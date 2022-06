Ciudad Rodrigo se luce a lo grande en MasterChef

Ciudad Rodrigo se promociona a lo grande en el exitoso programa concurso gastronómico de TVE MasterChef. En su edición de este lunes, la prueba por equipos estuvo grabada en la Plaza Mayor, la Catedral y el Palacio de Montarco de Ciudad Rodrigo. Además, fueron muchas y espectaculares las imágenes aéreas que mostraban el encanto de esta ciudad amurallada.

La dirección y el equipo técnico de MasterChef destacaron, según asegura el alcalde, Marcos Iglesias Caridad, "lo bien que trabajaron con Ciudad Rodrigo, ante las facilidades y el trabajo de muchos. Hicieron hincapié tanto en la parte institucional como en los técnicos del Ayuntamiento. Todos a una para dar la mejor imagen y hacer lo difícil fácil. Gracias también a los comensales por su participación y a todos los que aportaron su granito de arena. Destaco al Palacio Montarco que cedió sus instalaciones de forma gratuita".

Cabe destacar, en cuanto a promoción, que los espectadores únicos del programa de ayer lunes fueron 4.842.000, mientras que en el 'prime time' alcanzó 1.622.000 espectadores. "No puedo estar más orgulloso de la promoción que se le ha dado a Ciudad Rodrigo en MasterChef, en TVE1. Quizá de las mejores promociones que se han hecho en un programa internacional de máxima audiencia. El esfuerzo de muchos ha logrado esto. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con la Junta de Castilla y León hemos querido mostrar la grandeza de nuestra localidad, Ciudad Rodrigo. Enhorabuena a todos, pues este éxito es de todos los mirobrigenses".

Expulsado el bombero Luismi y boicot a la salmantina Verónica



Este lunes, La 1 emitió una nueva entrega de MasterChef 10. Los ocho concursantes en la carrera por hacerse con el trofeo tuvieron un apestoso comienzo de programa, pues tuvieron que cocinar, bajo la supervisión de Boris Izaguirre, productos con un olor muy fuerte, como el durian, la pasta de arenque, el queso de cabrales o la asafétida..

Después, MasterChef viajó a Ciudad Rodrigo, en Salamanca, para realizar la prueba en exteriores. Pese a la falta de capitanía, el grupo rojo salió airoso, dejando en peligro al azul, con Luismi, Vero, Claudia y Adrián en la cuerda floja, por lo que se enfrentaron al duelo final.

lsado%2Por si fuese poca presión tuvieron que recrear platos de Martín Berasategui, Dani García, Iván Cerdeño y Rafa Zafra... con los propios chefs como espectadores. Además, los concursantes no tuvieron la receta, sino que otros compañeros les iban leyendo los pasos.

La encargada de decidir quién se ponía con quién fue Patricia y, tal y como ella misma dijo, quiso boicotear a la salmantina Verónica para que soltase su pin de la inmunidad. Desde el inicio, la salmantina afeó las actitudes de sus compañeros y, con los ojos llorosos, señaló que estaban en su contra desde que consiguió el pin. Finalmente, David le dio los pasos correctos. Segura de sí misma, Verónica se negó, una vez más, a utilizar el pin.

Tras valorar muy positivamente a Claudia y Adrián, fueron Verónica y Luismi entre quienes estuvo el expulsado... y finalmente fue este último, dejando a Verónica una semana más dentro, pero por los pelos.

"No quiero llorar, quiero despedirme con una sonrisa para que me recordéis así. Gracias por la oportunidad que me habéis dado, todos ellos son mis amigos, pero quiero que gane Vero", dijo el bombero entre lágrimas a sus compañeros justo antes de marcharse y de pedirle a Pepe que le quitase el delantal, pues fue quien se lo dio varios meses atrás, en el casting.

