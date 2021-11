La Nochevieja Universitaria de Salamanca peligra: recogida de firmas para pedir su suspensión

Noticias relacionadas El PSOE considera "arriesgada" la celebración de la Nochevieja Universitaria en diciembre

Más de 600 personas han rubricado ya la campaña de recogida de firmas lanzada este pasado fin de semana en la plataforma Change.org en la que se solicita al Ayuntamiento de Salamanca que suspenda la celebración de la Nochevieja Universitaria, convocada para el próximo 16 de diciembre en la Plaza Mayor.

La campaña ha partido por iniciativa de una ciudadana a título particular y según pasan las horas está cosechando cada vez más adhesiones. En el texto de la petición, que también está dirigida a la Asociación de Empresarios de Hostelería, organizadora de la multitudinaria celebración en colaboración con el Ayuntamiento, se describe el agravamiento de la situación epidemiologica por culpa del COVID tanto en España como en el resto de Europa y, por ello, indican los firmantes que "comprendemos que es una irresponsabilidad fomentar el turismo alcohólico de unos 18.000 jóvenes que no harán más que empeorar la situación debido a la inhibición que el consumo de alcohol puede causar, impidiendo que cumplan las medidas de seguridad de uso de mascarilla y distancia de seguridad". De hecho, 18.000 personas fue el número de asistentes de la Nochevieja Universitaria de 2019, ya que la del pasado año se suspendió.

Los firmantes de la campaña señalan también que "en estos momentos en la ciudad se mantienen ciertas medidas, como pedir citas previas en zonas controladas, personas solas en el hospital, personas en la calle en centros de salud... Hay que solucionar estos temas antes de volver a empeorar y de permitir la Nochevieja Universitaria 2021, promovida por el Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación de Hostelería de Salamanca".

De forma paralela, las discrepancias en las filas de los hosteleros sobre la conveniencia o no de celebrar la Nochevieja Universitaria o, en todo caso, de aplazarla al mes de enero tras las vacaciones navideñas ya han aflorado. En varios locales de ocio de la capital salmantina también se están recogiendo firmas pidiendo el aplazamiento de la Nochevieja Universitaria.

Ante el empeoramiento de la situación epidemiológica y el éxito de la campaña de firmas, la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Hostelería tiene previsto reunirse mañana para abordar este asunto y no se descarta la posible suspensión del evento, aunque por el momento no hay ninguna decisión tomada. No obstante, la hipótesis de la cancelación del macroevento festivo cobra cada vez más fuerza.

Inquietud de los sanitarios

Por su parte, la Asociación Salmantina en Defensa de la Sanidad Pública ha remitido una carta al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la que expresa su "inquietud" ante la próxima celebración de la Nochevieja Universitaria 2021.

Señala esta asociación que "la citada concentración juvenil se caracteriza por reunir un gran número de asistentes que se encuentran en la franja de edad con el porcentaje mas bajo de vacunación. En su transcurso, como hemos podido comprobar en ediciones anteriores, se consumen gran cantidad de tóxicos, lo que acarrea conductas irresponsables en materia preventiva que pueden poner en peligro la salud de la población". Por lo tanto, "dada la situación actual de pandemia de COVID 19 que vivimos marcada por una notable elevación de las cifras de contagios, pedimos de su autoridad la suspensión de dicha celebración como medida de responsabilidad y solidaridad ciudadana, que además contribuirá a recuperar la imagen de una ciudad culta, educada y realmente universitaria".

