Bautista solicita en la Diputación "una instalación fotovoltaica municipal para los pueblos"

El diputado no adscrito y alcalde de Hinojosa de Duero, José Francisco Bautista, llevará una moción al próximo pleno de la Diputación de Salamanca en la que solicita que la Institución provincial inicie los estudios y proyectos necesarios para que "todos los municipios de la provincia de Salamanca cuenten con una instalación municipal fotovoltaica destinada al consumo propio y el sobrante pueda ser incorporado a red". Ya que, asegura, "el sol es una fuente de energía limpia e inagotable, casi eterna".

En la misma moción, pide "establecer los contactos necesarios con Red Eléctrica o empresa del sector que correspondan para la creación de una línea intermunicipal y provincial que permita la evacuación a red de la energía sobrante de las plantas municipales". Además, que se regulen en función de criterios técnicos las dimensiones y capacidades de dichas plantas y en función de los mismos se haga de forma solidaria e igualitaria". Ya que de esta forma, "los fondos de la UE sirvan para dar vida y futuro a nuestros pueblos".

Infraestructuras y servicios públicos para el doble de población

El diputado no adscrito explica que "la mayoría de los municipios de Salamanca dispone de infraestructuras básicas y de servicios públicos adecuados para el doble o el triple de la población habitual de los mismos como se puede comprobar en época estival o en periodos de vacaciones".

"Y aunque se habla y se escribe mucho del invierno demográfico, despoblación, hasta el momento no hay medidas efectivas y con resultados tangibles adoptadas por las administraciones competentes: Gobierno de España y la Junta de Castilla y León", aduce.

Bautista explica que "esta despoblación galopante hace ya inviable, e insostenible, la supervivencia de la mayoría de municipios de la provincia y el mantenimiento de esos servicios básicos: agua y alcantarillado, recogida de residuos sólidos, alumbrado público, etc., obligatorios e indispensables en esta sociedad del s. XXI".

"Por no hablar de la imposibilidad, con la impotencia gestora que va unida, de hacer mejoras, reformas necesarias o de ahorro, adecuación de infraestructuras, etc., y que no pueden asumir esos municipios sin habitantes y sin recursos financieros para acometerlas. ¿Y para qué? Cabría preguntarse si en un horizonte de menos de una década muchos de esos municipios seguirán teniendo nombre pero no vecinos a los que atender. De hecho, ya ocurre en algunos de ellos, aunque de forma un tanto vergonzante se camufla con el censo de población. Pueblos con 10, 20, 50 censados que escasamente alguno de ellos vive y reside en ese municipio. O quizás ya despoblado", explica.

Por tanto, ve "la necesidad que tienen los municipios de buscar nuevas fórmulas de financiación que permitan, cuando menos, mantener esos servicios básicos y esas infraestructuras que tantos esfuerzos, viajes, proyectos y presiones 'amiguistas' han costado conseguir".

Los pueblos tienen ante sí un duro futuro o desaparecer

"Los municipios de la provincia de Salamanca tienen ante sí un duro futuro y entre otros muchos retos el de no desparecer", asegura. Por este motivo, la ocasión de la moción, porque "mucho se habla de las energías renovables, especialmente de la fotovoltaica, de su futuro y presente, de su bajo coste y de ser una fuente casi eterna de energía barata. Exactamente lo que se necesita en estos tiempos y en nuestros municipios. Municipios con solera histórica pero sin habitantes, con ganas de hacer cosas pero sin fondos para ejecutarlas, con ganas de seguir haciendo historia pero con todas las circunstancias en contra.

"De poco han servido los fondos de la Unión Europea que han llegado a esta provincia, o los que llegarán, next generation, que ahora llaman como si en el rico idioma español no existieran términos para definirlos igual o mejor. De poco servirán, de nuevo, estos fondos de la UE si no se aplican de forma imaginativa e inteligente para que sirvan al futuro de nuestros pueblos y de nuestros vecinos. Que ese es su fin principal. O debería ser", concluye su explicación.

