Sin rastro de la osa y el osezno de la Montaña Palentina

Desde que el día 10 de junio la Junta de Castilla y León registrara imágenes del osezno en la entrada de la cueva se ha venido realizando una vigilancia continuada mediante observación a distancia de la cavidad, así como una monitorización continua de la osera mediante cámaras de fototrampeo y de vigilancia en tiempo real.

Al no registrar nuevas imágenes, el miércoles 15 de junio el operativo desplegado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se aproximó a la cavidad para realizar una prospección remota mediante videoscopio con infrarrojos sin observar indicios de la osa ni del osezno.

Una vez utilizados estos equipos sin éxito, se decidió la utilización de un dron de inspección de interiores, resistente a colisiones y con alta accesibilidad. Este equipo fue utilizado durante el día de ayer para alcanzar el interior de la cavidad donde se observó la osa con vida con cámaras endoscópicas durante los primeros días del operativo.

Durante el desarrollo del operativo en el día de ayer, si bien se pudo observar con detalle el interior de la cavidad donde se localizó la osa los primeros días, no se pudo localizar nuevos indicios o imágenes de la osa y del osezno en dicha ubicación.

Aun así, debido a que se trata de un complejo kárstico en una formación caliza, la cavidad donde se localizó a la osa y el osezno consta de numerosas galerías y pozos totalmente inaccesibles, por lo que no se puede descartar ninguna hipótesis, desde que la osa y osezno permanezcan en el interior de la cueva en otras cavidades o simas no exploradas o, incluso, que pudieran haber utilizado algún pozo o galería no localizado para su salida al exterior de la cavidad.

Por todo ello, el operativo de la Junta mantendrá la vigilancia en el entorno de la Peña de Santa Lucía por si se pudiera localizar en el exterior la osa o el osezno, e igualmente se mantendrán instalados los sistemas de seguimiento en tiempo real, los cuales se han ampliado durante la jornada de ayer a otros puntos próximos a la cavidad.

Despeñamiento de dos osos adultos en la Montaña Palentina

El operativo dirigido por la Junta, e integrado por personal técnico, veterinarios, agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y Patrullas Oso de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, con la colaboración de la Guardia Civil y de personal de campo de la Fundación Oso Pardo, comenzó el lunes 6 de junio gracias al aviso de varios particulares aficionados a la observación de fauna, que durante las últimas horas del domingo 5 de junio pusieron en conocimiento de la Junta de Castilla y León un episodio en el que un macho adulto de oso pardo, en plena época de celo, se enfrentó a una hembra acompañada de una cría, acabando los dos adultos despeñados por un gran cortado de varias decenas de metros.

El operativo desplegado por la Junta desde primera hora de la mañana del lunes 6 de junio pudo confirmar ese mismo día la muerte del macho, de 217 kg de peso, mientras se continuó con la búsqueda de la osa y el osezno.

Durante los días siguientes a la caída, se pudo confirmar con cámaras videoscópicas y de fototrampeo que la osa y el osezno se encontraban con vida, sin poder valorar el alcance de las lesiones de la osa.

Por ello, y localizándose en un primer momento a ambos ejemplares con vida, se aportó fruta, pienso y agua en diferentes puntos de la cavidad y se continuó monitorizando la zona para, en su caso, comprobar movimientos en el exterior de la osera.

Durante la semana pasada, al no observar nuevas imágenes de la osa y del osezno, se decidió iniciar las prospecciones remotas, utilizando para ello videoscopios y drones de inspección de interiores.

