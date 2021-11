Elena Martín: “Lo que pasó fue un momento de pérdida de control y mesura, pero hasta ahí”

Mientras, Elena Martín, la ya exalcaldesa de Béjar, atribuyó lo ocurrido con la Policía Local durante el desalojo de unos jóvenes que estaban de fiesta a “un momento de pérdida de control y mesura, pero hasta ahí”. Así trató de matizar lo ocurrido hace poco más de diez días durante su primera comparecencia pública tras unos hechos por los que el Partido Popular tiene interpuesta una demanda en los juzgados de la ciudad textil y que la postre han acabado provocando su renuncia al cargo, certificada a primera hora de hoy, según informa Ical.

“En primer lugar, asumo el error que cometí en el mañana del domingo 14. Esta asunción del error la hice esa misma mañana con los dos agentes de la Policía Local implicados en los hechos. Estas disculpas en aquel momento fueron aceptadas”, manifestó Martín en dependencias municipales arropada por el resto de sus compañeros del Grupo Municipal Socialista. La hasta hoy regidora relató que después de lo ocurrido compartió “un largo rato” con los agentes para abordar el problema que existe en Béjar, y en otros lugares, para conciliar las fiestas de los jóvenes y el descanso de los vecinos.

A continuación, Elena Martín negó haber dado órdenes por escrito a los dos policías para que levantaran sanciones impuestas y haber amenazado a los mismos con tomar medidas en su contra. De hecho, según reveló, la conversación de “cerca de una hora” que mantuvieron más tarde fue "cordial y de aceptación mutua de errores, cometidos por ambas partes, y de buscar una línea de trabajo que fuera eficiente para la ciudadanía”. Eso sí, tras reiterar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, afirmó que, en su opinión, la Policía debe tomar siempre medidas “proporcionales y proporcionadas” en la resolución de conflictos.

Los socialistas pasarán a la oposición

Después de confirmar que pasarán a la oposición “desde el próximo lunes” agradeció agradeció a quienes confiaron en su “proyecto de cambio” que, sin embargo, “no ha sido posible casi desde el minuto cero”. “Es la primera vez que se gobernaba en minoría. Obtuvimos apoyos para la investidura que se volvieron dardos envenenados al día siguiente. Por lo tanto, ese cambio que la ciudadanía reclamaba no ha sido posible llevarlo a cabo”, lamentó la exalcaldesa que no tardó en cargar las tintas contra Tú Aportas y, en especial, contra su portavoz, Javier Garrido.

Asimismo, agradeció la labor de los compañeros de grupo que “se han dejado la piel todos los días”. Sobre ellos, dijo que “son las personas más validas que hayan podido estar en este equipo de Gobierno y es una lástima que esta legislatura se haya desperdiciado por un problema de egos mal gestionados”, matizó, de nuevo en referencia a Garrido. Además, agradeció a los trabajadores municipales, a la Agrupación Socialista Bejarana y a las estructuras provinciales y regionales del PSOE por su apoyo, así como a los ciudadanos que durante los últimos días le han mostrado su cariño.

Se despachó contra Tú Aportas Béjar

Ya en el turno de preguntas, Martín se despachó contra Tú Aportas por las trabas que, a su entender, pusieron a su labor ejecutiva desde el primer momento de la legislatura. “En el mismo discurso de investidura, tras brindarnos su apoyo sin habérselo pedido, nos dicen que pasan a la oposición. Y qué oposición. Entiendo la oposición del PP, aunque no comparto sus formas. Lo que resulta sorprendente es la actitud de Tú Aportas. Si el cambio no se ha producido en esta ciudad es porque el señor Garrido lo ha bloqueado por una actitud de revancha, hacia el partido de donde él salió y, de forma personal, hacia mí”, zanjó.

Sobre cómo ha vivido las últimas fechas, la exalcaldesa aseguró haber experimentado “un vaivén emocional". “En algunos momentos te parece que lo más acertado es abandonar y en otros, lo contrario. No he querido hablar hasta ahora porque no me gusta la salsa rosa, no la soporto. No hemos querido hacer ese juego. Hemos querido mantener la mente fría, analizar los hechos desde diferentes ángulos y valorar cuál es el camino que se abre desde el día 30 en adelante”, concluyó.