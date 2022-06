‘Work Café’ y 'coworking', nuevos conceptos de empresa que causan furor en Salamanca

Salamanca, ciudad universitaria y del pensamiento no es una excepción. El mundo de la empresa y de los negocios entra en una nueva dimensión social, acorde con los tiempos que se avecinan y distintas formas de relacionarse. Es el caso del furor que causan los 'Work Café' y los 'coworking', con el Banco Santander los primeros, y Castellanos de Moriscos los segundos, como ejemplo.

Así, el 'Work Café' surgió como una iniciativa para inspirar conversaciones significativas entre un grupo de personas. Hoy, este movimiento ha dado lugar a una nueva forma de comunicación aplicable a procesos creativos o de descubrimiento entre estudiantes, personas o equipos de empresas. Y, a raíz de estos, nacen los 'coworking', como una forma de trabajo donde profesionales diferentes e independientes, pymes y emprendedores, que no comparten sector, trabajan juntos en un mismo espacio físico.

Haciendo historia, cabe decir que el 'Work Café' nace como movimiento en 1995 de la mano de Juanita Brown y David Isaacs en California. Lo que empezó siendo una iniciativa reducida entre grupos de personas que querían generar conversaciones en torno a temas apropiados, acabó convirtiéndose en todo un movimiento y metodología. Desde que el ser humano aprendió a comunicarse y desarrolló la capacidad de conversar con sus semejantes, el diálogo ha sido, casi sin que nos demos cuenta, un elemento que ha hecho avanzar a las sociedades a lo largo de la historia.

'Work Café' del Santander en Salamanca

Aunque existen varios espacios en la provincia de Salamanca, destacan los dos 'Work Café' que el Santander ha instalado en la ciudad. Uno, en la antigua oficina de la calle Toro 33, y otro en el Campus Miguel de Unamuno.

El 'Work Café' Santander es un espacio colaborativo "abierto a todos", apuntan desde la entidad financiera. En él, tanto si eres cliente como no cliente, cualquier usuario puede trabajar, conectarse a Internet, celebrar reuniones y, por supuesto, realizar las gestiones financieras habituales. Además, poder celebrar eventos y organizar charlas, conferencias y cursos. Todo esto se puede hacer mientras disfrutas de un café hecho por sus expertos baristas, acompañado de pastelería de autor.

En Castilla y León, la entidad financiera cuenta con tres de estos centros en distritos universitarios, específicamente en la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid y la de Burgos; y dos en núcleos urbanos, uno en Valladolid y el nuevo de Salamanca.

El 'Work Café' de la ciudad de Salamanca cuenta con más de 560 metros cuadrados, distribuidos en tres salas de reuniones cerradas y una abierta, cafetería y zona de 'cowork'.

Javier Martín Calvo, director territorial del Banco Santander en Castilla y León, apunta que "este concepto de oficina multicanal refleja un compromiso para aportar innovación y tecnología a la red de sucursales. Con estos espacios buscamos ofrecer una experiencia diferencial a los clientes y no clientes, ya que se convierten en un canal alternativo a las oficinas convencionales y a los canales digitales, para que cada usuario pueda elegir cómo, dónde y cuándo quiere relacionarse con el banco".

Los 'Work Café' de España cuentan ya con más de 140.000 clientes activos y reciben una media de 180 visitas diarias. Su éxito se basa en un nuevo modelo de oficina que pone en el centro las relaciones humanas y la cercanía con el cliente, en un entorno de digitalización e innovación. El resultado son espacios innovadores, interactivos, tecnológicos y modernos.

Además, los clientes de los 'Work Café' pueden iniciar conversaciones directamente con su gestor a través de la app, realizar contrataciones telefónicas para ahorrar tiempo, y disponen de un servicio de atención telefónica 24x7 gestionado por un equipo telefónico especializado.

El 'Work Café' del Campus Unamuno

La entidad financiera transforma su modelo de oficina universitaria y crea nuevos lugares de encuentro y 'cowork' para sus clientes de entre 18 y 31 años, y personal universitario.

Este nuevo modelo de 'Work Café', especialmente adaptado a las necesidades de los estudiantes y del personal universitario, ofrece un nuevo concepto de oficina multifuncional, moderna e innovadora, agrupa en un mismo espacio servicios financieros, 'cowork' y cafetería. Este tipo de sucursales se ha desarrollado a gran velocidad y se ha extendido por todo el mundo, sobre todo en América y Europa, tanto en zonas empresariales como en núcleos urbanos y universidades.

Con las nuevas inauguraciones, entre las que se encuentra la del Campus Unamuno de Salamanca, son ya 38 los 'Work Café' que están presentes en universidades de todo el país. Estos espacios, en los que la experiencia y la innovación marcan la diferencia, están especialmente diseñados pensando en los jóvenes y dotados con las últimas tecnologías digitales; atención personalizada; asesoramiento en empleabilidad, emprendimiento y becas; productos y servicios específicos; ventajas, descuentos y una amplia oferta de ocio y cultura.

Entre las universidades que cuentan con un 'Work Café' operativo se encuentran las siguientes: Universidad Católica San Antonio de Murcia, Universidad de Deusto en Bilbao, Universidad de Sevilla, Universidad de Extremadura, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Ramón Llull-La Salle, Universidad de Vigo, Universidad Europea de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de La Laguna, Universidad de la Rioja, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, Universidad Pública de Navarra, Universidad Pablo de Olavide, Universidad de Alicante, Universidad de Valencia y Universidad de Salamanca.

Para Rocío Vielva, directora de Gestión, Estrategia y Red Work Café en España, "este concepto de oficina multicanal refleja el compromiso para aportar innovación y tecnología a la red de sucursales, y la apuesta por convertirnos en el banco de referencia de los jóvenes, centrándonos en sus prioridades y necesidades y ofreciéndoles una amplia oferta no financiera de programas de educación, empleo, emprendimiento y experiencias, además de una gama de productos y servicios financieros adaptados a sus preferencias".

Aunque a simple vista pueden parecer una cafetería, los 'Work Café' Santander son mucho más: aportan frescura y tecnología a la experiencia de acudir a una sucursal bancaria. Con ello, el banco consigue, como señaló la presidenta del grupo, Ana Botín, que los clientes "no tengan que ir a la oficina, sino que quieran ir a la oficina". De hecho, su extraordinaria acogida se refleja en cifras: la apertura de cuentas en los 'Work Café' es entre 2 y 4 veces superior a la de las sucursales tradicionales, según datos del banco.

Los 'Work Café' ofrecen contenidos que aportan valor, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Para ello, se ha habilitado en estos espacios vivos un canal que ayuda a los emprendedores y empresarios a multiplicar la visibilidad de sus negocios. Se trata de una zona donde pueden anunciar sus servicios a través de pantallas digitales, en el tablón de anuncios o en la comunidad virtual Santander Smart Talks. En palabras de Gorka Lázaro, responsable de esta iniciativa, “la idea es crear un ambiente distinto, más libre, sin paredes ni rutinas encorsetadas. Y esto no solo cambia el método de trabajo, sino la relación con nuestros compañeros”.

Estos espacios, escenario de cursos, talleres, seminarios, charlas y encuentros con expertos, se han convertido en un lugar idóneo para intercambiar conocimientos. Están concebidos para favorecer la actividad empresarial y potenciar a los emprendedores. En 2020, con las limitaciones de la pandemia, Banco Santander impulsó la creación del modelo del 'Work Café' en línea, con una amplia oferta de conferencias, masterclass y charlas. Entre ellas, celebró un evento global que contó como invitado a Toni Nadal, entrenador de tenis de élite.

'Coworking' en Castellanos de Moriscos

Espacio 'Coworking' en Castellanos de Morisco

La digitalización, acelerada con la pandemia de la Covid-19, ha revolucionado los hábitos de consumo y la forma de relacionarnos. Y, en esta transformación, los espacios de 'coworking' han ganado adeptos, al favorecer el 'networking' y garantizar un buen uso de la tecnología. Según los datos de Savills Aguirre Newman, entre 2013 y 2017 el número de metros cuadrados contratados se incrementó en un 246% y se estima que, para 2030, estos espacios de trabajo representarán el 30% del mercado de oficinas. España, por ejemplo, cuenta ya con más de 800.000 metros cuadrados de espacios de 'coworking', concentrados en los grandes núcleos urbanos de Madrid y Barcelona.

La definición tradicional de 'coworking' es una forma de trabajo donde profesionales diferentes e independientes, pymes y emprendedores, que no comparten sector, trabajan juntos en un mismo espacio físico. Se define como un espacio de trabajo que permite a trabajadores autónomos o teletrabajadores, optar por compartir oficina con otros profesionales que no tienen por qué pertenecer a la misma empresa ni al mismo sector de trabajo. Con el fin de trabajar en sus proyectos individualmente pero fomentando la comunicación. Tener tu lugar de trabajo en un 'coworking' representa una ventaja económica frente a hacerlo en oficinas tradicionales. Se puede tener las mismas prestaciones a un precio mucho más bajo. El ahorro medio es de entre el 20%-40% teniendo en cuenta el alquiler del espacio, mobiliario, luz, agua, conexión a internet, etc.

Desde el 1 de junio, Castellanos de Moriscos cuenta con un nuevo espacio 'Coworking' donde los emprendedores, micropymes y autónomos pueden desarrollar su actividad. La instalación está situada en la primera planta del Centro Cívico y Cultural Isabel Méndez.

El Ayuntamiento de Castellanos ha acondicionado este espacio de trabajo para que, tanto empresas como autónomos y emprendedores, puedan disfrutar de un ambiente tranquilo de trabajo en el que tienen acceso a todo el mobiliario necesario. Para ello, además de wifi, impresora, una taquilla propia para cada usuario, y la posibilidad de añadir una placa en la entrada del edificio para anunciar la empresa, han habilitado una sala de reuniones con proyector incluido a la que todos los usuarios tendrán acceso.

La idea, que el Ayuntamiento llevaba trabajando desde hace tiempo, se ha hecho realidad ante el incremento de personas del municipio que, después de estos dos años de pandemia, han comenzado a teletrabajar o incluso han emprendido un camino empresarial. "Estamos muy satisfechos con el resultado de este espacio y con haberlo podido llevar a cabo, puesto que es un punto que llevábamos en nuestro programa para ayudar a los emprendedores del municipio y con la pandemia lo tuvimos parado", afirma la alcaldesa, Victoria Manjón.

El nuevo recinto podrá implementarse en número de empresas en función de la demanda, pudiendo llegar a ser veinte los puestos de trabajo que acoja. En un principio, el Ayuntamiento ha anunciado que los empadronados en Castellanos tendrán preferencia a la hora de ser seleccionados para disfrutar de un espacio, aunque la ordenanza, aprobada la pasada semana, incluye también que puedan optar personas o empresas que no sean del municipio. En cuanto al coste, para las personas empadronadas tendrán que pagar una cuota mensual de 60 euros, mientras que los no empadronados, deberán abonar 140 euros.

Otro espacio en el Polígono 'El Montalvo II'

Word Centro en 'El Montalvo II'

Un nuevo espacio de 'Coworking' se encuentra ubicado en el Polígono Industrial 'El Montalvo II', con más de 1.000 m2; versátiles que combina la privacidad de los despachos tradicionales y la sociabilidad del trabajo colaborativo. Es el 'Work Center Salamanca', que lleva funcionando desde 2018, en la calle Cañón de Río Lobos, 35.

Ofrecen varios espacios para trabajar, desde puestos flexibles hasta despachos privados.

Además, disponen de varias salas donde organizar reuniones, cursos o conferencias. Sala completamente equipada, con capacidad para 14 personas, para reuniones con clientes o entrevistas de trabajo. Además, como es obvio, dispone de zonas de descanso para tomarse un respiro.

Una sala del Word Center de 'El Montalvo II'

