Exitoso balance de los dos primeros meses de la nueva junta directiva de la Asociación de Amigos de la Catedral de Palencia

Desde que se constituyera la nueva junta directiva de la Asociación de Amigos de la Catedral de Palencia, el pasado 18 de marzo, la actividad desarrollada ha sido intensa y muy extensa. Es un objetivo preferencial de dicho colectivo sumarse a los actos y eventos organizados para la conmemoración del VII Centenario de la Catedral de Palencia.

Así, en rueda de prensa celebrada en el Casino palentino, se dieron a conocer las iniciativas, programa de actividades y proyectos puestos en marcha. Seis son los grandes fines estratégicos abordados y expuestos por José María Nieto Vigil- presidente de la asociación, con la presencia de todos los medios de comunicación locales:

En primer lugar, las relaciones externas 'Juntos somos más fuertes'. En este sentido se señaló la relación de fundaciones, instituciones, asociaciones y colectivos con los que se están manteniendo reuniones de trabajo, colaboración recíproca y proyectos compartidos: Ayuntamiento de Palencia, Casino, Ateneo, Fundación Antonio Font de Bedoya, Asociación de Artistas Plásticos Palentinos, Universidad Popular de Palencia, Ayuntamiento de Ampudia, Hermandad de Cofradías Penitenciales, IES Jorge Manrique, Ayuntamiento de Paredes de Nava, ACT Fernando III el Santo, Centro de Iniciativas Turísticas Rurales, entre otras muchas. En la unión está la fuerza, mientras que la dispersión de recursos es causa de debilidad. En el futuro inmediato, antes de verano, habrá nuevos encuentros con la Diputación Provincial, UNED y ACUP (Asociación Cultural Universitaria Palentina).

En segundo lugar, el objetivo de comunicación para "hacernos más visibles", de manera cuidadosa, se ha designado a un responsable de medios de comunicación, el periodista Marco Antonio Porras. Será él quien se encargue de divulgar a través de la prensa la actividad de la asociación, encargándose de las convocatorias y de la gestión de entrevistas y reportajes. La asociación es muy consciente de esta labor y por ello es un objetivo prioritario. También se aspira a construir una página web, y estar presentes en las redes sociales, eso sin olvidar una comunicación interna, más fluida y frecuente, con los socios, para mantenerles informados y al corriente del trabajo de la Junta Directiva.

Asimismo, juega un importante papel la captación de socios. La Asociación de amigos de la Catedral carece de financiación externa, ni subvenciones de ninguna institución. Así ha sido su pretensión a lo largo de los más de cuarenta años de su trayectoria. No quiere ni aspira a tenerla, es por eso que se mantiene con los recursos aportados por sus socios (cuota, donativos y colaboraciones). Ciento treinta y siete socios son con los que cuenta en la actualidad, de ahí la necesidad de proceder a desarrollar campañas de captación de nuevos socios. Desde el pasado 18 de marzo, se han incorporado más de una veintena de nuevos miembros, cuyas altas han sido tramitadas a través de la Junta Directiva. El horizonte para los próximos meses, antes de finalizar el año, es superar los trecientos.

En su extenso programa de actividades, tiene como objetivo divulgar, conocer, promocionar y proteger: muchas y variadas son las actividades para los próximos meses.

Además, se va a proceder a presentar la asociación en diferentes foros y lugares, tanto en la capital como en la provincia. ACT Fernando III el Santo (20 de mayo), Ampudia (27 de mayo), Paredes de Nava (11 de junio), Fuentes de Valdepero (2 de agosto), Ateneo (19 de septiembre) y, pendientes de cerrar fechas en junio en Monzón de Campos, Dueñas, Villamuriel de Cerrato y Guardo. En septiembre en la Universidad Popular de Palencia y durante el último trimestre del año en curso, en otros lugares, como Madrid y Torrelobatón (Valladolid).

Seminarios monográficos sobre la Catedral

Uno de ellos se va a desarrollar en el Casino de Palencia (cuatro ponencias) y otro en la Universidad Popular de Palencia (cinco ponencias). Ya están cerrados e intervendrán reputados historiadores e investigadores: José Luis Calvo Calleja (Delegado diocesano de Patrimonio y comisario de la Exposición “Renacer); Fernando Méndez (Coordinador de la Fundación VII Centenario); Jesús Coria Colino (Escritor, historiador e investigador); Arturo Polanco Pérez (Historiador y Director del IES Jorge Manrique); José María Nieto Vigil (Historiador y presidente de la Asociación); Marco Antonio Porras (Periodista e investigador); Eliel Fernández Curieses (Profesor de la UPP); Santiago Hernández Hurtado (Arquitecto. Director de la Escuela-Taller de la Catedral)…

Conferencias: en junio, en septiembre y diciembre, ya cerradas

El acto inaugural tendrá lugar el próximo día 19 de mayo, a las 20.00, con una entrega de placas a los tres primeros presidentes de la asociación y a los dos deanes que todavía nos acompañan y que en su momento fueron vicepresidentes, según recogen los estatutos. Y una conferencia impartida por el Exmo y Rvdmo. Obispo de Palencia, D. Manuel Herrero Fernández, que será presentado por el presdiente del Cabildo Catedralicio, M.I D. Ángel de la Torre. La introducción del acto correrá a cargo de José María Nieto Vigil.

CONFERENCIAS: hasta el final de año están programadas tres, junio, septiembre y diciembre.

EXPOSICIÓN COLECTIVA PICTÓRICA SOBRE LA CATEDRAL: en colaboración con la Asociación Thieldón, que agrupa a los más importantes artistas plásticos palentinos (Antonio Guzmán Capel, Álvaro Reja, Fernando Escobar, José María Manzano….), se está preparando una exposición colectiva itinerante con el tema de nuestra catedral. Es un proyecto que disfruta de una notable aceptación y una magnífica acogida

Otras actividades están pendientes de formalizarse, como es un concierto durante las Fiestas patronales de San Antolín, un acto importante en la conmemoración de la consagración de la Catedral (19 de noviembre) y visitas guiadas a los lugares escondidos de la seo palentina, aquellos que no son accesibles para el público.

5) ¡¡¡¡IMPORTANTÍSIMO!!!! IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES CULTURALES. No existe y es una buena manera de presionar a las instituciones públicas y privadas para acometer proyectos y, a la vez, establecer colaboraciones recíprocas con los diferentes colectivos asociativos culturales. Nos preocupa el mundo rural y hay que contribuir a dar luz, color y calor a esos pueblos de nuestra Castilla envejecida, silenciada y olvidada que languidece y se apaga. Ya son varias las asociaciones que se han integrado en el proyecto, tanto de la capital, como de la provincia. En septiembre se pretende constituir oficialmente y presentarse ante los medios de comunicación.

6) MODERNIZACIÓN: se ha actualizado la base de datos; se ha formateado un nuevo modelo de ficha de socio, se han abierto tres cuentas de correo electrónico –una de ellas exclusiva para comunicación-; se está terminando la elaboración de un nuevo logotipo de la asociación, a cargo del arquitecto Santiago Hernández; se han iniciado contactos para abrir las redes sociales y página web con diversos profesionales del sector y, en definitiva, intentar estar en el mundo de las TICs , tan necesarias e importantes para la divulgación y difusión del rico patrimonio, material e inmaterial, de nuestro primer templo de la Diócesis.

José María Nieto Vigil terminó su exposición invitando a la colaboración y participación ciudadana. Concluyó señalando: “Uno no puede defender aquello que no ama y –a la vez-, uno no puede amar aquello que no conoce”. La presentación de la rueda de prensa fue efectuada por Evaristo Urraca, presidente del Casino, que estuvo acompañado por el anterior presidente de la Asociación, Jesús Coria.

Sigue los temas que te interesan