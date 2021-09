El Día de la Provincia de Salamanca rinde tributo a los médicos rurales fallecidos por COVID

La Diputación de Salamanca celebra el Día de la Provincia, pero no una efemérides cualquiera. Tras un año demasiado largo de pandemia, al final, la institución provincial puede homenajear, desde el recuerdo, a los médicos Isabel Muñoz y Fernando Mateos, fallecidos por COVID en los primeros meses de pandemia. Y, de paso, es un “reconocimiento a la sanidad rural”, reconoció el presidente de la Diputación, Javier Iglesias. Junto a ellos, también fue reconocida la trayectoria, tras 100 años, de La Gaceta de Salamanca.

De aquellos Días de la Provincia, cuando se honra a San Mateo, a estos tiempos, parece que va una eternidad de por medio. Las caras, muchas aún perviven de aquellos días de antaño cuando la corrida de rejones y también los toreros que mataban las ‘duras’. Como el mercado en la Plaza de San Juan, donde llegaban de todos los puntos de la provincia para comprar y también vender, desde verduras hasta cerámica, sin olvidarse de los aperos de labranza, e, incluso, la Feria de Ganado en las orillas del Tormes.

Pero no. Ahora es el protagonismo de los políticos, que haberlos los había de toda clase y condición, como diputados, senadores, procuradores, mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, militares y, cómo no, los alcaldes y concejales de la provincia. Faltaron muchos, pero los que acudieron al Palacio de Congresos de Castilla y León, también se hicieron protagonistas, porque ellos, no menos que nadie, desempeñaron un papel pertinente frente a la pandemia, especialmente en los momentos más complicados.

Los alcaldes de Salamanca, Carlos García Carbayo, .-siempre alabado por Iglesias-, de Santa Marta, David Mingo, de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, de Villamayor, Ángel Peralvo, de Villares de la Reina, José Buenaventura Recio, y muchos otros, que, junto a los alcaldes diputados, representaron a los 361 pueblos de la provincia. Eso sí, en esta ocasión, la política quedó al margen, aunque por allí, salvo en el PP, merodearon quienes desean saltar al ruedo de los congresos provinciales de los populares y los socialistas que se avecinan y, se presupone, serán de ‘armas tomar’.

Un Día de la Provincia que, si la vida política sigue el curso que llega, será el penúltimo de Javier Iglesias, a quien son dos facciones las que intentan ocupar su doble sillón, como presidente del PP de Salamanca y también de la Diputación. Nadie hablaba de congresos en esta ocasión, era día para reconocer el trabajo de los médicos y sanitarios rurales que, desde sus consultorios –los que aún permanecen abiertos- intentan hacer la sanidad más cercana.

Sigue los temas que te interesan