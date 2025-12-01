Una pizza de León que cuesta 22 euros es la segunda mejor de España: lleva sabroso guanciale y aceite de nuez

La Montenegro, que se elabora en León, segunda mejor pizza de España Fotografía: Concurso La Mejor Pizza de España

La pasada semana, EL ESPAÑOL de Castilla y León les contaba que dos pizzas de nuestra Comunidad se colaban entre las 15 mejores de España dentro del Campeonato de España de Pizzas ‘La Mejor Pizza’.

Las pizzas seleccionadas de nuestra región eran ‘La Montenegro’ del Restaurante La Felisa en León y la ‘Francy Vincy’ de la Pizzería Siciliana Kuró. Pasaban el cribado tras sumarse las notas del público y también de los inspectores que pasaban por los establecimientos hosteleros participantes.

Este lunes, 1 de diciembre, se ha celebrado la gran final en Barcelona, en concreto en el recinto Yellow Park y la pizza leonesa ha conseguido un gran premio.

El jurado ha decidido que la mejor pizza es la que ha presentado el Restaurante Harinella en Valencia, con su Kaori Chan, mientras que La Montenegro, de La Felisa en León se ha llevado el segundo premio.

El podio y la tercera plaza se lo ha llevada La Bicicleta Pizzería con su Circus, en un premio que se ha ido a Dos Hermanas (Sevilla).

Se puede decir que la segunda mejor pizza de España se come en nuestra Comunidad. En concreto en León tras este premio.

La Montenegro

La Montenegro lleva de ingredientes: provola agerola, champiñones, shiitakes, guanciale, crema a base de yema de huevo, pimienta negra, grasa de guanciale y pecorino coratino, avellanas, aceite de nuez infusionado en trufa negra natural y trufa negra rallada.

Se trata de una pizza blanca, una interpretación de una carbonara unida a los ingredientes de un bosque de otoño en el que predomina el umami, los toques terrosos de los hongos y la avellana maridados con una crema de carbonara que une todo el conjunto. Su precio es de 22 euros.

Serán muchos los que, tras el premio, se pasen por el lugar para probarla.