Una cruz franquista reabre la herida en un pueblo de Palencia: exigen que se cumpla la Ley de Memoria Democrática desde El Salvador

Una cruz franquista ha generado una auténtica batalla entre el alcalde del municipio palentino de Dueñas y un hombre residente en El Salvador pero con orígenes en la localidad. Julio César Monge nació en Bilbao, aunque vive desde hace más de tres décadas en el país centroamericano. Su padre y sus abuelos proceden de Dueñas y, aunque nunca hablaron de esta cuestión en el ámbito familiar, en una visita a la localidad en 2018, Monge constató que varios de sus antepasados habían sido fusilados durante la guerra civil española, según ha indicado en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

En concreto, se trataba de su tío abuelo Pedro González Gazopo, que era concejal por Unión Republicana y fue asesinado y enterrado en la fosa de Villamediana el 24 de septiembre de 1936. Además, David González Gazopo, también tío abuelo de Monge, fue fusilado el 7 de enero de 1937, y enterrado en el cementerio de Palencia, Alfonsa González Barajas, tía de su abuela, fue ejecutada el 31 de agosto de 1936, y Teófila Caballero González, prima de su abuela y que fue ejecutada asesinada en Villamediana.

En el año 2021, Monge visitó por segunda vez la localidad de Dueñas y fue en aquel momento cuando observó la Cruz de los Caídos en el bando franquista durante la guerra presente junto a la iglesia del pueblo, que califica como "un monumento de exaltación franquista". En ese momento comenzó su batalla. "Mandé una carta al Ayuntamiento de Dueñas a través de la embajada en El Salvador, tras leer la nueva Ley de Memoria Democrática, y le solicité amablemente la retirada de ese monumento porque ofende a mi familia y a otro montón de familias que tenemos fusilados", ha asegurado Monge a este medio.

El alcalde de Dueñas alude a los expedientes

La respuesta del alcalde de Dueñas, Miguel Ángel Blanco, del PSOE, no satisfizo a este ciudadano de El Salvador que se muestra convencido de que el regidor "no tiene la mínima intención de retirar ese monumento". El alcalde ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, que tras la solicitud de Monge el Ayuntamiento abrió un expediente informativo.

"En ese expediente lo primero que había que dilucidar era en que terreno estaba colocado, al estar lindando en una propiedad de la iglesia, y supimos que era de dominio público", ha afirmado, añadiendo que tras conocer la situación se procedió a abrir el expediente legal "para ver en que situación se encontraba ese elemento" que recuerda a los fallecidos del bando franquista procedentes de la localidad.

El Ayuntamiento de Dueñas notificó entonces a la Subdelegación del Gobierno para que, con el informe correspondiente, "diga como proceder". "No sabemos quienes son cada uno de los fusilados mencionados en el monumento y quienes son susceptibles de ser retirados, o si hay algún otro elemento que deba ser retirado", ha asegurado Blanco, que añade que cuando la Subdelegación les notifique el siguiente paso sería notificar a Patrimonio. "En el momento en el que tengamos todos estos expedientes se obrará en consecuencia", ha zanjado.

Monge asegura que la respuesta del alcalde "tiene trampa"

Monge ha asegurado que la respuesta del alcalde "tiene trampa". "Él dice que ha pedido opinión al subdelegado del Gobierno en Palencia, al que también hemos escrito varias veces. La respuesta del alcalde tiene trampa, porque la única entidad responsable de retirar estos monumentos son los Ayuntamientos. Es una evasiva muy notoria", ha asegurado.

Este ciudadano, además, ha recordado que Blanco es alcalde desde 2007 y que en las últimas elecciones de 2019 el PSOE obtuvo mayoría absoluta. "Es un dato que a los que estamos a miles de kilómetros nos deja alucinados, porque tiene mayoría para tomar la decisión que quiera, por lo que hay un notorio desinterés político para tomar esa decisión", ha añadido.

El alcalde, por su parte, ha recordado la labor en materia de memoria histórica que ha llevado a cabo su equipo de Gobierno. "En frente del monumento está una placa con el reconocimiento expreso a los más de 120 represaliados de Dueñas, cambiamos el nombre de la calle, pusimos Plaza de la Paz, y en 2008 se estableció el reconocimiento de esos represaliados", ha afirmado, recordando que se adoptço también la decisión de establecer un monumento funerario en el cementerio, de cuya construcción participó él mismo.

"He colaborado a título personal en la excavación de la fosa de la localidad de Villamediana con 27 mujeres represaliadas, hemos sacado restos en Valoria La Buena, hemos colaborado con la Asociación de Boadilla de Rioseco con una máquina peinando todo el perfil del cementerio. Ahora este señor desde la lejanía entiende que se tiene que solucionar todo de un día para otro", ha señalado. Además, Blanco ha recordado que han recuperado la bandera republicana del Ayuntamiento de Dueñas y que entre 2009 y 2010 se eliminaron todos los vestigios en la Casa Consistorial.

Monge ha reconocido esos pasos dados por el Consistorio pero no le parecen suficientes. "Eso ha sido aplaudido por mi familia y se lo hemos agradecido en esos momentos al alcalde, pero ahora estamos hablando de un monumento de exaltación de la dictadura que no ha retirado en 16 años que lleva de alcalde", ha insistido. Monge, además, se ha puesto en contacto con la responsable de memoria histórica del PSOE de Castilla y León, Beatriz García Prieto, y con la diputada por Palencia María Luz Martínez Seijo.

Monge insiste en que se trata de una cuestión "de voluntad política"

El ciudadano denunciante ha defendido que las resoluciones judiciales "han sido muy claras" en el sentido de que estas cruces "no tienen una connotación religiosa sino que son de exaltación franquista". E insiste en que no se trata de una cruz dedicada a todos los caídos. "Es una cruz de los caídos en la 'Cruzada Nacional', no está dedicada a todos los caídos y hace referencia a José Antonio Primo de Rivera", ha concretado Monge.

El alcalde, por su parte, ha señalado que hay que ver "quienes son cada uno" de los mencionados en el monumento y ha asegurado que "si hay que eliminar algún elemento se hará". "Este señor lo que quiere es el derribo y no se puede adoptar un derribo porque sí, hay que hacer un expediente administrativo", ha insistido.

Monge ha considerado que es "una barbaridad" que ayuntamientos del PSOE mantengan este tipo de monumentos mientras el partido a nivel nacional "desarrolla leyes que ellos incumplen". "Me parece incoherente. Esto no es un asunto coyuntural, ahora hay elecciones pero este tema trasciende las elecciones porque el alcalde lleva 16 años en el cargo. Es un tema de voluntad política", ha afirmado.

El alcalde de Dueñas: "Las cosas hay que hacerlas con cierta paz social y con consenso"

El ciudadano de El Salvador ha asegurado que no tiene "ninguna esperanza" con el alcalde de Dueñas y que ha pasado a ponerse en contacto con los políticos del partido a nivel provincial y autonómico. "Llevamos 80 años humillados, mis abuelos ya se murieron y no tenemos la vida eterna para esperar, solo estamos reclamando que un alcalde del PSOE no incumpla la Ley", ha afirmado.

Por su parte, Miguel Ángel Blanco, el regidor de Dueñas, ha defendido que "las cosas hay que hacerlas con cierta paz, con consenso y con mucha sensibilidad" al tratarse de nombres de vecinos de Dueñas. "Si a mi me dicen mañana que estoy incumpliendo la Ley el primero en cumplirla seré yo, pero me lo tiene que decir alguien", ha zanjado. Una batalla entre un alcalde palentino y un ciudadano de El Salvador que parece no tener visos de finalizar a corto plazo.

