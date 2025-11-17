Los actores Fernando Cayo y Luis Zahera se alzan con el águila de oro del Aguilar Film Festival

Los actores Luis Zahera y Fernando Cayo se alzarán con el Águila de Oro del XXXVII Aguilar Film Festival (AFF) que se celebrará entre los próximos 28 de noviembre y 7 de diciembre en Aguilar de Campoo (Palencia).

La cita cinematográfica reconocerá de esta forma su "meritoria trayectoria profesional" en una cita donde el galardón internacional será para el director belga Olivier Smolders y también se premiará al actor vallisoletano Óscar de la Fuente.

Zahera, que ha ganado dos premios Goya por sus interpretaciones en As Bestas (Rodrigo Sorogoyen, 2022) y El reino (Rodrigo Sorogoyen, 2018), recibirá el galardón el sábado 28 de noviembre.

Por otro lado, Fernando Cayo, que cuenta con una dilatada trayectoria en cine, televisión y teatro con representaciones tan reconocidas como la que labró en la serie La casa de papel, recibirá el galardón en la jornada final del AFF, el domingo 7 de diciembre,

Smolders lo recogerá el miércoles 3 de diciembre y Óscar de la Fuente el domingo 30 de noviembre, coincidiendo con la entrega de los premios a los mejores cortometrajes de la Comunidad.

Los premiados añadirán de esta forma su nombre a un palmarés en el que ya están actores y directores tan destacados como la familia Bardem, Pedro Almodóvar, Concha Velasco, Charo López, Icíar Bollaín, Gracia Querejeta, Santiago Segura, Álex de la Iglesia, Alfredo Landa, Maribel Verdú, María Barranco, Emma Suárez, Elena Anaya, Antonio Resines, Ernesto Alterio, Imanol Arias o Eduardo Noriega, entre otros muchos.

De nuevo, el AFF reunirá a una selección de los mejores cortometrajes nacionales e internacionales en sus distintas secciones competitivas. La Sección Oficial, que es el concurso principal, estará integrada por 40 obras de 18 países.

De ellas, 20 son nacionales que forman una selección en la que se destaca el notable incremento de la presencia femenina ya que, por primera vez, la mitad de los cortos han sido dirigidos o codirigidos por una mujer.

Otro dato relevante de las obras españolas es que 10 de ellos, la mitad de los que han accedido al concurso, han sido dirigidos por cineastas de menos de 35 años, lo que confirma al festival como un espacio de referencia para los jóvenes talentos en el panorama del cine nacional.

Este año, el galardón que cada año concede el jurado al mejor cortometraje español se llamará Ramón Margareto, en memoria del director que falleció el pasado mes de mayo y que durante tantos años estuvo estrechamente relacionado con el Aguilar Film Festival.

Los 21 trabajos de Castilla y León centrarán la programación del primer fin de semana, mientras que la tercera categoría competitiva, el concurso De Campo, permitirá contemplar a través de 14 obras distintas perspectivas del mundo rural.

Los más pequeños podrán disfrutar de las sesiones matinales del concurso MiniAguilar y los que quieran divertirse con los cortos más divertidos podrán hacerlo en la categoría de 'Riéte tú'.

Una de las novedades de esta edición será la proyección de algunos cortometrajes que este año forman parte de su programación en el Hospital General Río Carrión, en la capital palentina.

El certamen y el complejo hospitalario han organizado conjuntamente la emisión de dos sesiones en horario vespertino que podrán verse en distintas unidades y en algunas de las habitaciones ocupadas por los pacientes del centro médico.

La iniciativa busca que los cortometrajes ayuden a humanizar y a hacer más confortable el paso de familiares y pacientes por el recinto hospitalario.

En el apartado de actividades complementarias destaca también la exposición que el AFF dedicará en el cine Amor al cineasta y artista Ramón Margareto. De esta forma, honrará su añorada figura con una muestra de sus creaciones artísticas y una pantalla en la que se proyectarán en bucle sus películas más reconocidas.

Margareto tuvo durante años una cercana relación con el AFF, un evento en el que fue desde director artístico hasta miembro del jurado, y donde también proyectó gran parte de su filmografía.

Por sexto año consecutivo, el AFF, junto a la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, la Filmoteca de Castilla y León y la Seminci, se otorgará el premio 'Castilla y León New Talent', que busca fomentar proyectos, empresas cinematográficas y cineastas de la Comunidad.

A su vez, el apartado Aguilar Industry Hall será un punto de encuentro para directores, programadores, filmotecas, festivales, distribuidores y plataformas de contenidos.

Entre las actividades organizadas habrá un seminario de vestuario impartido por Alberto Valcárcel (cuatro veces nominado a los premios Goya), un taller sobre sonido de Pelayo Gutiérrez (ganador de tres premios Goya y quince veces nominado), una clase magistral del director Esteban Crespo (ganador del Goya al mejor cortometraje y nominado al premio Oscar de Hollywood) y una ponencia de Olivier Smolders, premio Águila de Oro Internacional.

Al margen de sus diferentes secciones a concurso, el Aguilar Film Festival completará su programación con una amplia relación de ciclos, sesiones especiales y retrospectivas. Entre las obras que forman parte de esta categoría no competitiva se encuentra el ciclo dedicado al director belga Olivier Smolders, muestra que permitirá descubrir una filmografía singular que no dejará indiferente a nadie.

Con la mirada puesta en la Inteligencia Artificial, una nueva herramienta de conocimiento, creación y comunicación no exenta de riesgos e incertidumbres, el certamen ha programado una sesión especial que tendrá lugar el domingo 30.

Y, como en años anteriores, el festival contará con Nexos, una sección que agrupa diferentes ciclos y sesiones organizadas con el apoyo del British Council y de los festivales de Gijón, Bogoshorts (Colombia), Clermont-Ferrand (Francia) y Drama (Grecia).

En lo que respecta a los más jóvenes, el programa Aula AFF volverá a ofrecer sus sesiones de cortometrajes a centros de enseñanza Secundaria y amplía este año su ámbito a los centros de educación Primaria. De esta forma, si esta iniciativa llegó el año pasado a 4.500 estudiantes de 28 institutos, la previsión es que este año incremente esas cifras con la incorporación de los alumnos más pequeños.

La relación de sesiones fuera de concurso se completará con Emergentes, espacio dedicado a las nuevas realizadoras de nuestro país; con un pase en el que se mostrarán los últimos cortos rodados en la Montaña Palentina; y con las obras más irreverentes de la Noche Gamberra, coordinada por el actor Fele Martínez.

El Aguilar Film Festival es un certamen organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona y Eurostyle Systems.