Pepe Álvarez (UGT) amenaza a la patronal: o hay acuerdo o cesará la negociación colectiva

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha cargado este miércoles en Palencia contra la patronal (CEOE y Cepyme), a quien ha amenazado con que hay acuerdo o no continuarán con la negociación colectiva. En este sentido, ha remarcado que "no tiene ningún sentido" que lleven más de un año con unas "expectativas abiertas" que provoca que el proceso de negociación colectiva vaya "mucho más lento".

Y es que para Álvarez no subir el convenio provoca que "muchas personas tengan dificultades para llegar a final de mes y llenar la cesta de la compra". Unas declaraciones que las ha hecho enmarcadas en una asamblea con delegados y afiliados de UGT en la provincia de Palencia, donde el secretario general ha apuntado a Ical que la patronal debe saber que puede elegir entre un "país ordenado, tranquilo, que reparte y negocia la riqueza" o un país con un "alto nivel de conflictividad", puesto que sin el acuerdo esta última "crecerá en España de manera exponencial".

Igualmente, ha recalcado que se tiene a los convenios colectivos en una situación de "precariedad absoluta", al tiempo que la patronal de España "quiere ganar más cada día" mientras las compañías suben dividendos de una forma muy importante, puesto que hace "mucho tiempo" que no existían unos beneficios como los actuales.

Por todo ello, Pepe Álvarez ha explicado la negociación ha de ser el "instrumento para poder repartir riqueza" que se produce en las empresas. Y por eso ha explicado que se ha hecho una "propuesta moderada" a Cepyme y la CEOE, donde han incluido una cláusula de revisión salarial flexible.

En este sentido, ha avanzado que se encuentran a la espera de respuesta, que será comunicado a lo largo de este mismo miércoles, aunque ha aclarado que la perspectiva que tienen no es buena porque Cepyme "sacó pegas" este pasado martes.

Reforma "histórica" de las pensiones

En otra orden de cosas, Álvarez ha calificado de "histórica" la reforma de las pensiones al tratarse de un acuerdo que "no recorta derechos" a los jubilados "ni trastoca a los actuales ni futuros pensionistas", puesto que plantea la necesidad de mejorar la recaudación y que "se tenga más dinero para poder pagarlas".

Unos motivos que han conducido al sindicalista a querer conseguir que el acuerdo "no se quede en el BOE, sino que forme parte de las cuestiones fundamentales de los trabajadores" de España. Y es que Álvarez ha invitado a los ciudadanos a que no permitan a los que claman que si ganan las elecciones lo cambiarán.

El líder de UGT a nivel nacional ha explicado que la reforma se sustenta gracias a dos bases, donde una de ellas ya está incluida en los Presupuestos Generales del Estado del presente ejercicio y en la que el Estado se hace cargo de las cuestiones que pagaba la Seguridad Social y que "no le eran propia", tal y como se trata de las pensiones no contributivas y otros asuntos que sumaban un volumen alrededor de los 21.500 millones de euros.

La segunda base sería la mejora de la recaudación en referencia a las cotizaciones, lo que se traduce que en de aquí hasta el 2050 en España se va a ir de forma "progresiva destapando las cotizaciones", algo que hará que se pase a ser un "país normal" en la Unión Europea, puesto que ahora mismo hay un tope del 50% más bajo que el de Grecia o Portugal.

Igualmente, Álvarez ha matizado que los empresarios "no pueden decir" que no preveían que la reforma fuera a ir en esta dirección, dado que cuando se rubricó el primer acuerdo se sabía de la "necesidad de su financiación". Asimismo, para el sindicalista tampoco pueden hablar de que sea un "sablazo" a las compañías, puesto que "no lo es".

Temprano asegura el Serla está activo y desmiente una negociación para discutir su mantenimiento

Por su parte, el secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, ha aseverado que en estos momentos el Serla continúa funcionando en toda la Comunidad y ha desmentido que se encuentren sentados en una mesa de negociación para discutir el mantenimiento o no de este servicio público, que se enmarca dentro de un acuerdo del Diálogo Social.

Ha apuntado que existe un planteamiento por parte de la Junta en el que han comenzado los trámites para desmantelar el Serla en la Comunidad, mientras que la última reunión se llevó a cabo en diciembre y se han realizado encuentros con la ministra de Trabajo, Reyes Maroto, aunque "no ha habido ninguna mesa de negociación".

No obstante, ha reconocido que ha pedido a Mañueco que el Serla se mantenga en la Comunidad y ha aclarado que no conocen el trámite, puesto que este servicio se "configura como una fundación en la que existe un Patronato", que es el que debe "tomar las medidas".

