Paralizan el derribo de la Cruz de los Caídos en un pueblo de Palencia: "Asimilar política a religión no tiene cabida alguna"

Abogados Cristianos ha ganado, de nuevo, una batalla en Castilla y León. La asociación ha logrado paralizar en los juzgados el derribo de una cruz en el municipio de Dueñas (Palencia), después de que el magistrado haya estimado las medidas cautelares presentadas.

En este sentido, además, ha condenado en costas a Izquierda Unida (IU), partido encargado de promover el derribo en el seno del Ayuntamiento de Dueñas, y a dos particulares que se habían personado en la causa.

De esta manera, en el auto emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Palencia, al cual ha tenido acceso este periódico, el juez considera que "pudiendo eliminarse el listado de 'los caídos' [...], ninguna objeción, desde la perspectiva del artículo 16.3 de la Constitución Española, puede haber para que un conjunto escultórico constituido por 'La Cruz y El Sagrado Corazón' se mantenga en la Plaza de la Paz -nunca mejor dicho-".

Miriam Chacón ICAL Abogados Cristianos entrega 12.000 firmas en la Diputación de Valladolid para pedir que se cuelgue la bandera de la familia

Todo parte de una moción aprobada en el pleno municipal del Ayuntamiento de Dueñas en noviembre de 2028 para la "retirada del monumento a los caídos", en referencia a la cruz, con los votos a favor del concejal de IU y la abstención de los ediles de PSOE y PP.

Sin embargo, el juez resalta que en su conjunto "no se comprende 'La Cruz' a la que antecede la imagen del 'Sagrado Corazón' porque, objetivamente apreciada, únicamente puede imbricarse con un sentimiento religioso (ex artículo 16 C.E.) que, desde luego, no puede considerarse patrimonio único de los denominados 'caídos'".

Para el magistrado, el conjunto de las dos esculturas "nada tiene que ver con las creencias religiosas de quiénes en la confrontación beligerante, [...], cayeron luchando en el llamado 'bando nacional'".

En este sentido, justifica que "a buen seguro, [...], también murieron creyentes que combatían en el 'bando republicano'". "Por lo demás, asimilar 'política' a 'religión', hoy no tiene cabida alguna", destaca el juez.

De esta manera, Abogados Cristianos solicitó la imposición de medidas cautelares en el marco de un recurso contencioso en el que pedía que se anulara la retirada al entender que supone "un ataque a la libertad religiosa y contra el patrimonio".

Desde la asociación han recordado que "en el pueblo se colocó una placa con los republicanos asesinados en la guerra civil, por lo que debería entenderse que ya hay reconocimiento en el pueblo a las víctimas de los dos bandos y no sólo a uno de ellos".

En este sentido, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha incidido en que "el derribo de esta cruz salió adelante gracias a la abstención del PP, algo que se está convirtiendo en una constante: la izquierda elimina símbolos religiosos de la vía pública con la connivencia del PP".