Carmen Calvo acusa al PP de parecer “más de Vox que los de Vox”

J.M.A. / ICAL. La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y exvicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, acusó este martes al Partido Popular de parecer “más de voz que los de Vox”. La parlamentaria socialista culpó de esta manera a los ‘populares’ del crecimiento del partido de extrema derecha, a quien algunas encuestas sitúan como tercera fuerza en la próxima conformación de las Cortes de Castilla y León.

Durante un encuentro con asociaciones de mujeres en la sede del PSOE de Salamanca, Calvo consideró que “43 años después de reciclar su franquismo” y “a la primera de cambio cuando han tenido un problema por su ala derecha”, los dirigentes del Partido Popular, para la parlamentaria socialista, “no han sabido hacer lo que tenían que hacer, ni aguantar la posición que tenían que aguantar”.

En su opinión, según expresó ante los medios de comunicación, el PP “tenía que haber antepuesto las ideas de una derecha europea centrada, que no centrista, que defiende primero la democracia y luego el conservadurismo”. Para Carmen Calvo, “ahora se pueden dar el susto que se pueden dar” porque, desde su punto de vista, “no lo han sabido hacer”.

La exvicepresidenta primera del Ejecutivo socialista centró el debate, además, en las luchas internas de los ‘populares’ entre unos territorios y otros. “Aquí quien se está enfrentando es Casado a Ayuso, no Mañueco a Sánchez. Y eso es utilizar una tierra que merece el respeto, por lo menos, de tener una campaña y unas elecciones con diagnóstico propio, y no otra cosa”, reflexionó.

En último término, Calvo lamentó que “así lo ha querido el PP”, al que volvió a acusar de no haber sabido hacer “su trabajo” en relación con Vox. “Yo lo he tenido que sufrir en el Congreso, donde si no levantas la cabeza, no sabes si está hablando uno de Vox o del PP”, zanjó.

