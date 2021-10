La Junta de Castilla y León apuesta por las criptomonedas

Hablar de criptomonedas todavía puede sonar a un idioma inteligible, pero es cierto que cada vez son más las personas, empresas e instituciones que deciden apostar por el dinero virtual. Una de ellas es la Junta de Castilla y León que ha apoyado con varias subvenciones a una empresa con sede en León, EurocoinPay, en su proyecto de desarrollo tecnológico que “aúna todo lo que el inversor en monedas criptográficas estaba esperando”, asegura en su página web la empresa.

El CEO y cofundador de la empresa, Herminio Fernández de Blas, responde a la llamada de este periódico para explicar el proyecto. “Desde la política, el mundo bancario y los medios de comunicación se ha dado muy mala prensa al dinero virtual, y eso ha calado, sin embargo, es el método de intercambio monetario más seguro”, apunta. En su caso, el primer reto fue el de facilitar las transacciones con criptomonedas, dado que «queríamos hacer algo que se pudiera emplear para pagar un café, para pagar al instante y tuvimos que hacer una bifurcación de blockchain». Para los menos entendidos en esta materia, una criptomoneda se compone de dos partes, la red de pago (blockchain) que equivale a los bancos tradicionales y las monedas virtuales (bitcoin o eteherum, entre otras). El CEO admite que mucha gente ha perdido la ocasión de “ganar mucho dinero” con esta nueva moneda. “Si alguien hubiera invertido un euro en bitcois hace unos cuantos años, ahora tendría ocho millones de euros”, explica.

También se centran en las empresas, ya que con este sisteme de pago pueden "cobrar al instante" elegiendo "criptomonedas o euros y con las comisiones más bajas".

Fernández cree necesario recibir apoyo y regulación por parte de las instituciones para seguir avanzando. «Es complicado desde León poder competir con PayPal y con otro tipo de estas plataformas», afirma en relación a las plataformas de pago. Por este motivo, urge a la administración a regular su sector y reclama el apoyo público para su internacionalización, algo que sí está recibiendo de la Junta de Castilla y León. “No es más que una ayuda, pero en este caso y como pasa con otros Gobiernos, son apuestas por la tecnología subyacente de blockchain”. La nacional leonesa se califica como una empresa que va "mucho más allá de una aplicación de pagos, de una simple criptomoneda, un Exchange o un token especulativo, se trata de un poderoso proyecto que aúna todo lo que el inversor en monedas criptográficas estaba esperando".

"Es una ayuda a una empresa innovadora"

Por otro lado, este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Economía y Hacienda para conocer más sobre esta inversión. “No es más que una ayuda que se hace a una empresa innovadora, pero no, la Junta no apuesta por la criptomoneda, la Junta apuesta por un proyecto innovador”, apunta. “Le hemos dado ayudas para desarrollar una plataforma de divisas convencional y digital y también para comercializar pasarelas de pago”, insisten desde el departamento de la Junta. Sin embargo, la propia empresa leonesa lo deja bien claro en su página web: “EurocoinPay es una aplicación desarrollada bajo la más tendente tecnología que permite poder pagar cualquier servicio o producto que compres o contrates con la criptomoneda que tú desees”.

Página web de Eurocoinpay

En concreto a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) se les ha dado subvenciones para desarrollar un proyecto de I+D+i, otro de innovación y otro de internacionalización. En este caso para el desarrollo de una plataforma internacional de divisas convencionales y digitales, y en la internacionalización “para crear pasarelas de pagos, con dinero convencional pero no se excluye que también lo hagan con criptodivisas”, apuntan desde la Consejería. “Es una empresa más de las denominadas startups por las que apostamos, pero “la criptomoneda es un ámbito que se sale de la tecnología para entrar en lo financiero”, sentencian.

En su caso, EurocoinPay utiliza el ECTE, el EurocoinToken, una moneda que permite pagar en establecimientos como El Corte Inglés, Repsol o Bricotex o en Silux Internacional, entre otros. Herminio Fernández cree que esta cibermoneda supone devolver la soberanía del dinero. “Yo le llamo el dinero de los pueblos, porque puedo enviar a un país del Tercer Mundo donde no tienen servicios banqueros. Puedo mandarlo en tres segundos donde antes no podían y puedo crear riqueza donde antes no la había”.

