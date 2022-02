Cs Ciudad Rodrigo defiende el Carnaval del Toro con todas sus actividades o su aplazamiento

El Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo quiere hacer pública su postura sobre las medidas a adoptar para la celebración del Carnaval del Toro de este año, tras la información recibida por el equipo de Gobierno del Consistorio.

En primer lugar, informados sobre la posibilidad de restringir el acceso del público al recinto amurallado, mediante el control en cada una de las puertas de la muralla por parte de servicios de seguridad privados, Policía Local y Guardia Civil, se trasladó la inquietud ante la más que probable generación de alteraciones del orden público, cuando las numerosas personas que acudan a nuestra ciudad se vean imposibilitadas de acceder al centro de la ciudad, donde se desarrolla la mayor parte del programa carnavalero.

Es más, con independencia de la legalidad o ilegalidad de impedir el tránsito de personas por la vía pública, ¿cómo se van a identificar entre la multitud los vecinos que viven en el interior del casco antiguo, o aquellos que tienen entradas para los toros, los que son miembros de peñas con locales en esa zona o los que van a llevar a cabo alguna actividad diaria, como acceder a los cajeros automáticos, etc.? Y lo que es más importante, ¿cómo se van a abrir paso los servicios de emergencia a través de la multitud concentrada en las puertas? Y otro aspecto preocupante: ¿Quién va a decidir cuál es el aforo máximo para ordenar restringir el acceso? No parece muy racional la medida, según nuestro criterio, y creemos que al final se trata de "echar a los leones" a los cuerpos de seguridad, que tendrán que hacer frente a una situación condenada a ser muy delicada.

También cabe destacar la prohibición de fumar, comer o beber en los "tablaos" y en el recorrido de encierros y desencierros, salvo agua en momentos puntuales, algo que es un sinsentido y que generará enfrentamientos entre las personas que las adopten y las que hagan caso omiso de las mismas. En plan jocoso, se acabarán bebiendo el gel hidroalcohólico que al parecer están obligados los "tablaos" a facilitar a los asistentes.

El alcalde afirma que "no se puede hacer un Carnaval como lo conocemos", pero el Carnaval, se quiera o no, tiene el carácter que tiene: lúdico, espontáneo, participativo, etc. No se puede reducir a la asistencia a los diferentes espectáculos taurinos populares como si se tratara de una corrida en la plaza de toros de Las Ventas.

Creemos que lo que el Equipo de Gobierno pretende es trasladar la responsabilidad de quien decide la celebración del Carnaval en las circunstancias actuales, a la responsabilidad individual de cada uno.

Desde Ciudadanos Ciudad Rodrigo hemos defendido siempre que el Carnaval hay que hacerlo con todas y cada una de las actividades que comprende: pregones, toros, disfraces, peñas, casetas, carpa, baile de disfraces, etc., y sobre todo con participación y disfrute callejero. Si no se dan las circunstancias para llevarlo a cabo en esas condiciones, siempre es preferible retrasar su celebración.

