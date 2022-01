El PSOE propone un plan contra el deterioro de la Atención Primaria en la ciudad de Salamanca

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca reclama a la Junta de Castilla y León la elaboración urgente de un plan de choque para reforzar la atención sanitaria en los centros de salud de la capital ante la situación de saturación que atraviesan y los problemas estructurales que presenta desde hace tiempo la Atención Primaria salmantina debido a la pasividad y a la falta de compromiso del Gobierno autonómico con la salud de la ciudadanía.

José Luis Mateos, portavoz del PSOE en el Consistorio, y la concejala socialista María García han presentado en rueda de prensa la iniciativa, que consideran vital para revertir el deterioro de la sanidad pública y que llevarán al próximo Pleno municipal, a celebrar el 4 de febrero, con el objetivo de recabar el apoyo de todos los grupos políticos y exigir al Gobierno de Fernández Mañueco la dotación de personal sanitario, recursos materiales y organizativos, así como la inversión necesaria que garantice una atención de calidad mediante la adecuación de ratios.

“Siguen las esperas de más de una semana en algunos centros de salud para una cita normal, un problema en el que los socialistas ponemos el acento porque preocupa a los salmantinos, que no van por gusto al médico”, ha señalado Mateos, antes de asegurar que “no es algo excepcional, sino una situación que lleva produciéndose desde hace ya demasiado tiempo, agravada por la pandemia y, sobre todo, por un déficit de profesionales en los centros de salud y por una mala organización por parte de la Junta de Castilla y León, que lleva casi 35 años degradando la sanidad pública”.

“Ahora escuchamos al candidato Mañueco decir que el PP va a arreglar los problemas en materia sanitaria. ¿Por qué íbamos a creerles ahora si han tenido casi cuatro décadas para no llegar a esta situación? En campaña electoral no hay que acordarse de los problemas que uno no soluciona, hay que hacerlo en el día a día. Sus políticas de recortes y de desprecio a los profesionales y a la ciudadanía han provocado que cada vez tengamos una atención sanitaria más devaluada”, ha denunciado. No obstante, “pese a las carencias provocadas por el PP”, los socialistas consideran que “hay que agradecer que haya unos profesionales que dan la talla en los centros de salud, en los hospitales y allí donde se les necesita y a quienes no se corresponde con una gestión eficaz”.

En este sentido, el portavoz del PSOE ha vuelto a exigir “firmeza y contundencia desde el Ayuntamiento para defender el derecho a la salud y un sistema sanitario como el que merece Salamanca” ya que, como ha recordado, “García Carbayo aplaudía en el balcón pero ahora no es capaz de reivindicar lo que es justo para los sanitarios y para los salmantinos a quien le puso como alcalde, a Fernández Mañueco, ni tampoco hemos escuchado que vaya a recibir a los representantes de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública ni que demande claramente ante sus compañeros de partido la construcción de los centros de salud de Prosperidad y El Zurguén, porque siempre lo ha hecho con la boca pequeña, no vaya a ser que le muevan la silla”.

Medidas a implantar en los centros de salud

Para abordar la crisis estructural de la Atención Primaria, el Grupo Municipal Socialista ha planteado que el plan de choque propuesto incluya, como mínimo, una serie de medidas concretas y necesarias. Entre ellas, destacan la atención presencial en todos los centros de salud de la ciudad y en todas las consultas antes de las 48 horas, así como la reducción de los cupos pacientes/médico con el fin de aumentar el tiempo de atención.

“Centros de salud como el de Pizarrales están masificados, tienen unos cupos de 1.700 tarjetas sanitarias y así es imposible atender con una calidad adecuada”, ha asegurado María García. “Hay médicos de Familia que tienen 60 pacientes diarios, cuando la media debería ser de 30-35 personas, y en Enfermería hay la misma saturación, puesto que tienen que salir a vacunar e interrumpir sus agendas”. Además, “no se cubren las jubilaciones, vacaciones o bajas de la propia plantilla, cada vez más frecuentes por el agotamiento al que está sometida”, a lo que hay que añadir las condiciones laborales nada atractivas y contratos precarios “de dos, tres o cuatro días” que la Junta ofrece a los profesionales.

En esta línea, los socialistas lamentan que “la mayoría de consultas no se resuelven en 48 horas” y que “la presión asistencial debido al modelo sanitario del PP está provocando nerviosismo y episodios de agresividad de los pacientes a los profesionales, quienes, no hay que olvidar, no organizan ni tienen voz ni voto porque los órganos de dirección no les consultan las decisiones”.

Además, piden un refuerzo de los servicios de atención telefónica, dotando a los centros de salud de más recursos personales y materiales para reducir los tiempos de respuesta, y que las consultas por esta vía o telemáticas no jueguen un papel discriminatorio para las personas mayores o con dificultad para manejar las nuevas tecnologías, ya que “en muchas ocasiones, al no conseguir cita, van al centro de salud a pedirla y tienen que soportar largas esperas a la intemperie, algo totalmente inadmisible”.

Por otra parte, como ha indicado la concejala socialista, es necesario adecuar las plantillas de médicos de Atención Primaria y pediatras, así como de enfermería comunitaria sanitaria, junto con profesionales como “personal administrativo, psicólogos, farmacéuticos o trabajadores sociales” para conseguir una integración real de los equipos y dotar a los centros de salud de todos estos perfiles, así como de una mayor capacidad resolutiva y diagnóstica.

Medidas imprescindibles

Por último, entre las medidas imprescindibles planteadas por el PSOE está el refuerzo de los servicios de Salud Pública y de la vigilancia epidemiológica desde los propios centros de salud, de tal manera que la Junta de Castilla y León no acuda a contrataciones privadas para resolver un problema del sistema público que existe “por la incapacidad de quienes lo organizan”.

Con esta propuesta, el Grupo Municipal Socialista pone en valor la Atención Primaria, a la que califica como “la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud” y como “pilar fundamental y básico para el funcionamiento de nuestro sistema sanitario público, con servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que deben realizarse desde este nivel primario y local en beneficio de la comunidad a través de una gestión eficiente, puesto que ha transcurrido tiempo suficiente desde el inicio de la pandemia para poder abordar y organizar las necesidades existentes”.

De hecho, prueba de que “la Junta de Castilla y León nunca ha priorizado la Atención Primaria”, es que solo invierte en ella el 19 %, cuando otras Comunidades destinan en torno al 25 %. “Si encima cuando viene el consejero de Sanidad a Salamanca le disfrazamos la realidad de nuestra sanidad, flaco favor le estamos haciendo, porque visitó recientemente las urgencias del nuevo hospital y se le ocultaron todas las deficiencias que presenta, incluso se le llegó a ocultar con biombos la masificación de pacientes que había y se retiraron camillas en mal estado para que no viera nada”, ha denunciado para concluir la concejala del PSOE.

