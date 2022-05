Programa de las fiestas de la Virgen de los Remedios en Villamayor 2022

El Ayuntamiento de Villamayor, que preside Ángel Luis Peralvo, tiene todo preparado desde la Concejalía de Festejos, que coordina Lucía Guinaldo, para celebrar las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios, tras dos años suspendidas por la pandemia de covid-19.

Un amplio programa ideado para todas las edades y para participar de manera activa en los festejos. Destacan las tres verbenas con orquestas de primera línea, como Paris de Noia, La Huella y Cañón. También un Paintball en la plaza de toros, a lo que se suman comidas para todos los grupos como mayores y peñas.

Además, este año, para dar contenido al "más espectacular" progama festivo, como indica el alcalde, Ángel Luis Peralvo, el Consistorio ha acondicionado una explanada de 35.000 metros en el mismo pueblo, a escasos 100 metros de la iglesia parroquial.

DOMINGO, 22 DE MAYO

10:00 h. VIII Cross popular Villamayor – ASPACE

Salida: Plaza España

Inscripciones www.atletismosalmantino.org , hasta el 19 de mayo de 2022

JUEVES, 26 DE MAYO

14:00 h. Dia de nuestros mayores. Comida de convivencia, café y baile

Lugar: Aparcamiento frente a Cámara Agraría

Recogida de ticket del día 17 mayo al 25 mayo en el edificio del Ayuntamiento de la Calle Oro primera planta de 9:00h. a 14:00h.

22:00 h. Cuelga de banderines acompañada de la Charanga La Clave

Salida: Principio de la calle San Miguel

VIERNES, 27 DE MAYO

18:00 h. Semifinales de futbol sala

Lugar: Pabellón Dori Ruano

20:30 h. Concentración y pasacalles de grupos, peñas, asociaciones amenizado por Charanga La Clave

Salida aula de cultura y llegada Plaza España 21:00 h. Pregón a cargo de la peña Los Pichones Lugar: Plaza España

22:30 h. Actuación musical a cargo de Armando

Lugar: Plaza España

23:30 h. Fuegos artificiales

00:00 h. Orquesta Paris de Noia, seguido de charanga nocturna estática La Clave

Lugar: Recinto ferial

SÁBADO, 28 DE MAYO

10:00 h. Inauguración del mercado medieval

Lugar: Plaza del Alguacil

11:00 h. Juegos tradicionales de la Patata, con juegos de madera y yincana con interpretes de lengua de signos

Lugar: Plaza España

11:00 h. Concentración de motos y coches clásicos

Lugar: Vía de servicio calle Diego Velázquez

11:30 h. a 14:00h Paintball

Lugar: Plaza de toros, recinto ferial Destinado a mayores de 14 años

12:30 h. Baile del vermut amenizado con Batucada Combinarte y Blocco Charro

Lugar: Zona de bares

14:00 h. Comida Interpeñas estáis todos invitados, amenizada con charanga, La Clave

Lugar: Aparcamiento frente a Cámara Agraría

16:00 h. a 19:00 h. Bumber Ball Lugar: Pabellón Dori Ruano 17:00 h. Romería del Ramo Lugar: Iglesia Parroquial

17:30 h. Ofrenda del Ramo

Lugar: Iglesia Parroquial

19:00 h. Discoteca móvil infantil, Fiesta Kid

Lugar: Plaza España

19:00 h. Final de futbol sala CASJUVI

Lugar: Pabellón Dori Ruano 19:00 h. Charanga Locomotores Lugar: Centro del pueblo

22:00 h. Actuación musical a cargo de J. Rodríguez

Lugar: Plaza España

00:00 h. Orquesta La Huella, seguido de charanga nocturna estática Queloque’s

Lugar: Recinto ferial

DOMINGO, 29 DE MAYO

Ofrenda a la Virgen de los Remedios./ Archivo

11:00 h. Encierro infantil

Lugar: Plaza España

12:30 h. Santa Misa con procesión en honor a la Virgen de los Remedios, con baile realizado por la Asociación Tresbolillo

Lugar: Iglesia Parroquial

14:00 h. Baile del vermut amenizado con actuación en Plaza España y aparcamiento frente de Cámara Agraría

Consumición gratis en los bares. Recogida de ticket del día 17 mayo al 25 mayo en el edificio del Ayuntamiento de la Calle Oro primera planta de 9:00h. a 14:00h. Límite de dos ticket por persona.

17:00 h. Teatro de Calle, Al fin y al cabo, del Gran Rufus

Lugar: Plaza España

17:00 h. Torneo intergeneracional

Lugar: Aparcamiento frente a Cámara Agraría

18:00 h. Humor Amarillo

Lugar: Plaza de toros en el recinto ferial Entrada hasta completar aforo

Apuntarse edificio del Ayuntamiento de la Calle Oro primera planta de 9:00h. a 14:00h.

19:00 h. Caricaturas

Lugar: Plaza España

21:30 h. Actuación musical a cargo de Charros y Gitanos

Lugar: Plaza España

00:00 h. Orquesta Cañón, seguido de charanga nocturna estática La Clave

Lugar: Recinto ferial





LUNES, 30 DE MAYO

9:30 h. a 11:30 h. Chocolatada

Lugar: Aparcamiento frente a Cámara Agraría

10:30 h. Hinchables Infantiles

Lugar: Pabellón Dori Ruano

14:00 h. Comida solidaria, calderilla de ternera. Todo lo recaudado será para el ban- co de alimentos de Villamayor

Lugar: Aparcamiento frente a Cámara Agraría

Recogida de ticket del día 17 mayo al 25 mayo en el edificio del Ayuntamiento de la Calle Oro primera planta de 9:00h. a 14:00h. El día de la comida no se entregará a quienes no tengan tique, hasta que no se haya terminado la fila de las personas que llevan tique y siempre que sobre alguna ración

17:00 h. Teatro de Calle, Trastolillo de Pumuqy Circo chiste

Lugar: Plaza España

18:00 h. Exhibición de tauromaquia (corte, saltos, quiebros y novillos) continuado de capea popular con dos vaquillas.

Lugar: Plaza de toros, recinto ferial Entrada hasta completar aforo

20:30 h. Concierto pasodoble Banda de Música de villamayor

Lugar: Aparcamiento frente a Cámara Agraría

22:00 h. Tributo a Estopa

Lugar: Plaza España

MARTES, 31 DE MAYO

20:00 h. Subida de la Virgen

En la zona del recinto ferial no se podrá introducir vidrios o carros.

Durante los días de fiestas estarán cortadas las calles: Los Verdes, Canteras Recias y Santa Ana, solo acceso a garajes

Durante estos días se recomienda el uso de los parking habilitados entrada y salida de carretera Ledesma

