Los trabajadores del transporte exigen en Salamanca una jubilación a los 60 años por "salud"

Los trabajadores del transporte tanto de personas como de mercancías reclaman la jubilación "a los 60 años, por motivos de salud". Por ello, esta mañana se han concentrado frente a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, como acto previo a "la gran manifestación a nivel nacional" que tendrá lugar el 26 de marzo en Madrid.

A este respecto, el portavoz, Eduardo Moreno, asegura que "no es normal que la Dirección General de Tráfico reconozca que, a partir de los 60 años, haya que hacer exámenes más exhaustivos para cualquier conductor que coge el coche un rato, y para los conductores profesionales da igual cuando perdemos un montón de actitudes físicas y psíquicas”.

Mientras duraba la concentración, los muchos autobuses que pasaban por la Gran Vía de Salamanca hacían tocar el claxon, en señal de solidaridad con sus compañeros concentrados.

El principal problema que viven estos trabajadores, en palabras de Eduardo Moreno son "las musculoesqueléticas, cardiovasculares y nerviosas, que además de ponernos en peligro a nosotros, ponen en peligro al resto de usuarios de la carretera y a los viajeros que transportamos”. Por ello, exigen que su profesión se incluya en el Real Decreto 1698 /2011, que contempla la necesidad de adelantar la edad de jubilación para aquellos colectivos con excepcionales índices de peligrosidad y acusados índices de mortalidad y siniestralidad.

Además, se muestran muy "mulestos" con el Ministerio de Trabajo, porque "no responde" a sus cartas, desde hace más de 10 años. No obstante, aunque les "ha dado la razón, no reconocen argumentos para llevar a cabo el adelanto de la jubilación".

