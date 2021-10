Igea: "Tenemos un Gobierno completamente adolescente y con un discurso tóxico"

El vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha considerado "un desastre" el último proyecto de ley en materia educativa del Gobierno de Pedro Sánchez, que permitirá realizar el Bachillerato en tres cursos y no en dos, promocionar en la ESO con independencia del número de materias no superadas e incluso presentarse a las pruebas de acceso a la Universidad arrastrando un suspenso.

Preguntado por los periodistas por esta controvertida iniciativa del Gobierno durante su visita a las dependencias del Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Salamanca, Igea ha recalcado que "la vida es imposible sin esfuerzo" y que, frente al discurso "tóxico" que pretende dar el Gobierno, a los jóvenes "hay que decirles que hay que esforzarse y que no se obtienen buenos resultados sin esfuerzo, y que la vida es dura, tiene muchas cosas buenas pero exige esfuerzo". Por ello, ha criticado el mensaje "permanentemente adolescente" que defiende el Ejecutivo nacional y que se centra en decir a los ciudadanos: "No os preocupéis que el Gobierno os lo va a solucionar todo". Igea ha acrecentado sus críticas al Ejecutivo afirmando que "a los ciudadanos hay que tratarlos como si fueran adultos y tenemos un Gobierno completamente adolescente, pero de verdad, es que tiene ministros adolescentes, y eso es muy preocupante".

Ya en clave económica, Igea ha tildado de “absolutamente espectaculares” los datos publicados esta semana de la EPA en relación a Castilla y León, pero ha advertido de la importancia de “seguir mejorando”, especialmente a la hora de “adecuar la oferta formativa a las necesidades de los empresarios.

En este sentido, para Igea es “poco comprensible” que teniendo un diez por ciento de paro, las empresas de Castilla y León “no encuentren los trabajadores que necesitan”. “Tenemos que ser capaces de ser más flexibles, de mejorar cada día más nuestra capacidad formativa". También ha destacado que Castilla y León figura en el segundo puesto entre las comunidades a nivel nacional en el descenso del paro trimestral y en el cuarto respecto a la tasa de paro más baja, siendo superada solamente por Aragón, el País Vasco y Cantabria. “Esto quiere decir que estamos en el buen camino”, valoró Francisco Igea.

Por otro lado, el consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha reconocido que se vislumbra un “futuro incierto” debido a “las cifras de la inflación y a los precios de la energía". “Esto nos hace ser muy responsables y llamar a la prudencia a la población. Pero no es lo mismo hacer buenas políticas de empleo que no hacerlas, y los resultados así lo indican”. Igea ha insistido en el Ejecutivo autonómico es un Gobierno “estable y fuerte”, que ha presentado unos presupuestos “sensatos” con propuestas “sensatas” que permitirán afrontar el futuro, que “va a ser duro”. “El horizonte económico, con los precios de la energía y la elevada inflación hace augurar un futuro difícil, pero nunca hemos mentido a los ciudadanos, siempre hemos dado la cara, y tenemos que decir que este Gobierno va a seguir en la misma línea si las cosas se ponen difíciles”.

Previsiones y presupuesto

El vicepresidente de la Junta ha valorado, asimismo, los datos conocidos hoy sobre el Producto Interior Bruto del país, cuyo crecimiento está por debajo de las previsiones estimadas por el Gobierno central. “Lo que más nos afecta es tener un Gobierno incapaz de afrontar los problemas. El Gobierno no dice la verdad a los ciudadanos y tampoco a sí mismo. Lo primero que tiene que hacer es ajustar su presupuesto a las previsiones que tienen todos los agentes y los controladores en el mercado”.

Así, según el portavoz del Ejecutivo autonómico, “España está instalada en el cortoplacismo”. Igea ha censurado que se trate de dar “buenas noticias” a los ciudadanos para recibir votos en las siguientes elecciones. “Estamos haciendo un flaco favor al país. Tenemos que ser capaces de hacer políticas a largo plazo y de decir a los ciudadanos la verdad. Lo primero es adecuar las previsiones a las que sean posibles, según el Banco de España y los controladores sensatos”, ha remarcado.

De este modo, el portavoz de la Junta ha admitido de que trata de una “mala noticia” los datos del PIB, pero ha puntualizado que “la peor noticia” es que el Gobierno “no sea consciente de que no puede seguir tratando así a los ciudadanos”. “Tiene que afrontar los problemas con decisión y no trasladar los problemas a las autonomías y a quienes estamos delante de un Gobierno que no tiene la costumbre de afrontar la realidad", ha sentenciado.

