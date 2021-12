Iglesias espera que Mañueco tenga "las manos libres" para poder gobernar en Castilla y León

La comparecencia de Javier Iglesias ante los medios de comunicación para presentar los presupuestos de la Diputación de Salamanca para 2022, también ha servido para preguntarle sobre otros aspectos de la actualidad política provincial y regional. En este sentido, respecto a las elecciones autonómicas del 13F, mostró su deseo de que Alfonso Fernández Mañueco obtenga "mayoría suficiente para gobernar con manos libres".

Iglesias fue más allá al afirmar que "a Salamanca lo que le conviene es que Alfonso Fernández Mañueco siga siendo presidente por muchas razones". Entre ellas, ha apuntado que es "histórico que Fernández Mañueco esté al frente del Ejecutivo, ya que por primera vez un salmantino ha liderado la Administración autonómica, ocupándose de todos los municipios de la provincia y de la ciudad".

Javier Iglesias, como presidente del PP de Salamanca, confía en el respaldo de los votantes a Mañueco. Y prefiere que lo haga "con las menos ataduras posibles para gobernar en libertad y poder ser más eficaz y más audaz en las decisiones y asi poder hacer la mejor política que quieren las personas".

Nuevas formaciones

Respecto a la participación en las elecciones de nuevos partidos en torno al lema de la 'España Vaciada', fue categórico al afimar: "Yo no opino, los que van a opinar son los ciudadanos".

Finalmente, respecto a su declaración como investigado por el pago de cuotas desde Salamanca en las primarias del PP de Castilla y León en las que ganó Fernández Mañueco, Iglesias ha confirmado que se ha retrasado su declaración, en principio prevista para el 30 de diciembre, ya que el abogado de la acusación particular "no podía", y ha asegurado que cree que este caso "no tendrá recorrido" y que "en absoluto" puede afectar en los resultados del 13 de febrero.

Sigue los temas que te interesan