La Justicia da la razón a Abogados Cristianos y anula el derribo de una cruz en Dueñas: "No menosprecia a las víctimas"

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palencia ha dado la razón a la Fundación Española de Abogados Cristianos, anulando la decisión del Ayuntamiento de Dueñas (Palencia) de retirar una cruz ubicada en la Plaza de la Paz, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

La sentencia declara que la cruz latina es "el emblema por antonomasia de la cristiandad" y que la estatua del Sagrado Corazón es un símbolo cristiano que "de ningún modo pudo apropiarse en exclusiva el Caudillo a lo largo de sus 36 años de dictadura".

El juez argumenta que no existe evidencia de que la cruz ensalce a "los caídos en la cruzada ni menosprecie a las víctimas del bando republicano". Además, señala que las referencias a los "mártires" deben interpretarse como un acto de recuerdo privado, insuficiente para justificar la retirada del símbolo.

Por ello, el acuerdo municipal ha sido anulado por su "disconformidad con el ordenamiento jurídico". La sentencia también ha condenado en costas al Ayuntamiento de la localidad, a Izquierda Unida (IU) –como codemandada– y a dos particulares.

"Un símbolo cristiano"

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha celebrado la resolución, afirmando que "la cruz es un símbolo cristiano" y que no se puede usar la memoria histórica "para justificar la eliminación de símbolos religiosos".

"Cada vez tenemos más sentencias en esta dirección y vamos a seguir defendiendo cada cruz que quieran eliminar", ha asegurado Castellanos en un comunicado de Abogados Cristianos.