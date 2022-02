Tudanca: "No quiero que leguemos a la historia de este país el primer gobierno con Vox”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, reclamó hoy una nueva victoria más amplia que en 2019 porque afirmó que existe el “riesgo” de que el PP sume con Vox en las Cortes que salgan de las elecciones del 13 de febrero. “Yo ya como castellano y leones, en fin, no quiero que leguemos a la historia de este país el primer gobierno con consejeros o con un vicepresidente de Vox”, apostilló.

Tudanca, entrevistado en el programa ‘Más de uno’ de Onda Cero, aseguró que le “indigna” que se normalice en este país la llegada de la “extrema derecha” a las instituciones, a diferencia de lo que ocurre en otros estados europeos, donde recalcó que los partidos de la derecha no cierran pactos con estas formaciones.

En ese sentido, Tudanca recalcó que el PP ha cometido un “gravísimo error”, porque indicó que entre el “original” y la “copia”, los ciudadanos votan el “original”, tras haber sufrido un efecto “contagio” en los discursos. Además, recordó los pactos del PP con Vox en Castilla y León para hacerse con algunas alcaldías como las de Palencia o El Espinar, donde le entregaron la Concejalía de Igualdad a los de Abascal.

Asimismo, el candidato socialista aseguró que su partido no puede pactar con el PP por “decencia” y rechazó que la opción de la gran coalición se presente como una “justificación para blanquear el pacto de PP y Vox”. Por ello, pidió a los ciudadanos que se movilicen porque insistió en que si los ‘populares’ pueden sumar una mayoría para gobernar, lo harán.

Ante las últimas encuestas, como la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Tudanca insistió en que “el cambio de gobierno es posible” y que existe una posibilidad “real” de que el PP no sume con Vox. Además, aseguró que esto está en las “manos de la gente” y confió en ganar con la “suficiente” mayoría para que sea “imparable”.

De esta forma, el socialista se presentó como un candidato de “fiar” frente al ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco en un parlamento con una representación “más diversa y plural”, lo que reconoció exige “llegar a acuerdos y tener palabra”. Tudanca señaló que el auge de las marcas locales es fruto del “fracaso” de 35 años de gobiernos del PP, la despoblación, la corrupción y los desequilibrios. “En esta tierra casi todo el mundo se siente agraviado”, dijo.

Capacidad de consenso

“Sí creo que soy capaz de entenderme con todas las fuerzas políticas que quieran cambio”, dijo el dirigente socialista, que advirtió de que la única forma de que haya cambio es una victoria clara del PSOE. Algunos de los que prometen cambio, advirtió, no lo harán, como Ciudadanos, que aseguró ha dado un paso atrás respecto a 2019, puesto que ahora solo le ha puesto un veto a Mañueco. “Lo demás son riesgos de que ese cambio no se produzca”, avisó.

El socialista rechazó generar expectativas y frustrar a las personas que exigen la autonomía leonesa, aunque sí se comprometió a respetar la identidad de León. “Estamos orgullosos de esa historia”, dijo, por lo que consideró necesario reconocer que es la cuna del parlamentarismo, celebrando allí sesiones de las Cortes, sobre cuya ubicación no quiso descartar nada, pero recalcó que el proceso de la descentralización institucional, pero también económica, es algo “complejo” que debe abordarse con consenso entre los partidos, entidades locales y empleados públicos.

Tudanca insistió en que la alternativa es “no hacer nada” y recordó que la política de estos 35 años ha llevado a que no existe sentimiento de pertenencia, que no haya un desarrollo equilibrado y que la gente se tenga que marchar, especialmente, del oeste de la Comunidad. “Hay que hacer algo sin ninguna duda”, dijo y añadió: “O crecemos todos juntos o esto no es sostenible”.

Finalmente, sobre su futuro si no llega a la Junta, Tudanca aseguró que no tiene que demostrar nada. “No tengo otro afán que luchar por esta tierra”, apostilló.