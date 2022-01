UPL denuncia el "cinismo" del PSOE respecto a la Ronda Este de Salamanca

Este domingo desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han denunciado el “cinismo” del PSOE respecto a la Ronda Este de Salamanca. Y es que, según apuntan los leonesistas, hace una semana el Gobierno central rechazaba en el Senado la petición de UPL (cursada a través del senador Carles Mulet) de unir las autovías A-62 y la A-50 al este de la ciudad de Salamanca.

Por ello, los leonesistas se muestran “sorprendidos con que el PSOE de Salamanca haya reclamado esta semana a la Diputación acometer la Ronda Este, que une dos autovías cuyo titular es el Estado, cuando el Gobierno central, que dirigen PSOE y Unidas Podemos, firmaba el 20 de enero una respuesta oficial en el Senado en la que rechazaba la petición cursada por Unión del Pueblo Leonés para la Ronda Este de Salamanca”.

En este aspecto, el Gobierno central señalaba en dicha respuesta que “no se producen disfuncionalidades ni problemas de capacidad, por lo que no está previsto en la planificación estratégica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) la creación de una circunvalación al este de la ciudad de Salamanca”.

Ante lo que UPL considera una “incoherencia total” por parte del PSOE, los leonesistas piden a los socialistas “que se aclaren, hablen entre ellos y decidan si quieren o no la Ronda Este de Salamanca, porque no es normal que digan una cosa en Madrid y la contraria en Salamanca. No es serio y nos da la sensación de que nos toman por idiotas a los salmantinos”.

En cuanto a las razones por las que Unión del Pueblo Leonés considera necesario construir dicha ronda, la solicita porque “la falta de conexión entre las autovías A-62 y A-50 al este de la ciudad de Salamanca hace que la ronda de circunvalación de Salamanca se halle incompleta, perjudicando especialmente a los vecinos que viven en los barrios del este de la ciudad de cara a acceder a las autovías que confluyen en Salamanca, sobrecargando innecesariamente otras vías secundarias, con el mayor peligro que ello supone”.

Beneficio a los barrios y a los municipios del alfoz

Además, desde Unión del Pueblo Leonés estiman que la creación de la Ronda Este beneficiaría no sólo a los barrios más orientales de Salamanca, sino también a otras localidades del área metropolitana y al este de la provincia en general. Y es que, para los leonesistas la conexión de la A-50 y la A-62 “facilitaría sobremanera el acceso desde Santa Marta de Tormes, Cabrerizos, Carbajosa y las comarcas de Las Villas, Alba y Peñaranda hacia La Armuña y La Guareña, así como hacia Valladolid, Burgos o el País Vasco. Asimismo, en sentido inverso facilitaría el acceso desde La Armuña y La Guareña hacia Madrid”, indicando que “contribuiría también a liberar de tráfico y peligrosidad a otras carreteras, especialmente a la N-501 y la SA-20, que de por sí poseen un nivel de tráfico bastante alto al dar acceso a zonas comerciales e industriales, además de descongestionar el enlace de Buenos Aires”.

Sin embargo, las razones expuestas por Unión del Pueblo Leonés no han convencido al Gobierno central, dirigido por PSOE y Unidas Podemos, que en su respuesta en el Senado ha considerado innecesaria la Ronda Este de Salamanca apuntando que “no está previsto la creación de una circunvalación al este de la ciudad de Salamanca”, y señalando que “no se producen disfuncionalidades ni problemas de capacidad”.

Por todo ello, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) consideran que, dada la “disparidad de opiniones entre el PSOE del Gobierno central y el PSOE de Salamanca, creemos que dicha formación se burla de todos los salmantinos y lo hace con una falta de seriedad que nos resulta preocupante”. Por ello, los leonesistas piden “que se tomen en serio los problemas de Salamanca y dejen de marear la perdiz”.

