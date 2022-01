Denuncian un "pelotazo" con el Bretón al que "contribuye" el Ayuntamiento de Salamanca

Noticias relacionadas Salamanca, en alerta ante nuevos derribos de edificios reconocidos

La asociación Comité Antinuclear y Ecologista acusa al Ayuntamiento de Salamanca de cometer "graves irregularidades urbanísticas, con impacto medioambiental y patrimonial, al conceder la licencia ambiental a un proyecto claramente ilegal", según un documento al que ha tenido acceso este diario.

Recuerdan que sobre el solar se quiere construir un edificio con una altura considerablemente superior a la del antiguo y entrañable Teatro Bretón, así como varias plantas de sótanos dedicadas a aparcamientos.

Al proyecto se presentaron numerosas alegaciones realizadas por asociaciones y vecinos; "alegaciones que no han sido contestadas a pesar de que es obligatorio".

Al contrario, en lugar de tener en cuenta dichas alegaciones y las denuncias sobre la "ilegalidad del proyecto", el Ayuntamiento ha concedido la licencia ambiental a un proyecto que "daña gravemente" ese espacio en lo que es una parcela dotacional (definida así en el Plan General de Ordenación Urbana) y que está protegida incluso por la UNESCO. Pese a la obligación de que se mantenga como tal, en su lugar se permite un gran edificio con más plantas que el anterior y produciendo un impacto notable en las perspectivas de los monumentos y edificios protegidos de la plaza del Bretón, adyacentes y la plaza de San Román.

El edificio prevé un uso destinado a residencia de estudiantes, "pero mañana, la empresa quizás lo destinará a otro uso, pues el proyecto ya se ha modificado tropecientas veces. El Gobierno municipal tiene la obligación de exigir y garantizar a la empresa la justificación de un uso educativo, que saben, que tampoco ahora cumple", aseguran desde la asociación.

Recurso de reposición contra la licencia ambiental

El Comité Antinuclear y Ecologista ha presentado recurso de reposición contra dicha licencia ambiental para denunciar "el desastre que esto supondría y pedir que se anule la misma", pues no se cumple con el Plan General de Ordenación Urbana, con las normas medioambientales de la Comunidad Autónoma y con los compromisos internacionales.

"Esto ocurre en época electoral y a escasos metros de la anterior vivienda del actual presidente de la Comunidad castellano y leonesa, quien conoce el proyecto y sus irregularidades", dicen en su escrito.

"No sabemos cuánto pagó la empresa por el solar del antiguo Teatro Bretón, pero podemos imaginarnos que poco, porque su valor como dotacional hace difícil, por no decir imposible, transformarlo en un gran negocio. Y ahí es donde entra el papel de un Ayuntamiento, que no vela por los intereses generales, sino por los de una particular empresa de construcción. Y no lo hace, porque da licencias (de momento, la ambiental) y bendiciones a un pelotazo urbanístico al transformar un espacio dotacional en residencial, que, repetimos, está expresamente prohibido por el Plan General de Ordenación Urbana", finalizan.

Sigue los temas que te interesan