Luis García (UPL): "Queremos voz propia para defender a Salamanca ante los abusos de la Junta"

Unión del Pueblo Leonés (UPL) presenta una candidatura por la provincia de Salamanca a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero con Luis García Sánchez como cabeza de cartel, candidato de la comarca de Béjar, vive en El Tejado, vinculado al asociacionismo local y leonesista.

Unión del Pueblo Leonés presenta su candidatura a las elecciones por Salamanca, con la ilusión de obtener representación por la provincia “para que los salmantinos podamos por fin tener representantes que no se limiten a ir a las Cortes a pulsar el botón que le indiquen desde Valladolid, y poder tener una voz propia que defienda a Salamanca ante los abusos y desmanes de una Junta que lleva más de tres décadas dándonos la espalda”.

Pregunta.- ¿A qué se debió dar este paso de candidato de UPL por Salamanca?

Respuesta.- Vivo en un pueblo de unos ochenta habitantes. Cuando yo nací en este mismo pueblo tenía 200 habitantes y he visto cómo El Tejado de Béjar se ha despoblado. Esa situación ha despertado mi inquietud política, por así decirlo, y recibí la invitación de Unión del Pueblo Leonés para encabezar la candidatura. Y evidentemente, acepté gustosamente porque creo que puedo aportar la visión del mundo rural.

P.- ¿Qué busca para Salamanca la UPL?

R.- Lo primero que buscamos desde la UPL es salir del atraso en el que nos encontramos en la provincia de Salamanca. Creemos que la Junta de Castilla y León no es del todo justa con esta provincia. Debemos tener en cuenta que Salamanca se encuentra en el eje de desarrollo de la Ruta de La Plata, y no es el eje de desarrollo que está fomentando la Junta de Castilla y León, sino que es la parte de Castilla de esta Comunidad, el eje Valladolid, Palencia y Burgos.

La Junta de Valladolid no es justa con la provincia de Salamanca. El eje de la Ruta de La Plata, que le corresponde, se ha trasladado a Valladolid, Palencia y Burgos

P.- Al hilo de lo que acaba de decir, necesidades muchas, soluciones pocas.

R.- Sí, la verdad es que sí. Soluciones, hoy, pocas. Por ejemplo, con lo de la España Vaciada, que los políticos se les llena la boca pero no ponen plazos concretos ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Una de las necesidades más básicas es tener en el mundo rural Internet. Podrían hacer como ocurre con una línea fija. Hay una ley que dice que cualquier persona viva donde viva tiene derecho a una línea fija. En este sentido, con Internet debería ser exactamente igual

P.- ¿Qué ofrece la UPL que no ofrezcan otros partidos?

R.- Votar por los intereses de Salamanca. Hemos visto que, por ejemplo, una alcaldesa, en este caso de Alba de Tormes, votó en contra de una vía rápida que uniría Alba de Tormes con Salamanca. Hemos visto como, en este caso, la alcaldesa votó en contra de los intereses de su propio pueblo. Entonces, lo que ofrece Unión del Pueblo Leonés es votar los intereses de los salmantinos.

P.- ¿Qué propuestas principales llevan como candidato de UPL por Salamanca?

R.- Propuestas tenemos bastantes, porque hay muchas necesidades, tanto de infraestructuras como de mejorar la Sanidad. Nosotros queremos que el Hospital de Béjar no sólo sea local para la ciudad, sino que tenga carácter comarcal. Se puede hacer. Además, se puede dar servicio a la Sierra de Francia, la zona de Guijuelo, la comarca vecina del Barco de Ávila, incluso del Valle del Ambros, de Cáceres.

Béjar necesita que el Hospital 'Virgen del Castañar' se convierta en comarcal, que ofrezca también servicio sanitario a la Sierra de Francia, Guijuelo e incluso Barco de Ávila

P.- ¿Qué partidas tendría usted para Salamanca?

R.- UPL ha incidido en diversas cuestiones relacionadas con los presupuestos en las Cortes de Castilla y León. Para Salamanca ha incluido partidas como la restauración del Castillo de Nava Gallega, el puente medieval de Puente del Congosto. Hemos solicitado que se haga una restauración en el retablo de la iglesia de Guadramiro. La construcción del consultorio del Zurguén, del que tanto se está hablando últimamente. Gracias a nosotros se hizo un estudio sobre los costes y evidentemente se aceptó, pero el Partido Popular por lo visto con Ciudadanos, decidió no seguir para adelante. También hemos pedido el estudio de vía rápida Alba-Salamanca mediante un desdoblamiento, importante el desdoblamiento. También, gracias a nosotros, se ha dotado de material y equipamiento el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo.

P.- ¿Con qué metas parte la UPL el día 13 de febrero?

R.- Hemos visto alguna encuesta que hablaban que Unión del Pueblo Leonés estaba en disposición de conseguir el último escaño del que se repartían la provincia de Salamanca. En ese sentido, nosotros vamos a ser todo lo ambicioso que hay que ser y que esperamos poder conseguirlo.

P.- Ustedes, desde UPL, hablan mucho de agravios comparativos entre León y Castilla.

R.- Sobre esta cuestión se pueden decir muchas cosas que así lo certifican. La principal es la que he dicho antes, el eje de desarrollo Salamanca, que es el natural de La Ruta de La Plata, y se está fomentando desde la Junta que el eje vaya para Burgos, y esa es una de las cuestiones. Luego nos podemos ir, por ejemplo, a las ayudas al desarrollo. Hemos visto como por ejemplo, la Junta de Castilla y León, tanto los fondos mineros como los fondos transfronterizos, en buena parte se han ido para Valladolid, que se ha quedado con ellos cuando no le correspondían. Y lo más sangrante es la pérdida de población que sufren las tres provincias de la región leonesa, León, Zamora y Salamanca. Hemos visto los datos del último año y evidentemente, León, Zamora y Salamanca son las primeras en el ránking de toda la Comunidad Autónoma.

Lo más sangrante de todo es la pérdida de población que viven León, Zamora y Salamanca, que, al contrario que las provincias castellanas, son las primeras en el ránking de toda la Comunidad

P.- ¿Tiene razón de ser la autonomía de la Región Leonesa?

R.- Por supuesto que sí. Hay varios motivos para poder y querer tener una autonomía propia la Región Leonesa. El primero de ellos es cultural. Por ejemplo, aquí en Salamanca, tanto el folclore, la forma de hablar, etc. es muy similar tanto a Zamora como a León. Vas a Ávila, yo vivo muy cerca de la provincia de Ávila, y evidentemente no es ni parecido. Luego está el motivo histórico, por así decirlo. León, Zamora y Salamanca han formado parte siempre del mismo estado a través del Reino de León y luego, a través de la misma región, tanto en la República y en el franquismo, hasta que llegó la Transición. Y para mí el más importante es el económico, porque en el momento que nosotros tengamos una autonomía vamos a gestionar nuestros propios recursos. Creo que León, Zamora y Salamanca tienen unas peculiaridades económicas que son bastante distintas al resto de la Comunidad Autónoma. Si llegamos a tener autonomía propia podemos gestionar la despoblación que tenemos, y que no sufre el resto de la región castellana y fomentar el eje de la Ruta de La Plata.

P.- Y una característica diferenciadora, las tres provincias prácticamente son fronteras, o al menos tienen vínculos estrechos con Portugal.



R.- Efectivamente, Zamora y Salamanca son fronteras. León no lo es, pero no es menos cierto que mantiene una relaciones muy fuertes con Braganza, algo que el resto de Castilla no puede decir. De hecho, hay una zona de Portugal, concretamente en Miranda do Douro, que todavía hablan asturleonés, como es el mirandés, la segunda lengua oficial de Portugal. Las tres provincias de la Región Leonesa tienen mucha relación con los vecinos portugueses, tanto en el pasado como hoy. Por ese motivo, culturalmente y económicamente sí que tenemos bastante apego entre unos y otros, algo que no tiene Castilla.

P.- Finalmente, yo como votante, ¿por qué tendría que votar a la UPL en Salamanca?

R.- Tienes que votar a UPL por el hecho de que te va a asegurar el procurador por Salamanca va a luchar por los intereses de Salamanca, no de Valladolid o Burgos, y para que logre salir de la situación actual de despoblación y marginación a la que está sometida por esta Junta de Valladolid.

Candidatura de UPL a las Cortes por Salamanca

Sigue los temas que te interesan