El callejero de Salamanca no es nada femenino

Han pasado más de cuatro años desde que el pleno del Ayuntamiento de Salamanca aprobara por unanimidad una declaración institucional para introducir en el callejero de la ciudad más nombres de mujeres. Fue, exactamente, el 9 de junio de 2017. Aquel día los concejales del grupo Ganemos presentaron una moción con este objetivo, que finalmente fue apoyada por todos los grupos políticos de la corporación local -Partido Popular, PSOE y Ciudadanos- y que acabó transformándose en la citada declaración institucional.

Sin embargo, han transcurrido más de cuatro años desde aquel acuerdo y las denominaciones de calles, plazas, rotondas, glorietas y paseos de la urbe han experimentado pocas novedades en su nomenclatura y los nombres de arterias urbanas siguen siendo prácticamente los mismos y no llegan ni al medio centenar las que están bautizadas con nombres de mujeres. Si se tiene en consideración que la ciudad cuenta con cerca de 1.600 calles (incluyendo, lógicamente, plazas, rotondas, paseos y glorietas), las denominadas con nombres de mujeres, personajes femeninos o colectivos formados solo por mujeres (el caso de órdenes y congregaciones religiosas femeninas) apenas representan un 3% del total.

Últimas incorporaciones

Una de las últimas incorporaciones femeninas ha sido la glorieta de Gloria Begué, en el barrio de San Bernardo. El Ayuntamiento atendió de esta forma la petición que cursó en su momento la Universidad de Salamanca para recordar y rendir tributo a la memoria de la eminente catedrática y jurista Gloria Begué, que fue la primera mujer que llegó a ser decana de una facultad universitaria en España -la Facultad de Derecho de la USAL- y fue también vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Pero salvo el caso de Gloria Begué, prácticamente no ha habido más novedades en estos últimos cuatro años.

Escritoras y santas

Las mujeres que dan nombre a las calles de la capital charra abarcan diferentes categorías. Por un lado, se encuentra el bloque de las escritoras, con calles que recuerdan a Carmen Martín Gaite, Gloria Fuertes, Emilia Pardo Bazán, Beatriz Galindo 'La Latina' y Rosalía de Castro. Por supuesto, no faltan las féminas vinculadas a la realeza, como Doña Urraca (que cuenta con una glorieta en el barrio de Garrido), Berenguela y Beatriz de Suabia. La heroína de la Guerra de la Independencia, la indómita Agustina de Aragón, también cuenta con su propia calle en la capital salmantina, al igual que sucede con María La Brava.

Calleja de las Franciscas

El abanico religioso y femenino de la nomenclatura urbana cuenta también con importantes nombres de vírgenes, santas y religiosas. Por supuesto, hay que mencionar en este elenco la céntrica calle María Auxiliadora, una de las más importantes de la ciudad, así como a Bonifacia Rodriguez Castro, que fue la fundadora de la orden de las Siervas de José, que también tiene calle propia. En el centro de la ciudad también se localiza la plaza de Santa Eulalia, una de las más relevantes de la urbe. Y no muy lejos el peatón se puede adentrar por la Calleja de las Franciscas. Profunda devoción religiosa, como se puede apreciar, en el entramado urbano salmantino.

Además, hay casos de figuras que fueron muy populares en vida y que, sin embargo, muchos ciudadanos ignoran quienes fueron realmente. El caso más llamativo es el de Gonzala Santana, una adinerada benefactora salmantina, que en las primeras décadas del siglo XX ayudó a muchos salmantinos pobres, otorgando becas y ayudas gracias a la acaudalada fortuna de la que disfrutaba.

Glorieta de Doña Urraca, situada en el barrio Garrido

El nomenclator ciudadano también aporta calles con nombres de mujeres como Julita Ramos, conocida por su labor como directora de grupos de baile tradional charro, y Aurelia López, figura indiscutile del movimiento vecinal del barrio trastormesino de Chamberí en los años 80 y 90 del pasado siglo.

Declaración institucional

La declaración institucional que aprobó el pleno del Ayuntamiento de junio de 2019, que apenas se ha desarrollado en estos cuatro años, subraya que "las mujeres han contribuido, con sus trabajos, esfuerzos y responsabilidades, a la construcción del mundo. Han sido agentes de cambio en la historia y han participado en la transmisión de la memoria colectiva, aunque paradójicamente, el discurso histórico no las haya tenido en cuenta hasta un pasado relativamente reciente". Y es que "aún teniendo un reconocimiento en España de igualdad formal ante la ley, las desigualdades reales quedan patentes una y otra vez en múltiples ocasiones". En la declaración institucional se indica que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en su artículo 11 recoge que "los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso".

Las fuerzas políticas del Consistorio salmantino enfatizaron también en su declaración institucional de junio de 2017 que "siendo conscientes de que lo que no se nombra no existe, y de lo que no se habla se olvida, el Ayuntamiento debe adoptar medidas que contribuyan a equilibrar la desigualdad existente en nuestra ciudad en el nombramiento de calles y edificaciones". Por ello, en la declaración institucional se estipula "la inclusión prioritaria, para la denominación de las calles y edificaciones de nueva creación, de nombres de mujeres, relevantes en cualquier campo (artistas, juristas, científicas), ya sean salmantinas o de cualquier otro lugar, a fin de subsanar, en la medida de lo posible, la enorme desigualdad actual en cuanto al reconocimiento social, oficial y público de aquellas mujeres que, por su trayectoria personal, laboral y/o social, contribuyeron eficaz y decisivamente al desarrollo de nuestra sociedad". El Ayuntamiento también se marcó entonces el reto de "conseguir en un tiempo razonable, y en la medida de lo posible, llegar a la representación equilibrada de hombres y mujeres en nuestro callejero municipal”.

A lo largo de estos últimos cuatro años han surgido propuestas para incorporar nuevos nombres de mujeres al callejero, aunque por ahora dichas peticiones no han prosperado. En octubre de 2018 los concejales de Ganemos remitieron una carta al entonces alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, en la que solicitaban que se adjudicara el nombre de una calle, rotonda o plaza a varios colectivos y mujeres. Se trataba, en concreto, de Las Trece Rosas (grupo de jóvenes fusiladas por el régimen franquista en Madrid), las Mujeres Sin Sombrero (en referencia a Las Sin Sombrero, artistas y pensadoras pertenecientes a la Generación del 27); Las Constituyentes (27 diputadas y senadoras que participaron en la Legislatura Constituyente); Concepción Arenal (escritora y periodista pionera del feminismo en España), y María de la O Lejárraga (escritora feminista). Junto a estos nombres, Ganemos reiteró entonces la solicitud presentada con anterioridad para otorgar una calle a Clara Campoamor (escritora, política y defensora de los derechos de la mujer durante la II República).

Calle Gonzala Santana

