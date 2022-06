Fernando Castaño: "Concurriré a las próximas elecciones municipales con Ciudadanos"

Noticias relacionadas Arrimadas continuará al frente de Cs, promete una "refundación" en 6 meses y no aclara si será candidata

Arrimadas continuará al frente de Cs, promete una "refundación" en 6 meses y no aclara si será candidata Guillermo Díaz, pieza clave desde Málaga para la 'refundación' de Ciudadanos

Guillermo Díaz, pieza clave desde Málaga para la 'refundación' de Ciudadanos Arrimadas convence tras 4 horas a Begoña Villacís de refundar Cs y desactiva un liderazgo alternativo

Arrimadas convence tras 4 horas a Begoña Villacís de refundar Cs y desactiva un liderazgo alternativo El 58% de los votantes de Ciudadanos cree que el partido debería integrarse en el PP si llega una oferta El concejal de Ciudadanos y destacado dirgiente naranja en Salamanca, Fernando Castaño, ha confirmado esta mañana que concurrirá a las próximas elecciones municipales con Ciudadanos, ante los rumores de refundación que existen en el partido. “No vamos a coger la salida de emergencia”, ha señalado durante su comparecencia en la que se ha comprometido a que Ciudadanos Salamanca "jugará hasta el final. Nos toca pegar el tirón”, ha señalado y ha recordado que en las primeras elecciones "pesaron más las siglas, pero que en estas deben ser las políticas realizadas las que pesen". Y puso el ejemplo de lo realizado en el Ayuntamiento de Salamanca por los ediles de Cs. Además, Fernando Castaño abundó en que "Ciudadanos es más necesario que nunca como contrapeso a los sectarismos". A su vez, ha salido al paso sobre los rumores que corren por la ciuad de un posible paso al PP. Así, dejó claro que "tenemos una relación espectacular con el PP, pero no somos lo mismo, porque tenemos nuestras propias ideas”. Así, dijo que "ahora es más fácil remontar el río, ya sabemos cómo y corriente arriba y este grupo municipal ha demostrado que sabe nadar contra corriente, que sabe aguantar los momentos malos y que sabe que tarde o temprano eso dará sus frutos". "Este es el mensaje que queremos dar desde Salamanca, el mismo que cuando nos presentamos en 2015, cuando lo hicimos escondidos detrás del cartel de Albert Rivera, cuando parecía que era él el que se presenta para alcalde, porque a los demás no nos conocían en absoluto" Así, dijo que "ahora es más fácil remontar el río, ya sabemos cómo y corriente arriba y este grupo municipal ha demostrado que sabe nadar contra corriente, que sabe aguantar los momentos malos y que sabe que tarde o temprano eso dará sus frutos". "Este es el mensaje que queremos dar desde Salamanca, el mismo que cuando nos presentamos en 2015, cuando lo hicimos escondidos detrás del cartel de Albert Rivera, cuando parecía que era él el que se presenta para alcalde, porque a los demás no nos conocían en absoluto"

Fue sincero Castaño al reconocer que "no hubiéramos sacado ni un solo concejal con nuestros propios votos, y ahora es cuando toca a los cargos municipales pegar el estirón, porque si en las próximas elecciones se vota a Ciudadanos Salamanca, se estará votando a Ana Suárez, a Fernando castaño y a Juan José Sánchez. Y esa esa es una responsabilidad que estamos dispuestos a asumir y, además, con gusto".

No dejó pasar el concejal de Cs la política nacional y regional. Así, dijo que "todos sabemos la deriva del PSOE con el sanchismo, esa deriva de la que no hemos sabido enganchar al votante socialista, porque si hubiéramos sabido engancharlo, hubiéramos tirado de Sánchez en otro sentido".

"Todos los gobiernos de coalición no tiene por qué funcionar, algunos no funcionan cuando están sometidos a los extremos, y hace que la competitividad interna tire hacia el sectarismo, y le ha pasado a Pedro Sánchez con Podemos", prosigue. Al contrario, "lo que hace Ciudadanos es que se apliquen recetas de centro, empujar esa competitividad hacia la razón, hacia el sentido común y los gobiernos de coalición, dónde está Ciudadanos, la competencia es a ver quién hace la medida más eficaz, por eso es necesario en España este partido".

"El peor gobierno de toda la historia de esta Comunidad"

Respecto al Gobierno regional, dijo que "si tenemos en el Gobierno de España el peor gobierno de la democracia, en Castilla y León vamos camino a superarlo, porque tenemos el peor gobierno de toda la historia de esta Comunidad". Y explicó, "si coges comparativamente a otras comunidades regidas por extremistas donde está Podemos, vemos que aquí es peor, ya que en dos meses nos hemos cargado toda la credibilidad de Castilla y León".

Por eso, dijo Castaño, "es necesario que alguien haga el contrapeso, por eso Ciudadanos es más necesario que nunca en España y en Castilla y León, para hacer un contrapeso tanto de izquierda como del sectarismo en que está metido de lleno la Comunidad, en la que ya no ya no discute a ver quién tiene la media la mejor para los ciudadanos, sino la medida que mejor va a ser vista por su propio electorado. Y ese no es el camino, sino que el camino es la seriedad, es precisamente mantener la paz y la cohesión social, el diálogo social.

Nuevo rumbo con Begoña Villacís

En clave nacional, Fernando Castaño opina que "ahora que se ha quedado la Comisión Política presidida por Begoña Villacis, el rumbo del partido va a surtir nuevo efrecto, y veremos quiénes son los políticos que son capaces de mantenerse firmes y aguantan el tirón, y, sobre todo, saber nadar contra corriente, que es el ADN de Ciudadanos, así empezamos en Cataluña y ese es nuestro sino. No es la primera vez que corremos el riesgo de desaparecer, e igual que superamos obstáculos anteriores, en este caso ya os digo que nos espera un futuro esperanzador".

Y, finalmente, dirigiéndose a los periodista, les dijo que "otra de las cosas que sabéis que me adelanto al tiempo, y siempre he ido diciendo las cosas como van surgiendo. Sabéis que fuí muy crítico con Ciudadanos y con la deriva que teníamos, pues ahora no digo lo contrario, ahora mismo se trata de aguantar, porque vamos en muy buena dirección, aunque no lo parezca".