Míster Salamanca, el trampolín nacional de Hugo Calvo a las pasarelas

Del barrio Garrido de Salamanca viajó hasta Tenerife, para representar a Salamanca en la Gala Míster Internacional Spain. Cara esculpida a golpe de boxeo, 21 explosivos años y, sobre todo, con todo el camino por recorrer. Hablamos de Hugo Calvo López, estudiante de 4º Curso de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, amante del deporte, la automoción y la moda. Aunque no quedó entre los 20 primeros, “siempre creí que pasaba el corte”, su férrea voluntad de seguir adelante no se detiene. Porque, la vida es una ruleta que no se sabe dónde parará.

Hugo, ya disfrutando de Salamanca y sus amigos, en concreto este sábado iba toda la jornada de cumpleaños, deja bien claro en su entrevista que, el certamen “me sirvió para mucho, sobre todo para coger experiencia y dar el salto al campo de la moda”. Un trampolín en el que está subido, y solo desea lanzarse a una piscina llena de ilusiones y trabajo.

¿Hugo, qué tal la experiencia en Tenerife?

H sido una experiencia única. Tengo que reconocer que iba con buenas expectativas, que, incluso, las han superado. Estoy muy contento en general de todo, de la experiencia de haber conocido a los compañeros súper simpáticos. La verdad, con muy buen recuerdo.

Cuéntenos cómo es, desde dentro, este tipo de concursos.

Es, más o menos, como se espera todo el mundo. Es decir, algo muy profesional, en el que, a lo largo del día, estábamos muchas horas practicando el desfile. Luego nos dejaban horas de descanso por el hotel, y podíamos hacer lo que quisiéramos. Pero está claro que te comprometía a realizar diversas actividades fuera del escenario. Así, por ejemplo, cuando hicimos una inauguración con un baile, teníamos que practicar la coreografía. En general, los más principales eran practicar un poco de desfile, como teníamos que salir el día de la gala, y esas cosas.

Mentiría si no dijera que me hubiera gustado estar en el top 20, y creía que podía estar bien. Pero, son cosas que pasan, y hay que normalizarlas



¿Qué tipo de gente acude, hoy en día, a estos concursos?

Pues la verdad que gente como tú y como yo, de lo más normal y corriente.

¿Y los compañeros?

Los compañeros súper bien, súper simpáticos. Ya te digo, gente normal.

¿Y la organización?

Gente conocida en el mundo de la moda y las pasarelas. También el mundo de la prensa y de la televisión. Acuden muchas personas que se dedican a la moda, a la peluquería, al maquillaje, o diseñadores.

¿De qué mundo llegan los participantes?

La mayoría de nosotros venimos de la actividad física, bien desde la formación superior, o bien desde la práctica, gente súper preparada, súper dinámica, que se mueve mucho y que están muy en forma.

¿Existe el tongo, o los tratos a favor, en este mundo?

No, no, no. Por lo menos por lo que yo pienso. Los cinco que quedaron finalistas, sobre todo los tres primeros, se merecían estar ahí. Son gente que se lo ha currado muchísimo. Y, además, te mentiría si no te dijera que me hubiera gustado estar en el top 20, y creía que podía estar bien. Pero bueno, son cosas que pasan, y que hay que normalizarlo, y ya está.

¿Hugo, y ahora, qué?

A seguir con la carrera de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, que estoy en cuarto, y a seguir entrenando. Y a esperar que me vayan surgiendo trabajos de modelo, tanto en pasarelas como en fotografía. Intentaré compaginarlo.

¿Qué tal van las ofertas de trabajo?

Hace poco que tuvo lugar el Concurso de Míster Internacional Spain. Aunque, de momento, ya me han hablado para hacer colaboraciones y demás. Todo es empezar, y hablar, para concretarlo ya en algo serio. Tengo esperanza de hacer algo juntos con las agencias. Me gustaría dar ya los primeros pasos con las agencias y con las empresas. Quisiera dar las gracias a una agencia de Salamanca, a la que tengo mucho cariño, y con la que ya he trabajado. Pero bueno, el interés ahora se centra en abrirme a un ámbito más nacional.

Hugo Calvo, Míster Internacional por Salamanca

