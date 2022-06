1.500 plazas para un verano lleno de actividades infantiles y juveniles en la provincia de Palencia

El programa de dinamización infantil y juvenil del medio rural que la Diputación de Palencia ha elaborado para este próximo verano ofrecerá mil quinientas plazas en casi una veintena de actividades diversas, que llegarán a setenta y dos localidades de la provincia.

El diputado provincial del Área de Servicios Sociales, Alfonso Polanco; y el diputado provincial del Servicio de Juventud e Igualdad de Oportunidades, Juan Antonio Obispo, han presentado hoy este programa, junto con el coordinador de los Servicios Sociales, César Burón.

Polanco ha destacado el "esfuerzo organizativo que supone plantear esta oferta atractiva, diversa, multidisciplinar y con novedades con las que llegar a más de setenta localidades distintas repartidas por toda la geografía provincial".

Por su parte, Obispo recordó que el pasado verano alrededor de mil trescientos menores disfrutaron de estas actividades en sesenta y siete localidades, bajo el lema 'Ganas de verano en el pueblo', por lo que confió en que se mantenga esta buena acogida este año.

Las actividades, cuyo presupuesto se aproxima a los cuarenta y dos mil euros, se dirigen a niños y jóvenes de edades comprendidas entre los seis y los dieciocho años (varían en función del tipo de actividad). La oferta incluye este año cuatro propuestas más que en 2021 y más de la mitad de la oferta es novedosa.

Los diez talleres, cursos y actividades nuevos son dos enfocados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) —'Desafío Oca’s game' y 'Raider fotográfico'—, los de construcción y colocación de cajas nido y hotel de insectos; los talleres de circo, cometas voladoras y cocina ('Cocinando juntos'), 'Play in english', 'Pintando con fuego' y 'Fabrica tu robot'.

Los otros nueve talleres son de zumba-bailes latinos-funky, funky para todos, iniciación al 'parkour', patinaje, grafitis, escuela de la naturaleza, musicaventura, 'Pasa un día en La Roca' y escalada deportiva.

Además, también está el proyecto de 'Un día en la roca', donde el número de plazas por actividad también varía en función de su tipo.

El mínimo de once plazas por localidad en el taller de iniciación al inglés, 'Play in English', que se ofrecerá a niños y niñas a partir de seis años en Báscones de Ojeda, Villasarracino y Villaumbrales al máximo de treinta y seis plazas de 'Pasa un día en La Roca', una jornada de excursión multiaventura con hasta once modalidades deportivas al aire libre, para que niños y niñas del medio rural nacidos entre 2005 y 2014 conozcan y visitan esta instalación situada en la capital palentina.

