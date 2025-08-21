Frustran el robo de 66 viviendas en Palencia que un grupo criminal georgiano tenía como objetivo

La Policía Nacional ha logrado frustrar el robo de 66 viviendas en Palencia que habían sido marcadas como objetivo por un grupo criminal de origen georgiano durante este periodo estival. En total, seis personas han sido detenidas y los investigados dan por desarticulada la trama.

Se trata de un grupo criminal itinerante que estaba compuesto por cuatro hombres y dos mujeres, todos ellos de la misma nacionalidad. De ellos, cuatro fueron detenidos este pasado domingo, mientras que los dos restantes fueron arrestados este pasado miércoles.

A raíz de las primeras investigaciones, que comenzaron con la detención de los cuatro primeros implicados, fue posible localizar otros dos integrantes, precisamente quienes previamente marcan las viviendas.

Dado que los primeros detenidos no tenían vinculación con Palencia, los investigadores tenían la certeza de que contaban con apoyo de los otros componentes de la organización y que al ser puestos en libertad, se reunirían.

Y así sucedió. Todos juntos fueron interceptados por funcionarios de la Policía Nacional que se encargaban de la investigación. Con la detención, localizaron además dos vehículos de alta gama que habían sido alquilados el pasado 16 de agosto en el aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez, terminal 1, para cuatro días.

Durante el registro de los vehículos hallaron en uno de ellos dinero en efectivo por valor de 4.814,17 euros y documentación acreditativa de identidad de una de las integrantes, que hasta ese momento había estado indocumentada.

Con la desarticulación de esta banda, han logrado frustrar el posible robo de unas 66 viviendas que entre el 15 y el 17 de agosto fueron marcadas, según las coincidencias del modus operandi que detectaron los investigadores.

Al no intervenir ningún efecto robado en su poder, los agentes presuponen que no han llegado a materializar ningún robo al menos en esta ocasión.

A uno de los detenidos, a quien consideran los investigadores el líder de la banda delictiva, se le trasladará al Centro Internamiento de Extranjero de Madrid hasta que se materialice la expulsión de España hasta su país de origen, pues le consta una prohibición de entrada en el Espacio Schengen.

Dicha medida administrativa implica la prohibición de regreso durante 10 años. Los dos últimos detenidos han sido puestos a disposición judicial este jueves, decretando el juzgado su puesta en libertad con cargos.