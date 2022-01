Ortega Smith reta públicamente en Salamanca a Mañueco "a enseñar su currículum laboral"

Ortega Smith se dirigió al presidente de la Junta y candidato del PP a revalidar el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, y le trasladó: “Sabes mejor que nadie que, si te tuviéramos por desgracia otra vez de presidente, salvo que Vox te haga hacer lo que hay que hacer, seguirías haciendo eso, nada de nada”. Afirmó además que el presidente “desde 1982 no ha hecho otra cosa que vivir de la política”, por lo que le retó públicamente a enseñar su currículum: “Te reto a que nos digas qué has hecho tú para ganarte el esfuerzo y mérito de estar al frente de la Presidencia de la Junta”. Y espetó que Mañueco “no tiene ni idea de lo que significa el esfuerzo” del trabajo de los salmantinos “para soportar toda esa grasa política innecesaria de organismos e instituciones para colocarte”, según informa Ical.

Ortega Smith participó en un acto público en Salamanca para apoyar al candidato de la provincia para las Cortes, Carlos Menéndez. En su intervención, destacó “la brecha insalvable entre la realidad de la calle y la política ficción de políticos, que hablan de otras cosas que están a años luz de la realidad de los problemas”. A su juicio, han convertido las instituciones “en el cortijo personal donde asentarse, vivir del cuento, colocar a sus amigos y familiares”.

Manifestó que Luis Tudanca (PSOE) y a Mañueco están desconectados. “La gente no habla vuestro lenguaje, no sabéis nada de la realidad porque no os habéis molestado en escuchar los problemas reales”, dijo. En este sentido, criticó que “hay que tener la cara de hormigón armado” con las promesas electorales: “¿Cómo que ‘vamos a hacer’? ¡Tendrías que estar enseñándonos lo que has cumplido!”, espetó a Mañueco. Ortega Smith apeló a “dictar sentencia” el 13 de febrero: “Mañueco vete a casa, deja paso a Castilla y León, quédate con tu resignación, con tu ignorancia, deja de hacer daño a esta tierra que merece salir adelante”, concluyó.

El candidato de Salamanca habla del campo y de la industria

Por su parte, el cabeza de lista de Vox en Salamanca y presidente provincial de la formación, Carlos Menéndez, centró su discurso en el campo y la industria, así como en la atención para los mayores y el futuro para los jóvenes. Para ello aseguró que PP y PSOE “ya son indistinguibles”, y que son los responsables de que en Salamanca “sea imposible seguir viviendo de la agricultura”. Valoró que “hay que ser un héroe para competir con la competencia desleal de países extranjeros y con restricciones que imponen unas élites que no han pisado el campo en su vida”.

Asimismo, vinculó la sobrepoblación del lobo con la despoblación, porque “si hay sobrepoblación del lobo, no hay ganado, y si no hay ganado, no hay pueblos”. Y criticó que ambos partidos “son responsables de que en una provincia con una potentísima industria textil sea hoy un desierto industrial”. Atajó que “el futuro de nuestra provincia pasa por la reindustrialización” con una apuesta por “nuestros productos”. Asimismo, mencionó su apuesta para que los jóvenes puedan formar su familia: “Si quieren probar fortuna fuera, adelante, pero que al menos tengan una oportunidad en su tierra”.

Menéndez concluyó su intervención apelando a la necesidad de tener unas “infraestructuras dignas”, porque “ mientras dilapidan el empleo publico en consejos consultivos o en centros de MENAs como el que quieren abrir en Puente Ladrillo, tenemos residentes que tienen que recorrer hasta 90 kilómetros para poder ir a urgencias y otros vecinos, como la Prosperidad, llevan 14 años esperando la eterna promesa de un centro de salud”.

Sigue los temas que te interesan