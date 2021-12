El PP de Béjar se postula para asumir la Alcaldía, pero el PSOE da como segura su victoria

El Partido Popular de Béjar se postula para asumir la Alcaldía de la ciudad textil tras la dimisión el pasado 29 de noviembre de la exalcaldesa, la socialista Elena Martín, quien protagonizó un incidente con la Policía Local que desembocó en su cese. Un pleno extraordinario que tendrá lugar esta tarde, a las 7.30 horas, y sin un candidato consensuado.Ya que existen, hasta el momento, dos candidaturas, la del socialista Antonio Cámara, y la del popular Alejo Riñones. El primero depende de los votos de Tú Aportas y Cs, mientras que Riñones solo del voto de Francisca Andrés de Cs. Pero se da el caso, según ha podido saber este diaro, que "la línea roja" para el apoyo al PP es que no seaAlejo Riñones el candidato, "vale cualquier otro concejal o concejala que no sea Riñones".



A estas alturas ya del día, todo parece indicar que será el socialista Antonio Cámara el que obtendrá el apoyo de Tú Aportas y Cs. La única duda a despejar es si estas formaciones, sobre todo, la primera, entrarán a formar parte del equipo de Gobierno, algo que no aconteció con la ex alcaldesa Elena Martín, que sí contó con Francisca Andrés.

El portavoz popular, Alejo Riñones, compareció en una rueda de prensa difundida en los perfiles de la formación, en la que anunció su intención de presentarse como candidato en el pleno extraordinario de investidura que tendrá lugar mañana miércoles. “No es la primera vez que entramos en este Ayuntamiento en estado de crisis”, manifestó.

Tras la dimisión de Martín, los ‘populares’ han tratado de reunirse “hasta en tres ocasiones” con Tú Aportas para formar un gobierno de coalición que, según recordó Riñones, ya recomendaron tras las elecciones de 2019 en las que fueron la lista más votada. Sin embargo, la formación respondió que, según su asamblea, no podían hacer alcalde “a uno del Partido Popular”. “Yo creo que se equivocan por no querer negociar por la ideología. Soy de derechas, a mucha honra, pero no hay colas para irse a países como Cuba, sin embargo a los países libres, sí. Aquí se trata de gestión”, espetó el líder del PP, matizando que los vetos por ideología “pasaron cuando acabó la Dictadura”.

La llave de la gobernabilidad del PP está en manos de Cs

La llave de la gobernabilidad podría estar en manos de Ciudadanos, con quienes los ‘populares’ han mantenido contactos “a todos los niveles”. Alejo Riñones mantuvo una reunión con la concejala de Ciudadanos, Francisca Andrés, en la que también estuvo presente el responsable provincial de la formación naranja, Manuel Hernández, y el secretario provincial del PP, Carlos García Carbayo.

Capítulo aparte dedicó Riñones durante su comparecencia al Partido Socialista, calificando sus actuaciones como la política “más infantil” que había visto en su trayectoria de servicio público. “Lo primero que anuncian es que pasan a la oposición, que no presentarían candidato. Nadie les obligó, ni coaccionó. Lo hizo el grupo entero. A los pocos días, anuncian que lo han pensado mejor y que van a presentar candidato. ¿Pero esto qué es? Béjar se ha convertido en el mundo de la mentira. Y no se merece esto. Es una ciudad seria, orgullosa de su historia”, manifestó en relación al cambio de parecer del Grupo Municipal Socialista.

Sigue los temas que te interesan