La integración, una casi imposible apuesta de Mañueco para el PP de Salamanca

El presidente del Partido Popular en Salamanca, Javier Iglesias, jornadas atrás fue tajante, "no hay fecha, vendrá cuando tenga que venir", para convocar el Congreso Provincial del Partido Popular de Salamanca. Uno de los alegatos de Iglesias, para no querer hablar del cónclave de los populares salmantinos, era la celebración de la Convención Nacional en Valencia, el pasado fin de semana. Por cierto, donde estuvieron presentes el propio Iglesias y el alcalde de Salamanca y secretario provincial, Carlos García Carbayo, junto "a una amplia delegación de salmantinos del PP". Cierto. Pero donde también se presentaron los miembros del sector renovador, que no fueron invitados por la Dirección provincial. Pero allí estuvieron, casos concretos de Chabela de la Torre y Antonio Luis Martín.

Pasó la Convención de Valencia y, según todos los populares consultados por EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, la situación política interna "sigue idéntica a mayo, abril, o junio", es decir, "no ha existido reunión alguna" entre ambas facciones políticas internas. "Todo lo que se cuente de reuniones y consensos es pura falacia, en este momento, solo dado por el interés de unos u otros". Y, por cierto, recuerdan que el Congreso salmantino "debería convocarse ya".

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no está por la labor, y pasa la pelota a Iglesias, según dejó bien claro a los medios de comunicación en Salamanca. Así, el presidente regional fue directo, "se convocará cuando la Junta Directiva lo considere conveniente". Esa Junta Directiva está presidida por el también presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, quien ha hecho oídos sordos de las indicaciones de Génova, en cuanto que la Dirección Nacional, concretamente el secretario general, Teodoro García Egea, había pedido que en septiembre estuvieran convocados y celebrados todos los congresos provinciales, es decir, antes de la Convención Nacional celebrada en Valencia.

Son muchas las voces y los militantes que no encuentran respuesta a la no celebración del Congreso del PP de Salamanca. A toda esa incertidumbre de los militantes se suma que concurrirán dos listas, a día de hoy, irreconciliables, una, la oficialista auspiciada por el propio Mañueco y Javier Iglesias, y otra, la de los ocho, que sin enfrentarse a Mañueco, sí piden una regeneración de personas en Salamanca y que, según repiten a este diario, "sigue muy activa". ¿Por qué no se convoca el Congreso en Salamanca? Unos, los oficialistas, aseguran que "no toca, de momento", mientras que del otro lado, dicen que "por miedo a perderlo, porque no tienen todas consigo". E, incluso, porque no están definidos los candidatos.

¿García Cargayo, el candidato a presidente provincial del PP?

Ya son muchas las voces que insinúan, dentro del PP de Salamana, que Alfonso Fernández Mañueco "deja correr la voz" de que el candidato a presidente provincial del PP de Salamanca será el actual alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo. Algo que desde el sector renovador ni aplauden ni critican. "Nosotros seguimos a lo nuestro, y, en las Primarias, ya se verá", eso, si antes no hay algún tipo de acuerdo, que, a día de hoy, parece más lejos que nunca.

Todo ello, a pesar de que también se han corrido voces, dentro del Partido Popular de Salamanca, de que de Valencia se salió con la impresión de que Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco habían sellado la Convención con un acuerdo tácito, de que Génova no se intrometiera en los asuntos de Castilla y León y Salamanca, y desde Castilla y León, al revés. Con lo cual, explican a este diario, "la idea de un consenso es más factible". Pero esto no lo corrobora nadie del sector renovador, quienes afirman que "no hemos recibido ninguna indicación de Génova, ni de Valladolid, ni en un sentido ni en otro, estamos como estábamos desde el principio. Eso sí, con más apoyos".

El incierto, como deseado, apoyo de los 'barones provinciales'

El factor clave del Congreso Provincial, para caer del lado oficialista o del renovador, es el papel que jugarán los 'barones provinciales'. Principalmente personas como Marcos Iglesias Caridad, alcalde de Ciudad Rodrigo, Ángel Peralvo, alcalde de Villamayor, Roberto Martín, alcalde de Guijuelo, e incluso el nuevo procurador popular y concejal de Béjar, Raúl Hernández. Se da el caso de que el vicesecretario general y de Política Local, Antonio González Terol, se ha puesto en contacto en estos alcaldes. ¿Para qué? He ahí la cuestión... sería por lo 'claras' que bajan las aguas por el Tormes.

Las dos corrientes internas buscan hacerse con el favor de estos alcaldes, con mucho peso en sus respectivos municipios y comarcas. Según conoce este diario, todos ellos han mantenido encuentros tanto con Javier Iglesias, como con Chabela de la Torre, entre otros. Pero nadie, ni el actual presidente, ni la ex vicepresidenta de la Diputación, han salido con la confirmación segura de su apoyo.

En este apoyo está el futuro del PP de Salamanca. Incluso, aseguran a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, "han existido y existen fuertes presiones para inclinarse a una de esas facciones". Presiones que no solo llegan a estos destacados alcaldes, sino también a muchos otros de municipios más pequeños, quienes dejan claro que "ya llegará el momento de hablar, pero en las urnas".

Es que, se mire como se mire, en juego están la designación de candidatos para unos más que golosos puestos en las instituciones públicas, como son el Ayuntamiento de la ciudad, los grandes municipios, y la designación del candidato, o candidata, a la Presidencia de la Diputación de Salamanca, casi el más deseado.

Comenta un veterano militante a este diario, que los actuales dirigentes tengan "mucho cuidado con las encuestas, que dicen que manejan, que las carga el diablo". Sea como sea, lo cierto es que pueden llegar las más que probables elecciones autonómicas en Castilla y León, allá por primavera y, el Congreso de Salamanca, sin celebrar.

