordē, que actuará el 6 de agosto, interpreta una música que transita entre el jazz contemporáneo, la música de cámara y el folklore, utilizando cuerdas, voz y percusión, y abriendo espacios para la improvisación. The Black Chillies (13 de agosto) mezclan blues y Rock and Roll, el jazz de Alejandro Lucas Trio nos deleitará el 20 de agosto y el Trío Contrastes será el encargado de clausurar los conciertos en los Jardines de Santo Domingo el 27 de agosto con obras de Albéniz, Turina, Bretón y García Leoz.

Con motivo del 20º Aniversario de la Capitalidad Cultural de Salamanca se han programado dos funciones del espectáculo musical Flota IdóneA-El piano flotante. Música y danza sobre el agua- de la compañía Le PianO du Lac. Será los días 27 y 28 de julio, a las ocho y media de la tarde en el río Tormes, en el Paseo del Progreso a la altura del Puente Enrique Estevan. Un ballet acuático en el que se funden las melodías de la flauta, la percusión y los pasos de baile.

El programa se completa con tres conciertos de los grupos salmantinos Kritter, Carameloraro y Señor Perro en el Patio del Da2 y la proyección de seis películas dirigidas al público familiar en diferentes barrios de la ciudad.

