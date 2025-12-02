Muere José Luis Avello, maestro de varias generaciones de historiadores y arqueólogos de León: "Fue una figura esencial"

La Universidad de León (ULE) ha comunicado con "profundo pesar" el fallecimiento de José Luis Avello Álvarez, profesor titular jubilado del departamento de Patrimonio Histórico-Artístico y de la Cultura Escrita, y maestro de varias generaciones de arqueólogos e historiadores que han pasado por la institución académica.

Avello Álvarez, nacido en 1948 en Valdés-Asturias, fue una "figura esencial" en la consolidación de los estudios de arqueología y patrimonio de la ULE, a la que dedicó más de cuatro décadas de docencia e investigación, desde los primeros años en el Colegio Universitario de León, origen de la actual universidad, hasta su trayectoria como profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras.

Protagonizó una vida académica que fue "ejemplo de rigor, compromiso y vocación, capaz de despertar la curiosidad científica y el pensamiento crítico" de quienes pudieron aprender a su lado, según han destacado desde la ULE.

"Hoy su pérdida, según recuerdan sus compañeros, deja un vacío difícil de llenar en la comunidad universitaria de León, tanto por su extraordinaria labor académica como por su calidad humana", han añadido.

Un "investigador incansable" que también fue reconocido por su "contribución al estudio de la arqueología medieval, el patrimonio artístico leonés, la arquitectura militar y la historia y arte judío en España, cuyo impacto fue decisivo para la comprensión del pasado leonés y la proyección social de la propia universidad".

Tuvo especial relevancia su dirección de las campañas de excavación del Castro de los Judíos de Puente Castro, "una labor continuada y formativa en la que, junto con el profesor Jorge Sánchez-Lafuente, impulsó investigaciones que hoy son referencia nacional".

Siendo este proyecto el primer contacto real con la arqueología de muchos estudiantes durante las excavaciones. También ha protagonizado publicaciones sobre iconografía romántica durante su labor científica, o sobre patrimonio arquitectónico, arte judío hispánico y estudios interdisciplinarios en colaboración con compañeros de la ULE y otras instituciones.

Avello fue un maestro "en el sentido más pleno" durante las cuatro décadas en las que ejerció, dirigiendo tesis doctorales, memorias de licenciatura y varios trabajos de investigación. Formó a incontables estudiantes que hoy son profesionales de la arqueología, la gestión patrimonial y la historia del arte en Castilla y León y Asturias.

Quienes fueron sus estudiantes recuerdan aún su "cercanía, empatía y disposición constante a ayudar y su particular sentido del humor, capaz de desarmar tensiones y dar consuelo en momentos difíciles". "Para muchos, fue un refugio y un auténtico referente humano y docente", añaden en el comunicado remitido por la ULE.

Desde sus primeras clases de Arte Prehistórico y Arte Antiguo hasta su consolidación como profesor titular de Historia del Arte, José Luis Avello encarnó una forma de entender la universidad basada en el rigor, la pasión por el conocimiento y la generosidad intelectual. Fue el maestro de toda una generación de arqueólogos y humanistas, un investigador respetado y una persona profundamente querida.

La Universidad de León desea expresar su más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y antiguos alumnos, al tiempo que reconoce y honra la huella que deja en nuestra institución y en el patrimonio histórico-artístico de León. Su magisterio, su trabajo y su humanidad permanecerán siempre vivos en nuestras aulas, en nuestros proyectos y en nuestra memoria colectiva.