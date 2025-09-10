Dolor gastrointestinal, mareos y vómitos: investigan una intoxicación alimentaria en las fiestas patronales de Saldaña

La Guardia Civil de Palencia se encuentra investigando una intoxicación alimentaria ocurrida en la madrugada de hoy, durante la celebración de las fiestas patronales de Saldaña.

En torno a las 05:55 horas, diez personas que habían asistido a la verbena de fin de fiestas comenzaron a experimentar malestar y acudieron al centro de salud de la localidad. Los afectados presentaban síntomas como dolor gastrointestinal, mareos y vómitos, siendo atendidos por el personal sanitario.

Cuatro de los afectados fueron trasladados al Hospital Río Carrión de Palencia, aunque su estado de salud no reviste gravedad.

Ante la posibilidad de que el origen de la intoxicación esté relacionado con algún producto alimenticio distribuido durante la verbena, la Guardia Civil ha procedido a la recogida de diferentes muestras.

Este material será remitido a Sanidad para su análisis, con el fin de determinar si el incidente tuvo un origen fortuito o intencionado.