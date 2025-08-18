El padre de Palencia que cambió de sexo denuncia a Sonsoles Ónega y varios colaboradores por transfobia

Francisca Javier con la denuncia en el Juzgado y abajo el momento tenso del programa Cedida y Atresmedia

La palentina Francisca Javier Avellaneda Martínez, mujer trans reconocida legalmente desde febrero 2024, ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Alcobendas contra la presentadora Sonsoles Ónega, varios colaboradores del programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3 y la productora Buendía Estudios S.L.

Así, el Juzgado madrileño ha acordado la incoación de diligencias previas por un presunto delito contra los derechos fundamentales contra la famosa presentadora, los colaboradores Valeria Vegas y Miguel Lago, una participante identificada como 'Paula' (madre de hijo trans) y la productora a raíz de la denuncia presentada por Francisca.

En el auto, firmado por la magistrada Maroto Cuenca, se acuerda citar a declarar a la denunciante el próximo 11 de noviembre y a los investigados entre el 17 y el 18 de noviembre.

La denuncia, a la que este medio ha tenido acceso, acusa a los implicados de un presunto delito contra la dignidad de las personas, previsto en el artículo 510 del Código Penal, por “acciones que entrañan humillación, menosprecio y descrédito” hacia Avellaneda por razón de su identidad sexual.

Hay que recordar que Francisca decidió cambiarse de sexo porque “se sentía mujer, tal y como refleja la ley”, una decisión tomada después de casi una década de lucha intentando recuperar a su hijo y para hacer cumplir con la ley y las resoluciones que dictaban con quien tenía que estar su hijo era con él.

“Como dice el poder notarial es algo que empiezo a reflejar en 2018, y nada tiene que ver con el tema de mi hijo, que cierto es que una vez consumado el cambio de género, mi interés era el saber si se vulnerarían mis derechos como mujer , igual que lo hicieron durante más de 10 años como hombre”, afirma.

Ahora su hijo, apunta que ya está emancipado, pero “en efecto en aquel momento tenía la patria potestad en exclusiva y custodia”.

"Espero que ahora como mujer trans se dejen de pisotear mis derechos y me entreguen a mi hijo", afirmó en su día, pero algo que todavía no se ha cumplido; al contrario, ha llegado a denunciar presiones y acoso, teniendo dos querellas en el TSJ de Castilla y León contra un magistrado de Palencia. Algo que vivió también en televisión hace cinco meses.

La historia de Francisca Javier Avellaneda es conocida desde hace años en esta Comunidad. El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León fue de los primeros en contarla. Una lucha para que se haga justicia con su hijo al que no ve pese a tener toda la razón judicial.

Así ocurrió

Según el escrito, la participación de Avellaneda en el programa, emitido el 7 de marzo de 2024, se produjo tras ser invitada para hablar sobre su “calvario judicial” en relación con esta imposibilidad de ver a su hijo desde hace más de nueve años. No obstante, sostiene que el espacio televisivo cambió el enfoque, poniendo en duda su identidad y su cambio de género.

En su intervención, la presentadora y varios colaboradores habrían utilizado reiteradamente su antiguo nombre masculino y términos como “este señor” o “troll”, además de cuestionar públicamente si padecía disforia de género, si se había hormonado y si su cambio de sexo podía suponer un “fraude de ley”.

Denuncia que la presentadora Sonsoles Ónega insistió: “Es más este señor, Francisca...” dirigiéndose nuevamente hacia él como hombre, “negando públicamente en un medio de comunicación lo que es vulnerando todos los derechos de mi persona”, critica.

También denuncian las palabras de la colaboradora Valeria Vegas: “Los medios de comunicación tienen una obligación, que es no traer gentuza, fíjate si soy llana, así te lo digo”.

Igualmente, critica que tuvo que soportar cómo se justificaba la comisión de los delitos de sustracción de menores cometidos por la madre del hijo, “por razón del sexo”.

Avellaneda afirma que fue “engañada” para acudir al plató con un guion distinto al que se le comunicó previamente. Algo que este medio ha podido corroborar con varias documentaciones ofrecidas.

“Se me ignoró, se me trató en todo momento como hombre pese a estar informados, me quitaron la palabra, me insultaron… fue acoso y derribo”, declaró.

También denuncia que, tras la emisión, el programa y fragmentos del mismo se difundieron en redes sociales como Facebook y TikTok, generando ataques e insultos contra su persona e incluso mensajes con deseos de muerte.

“Es algo que por mucho que quiera, nunca podré olvidar. Un dolor que aún perdura y que espero que en el juicio se haga justicia. Basta ya de la doble vara de medir y de que este medio de comunicación actúe como juez y verdugo”, expresó Avellaneda.

Además critica que les cortaron el micro y el derecho del uso de la palabra en el momento que ofreció datos de violencia de género que “no agradaron a la presentadora”.

Afirma que se “violaron mis derechos una vez más”, y teniendo en cuenta que fue el propio programa de Antena 3 quien se puso en contacto con ellos.

Ante esto, la denunciante solicita que se tomen declaraciones a Sonsoles Ónega, a los colaboradores Valeria Vegas y Miguel Lago, a la participante identificada como Paula y a responsables de la productora. También pide que se investigue la difusión posterior del programa en redes sociales. El próximo 11 de noviembre se verán las caras.