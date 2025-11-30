La suerte sonríe a La Bañeza: un acertante de La Primitiva gana más de 700.000 euros

La administración de Loterías de la calle El Reloj del municipio leonés de La Bañeza donde se ha vendido el boleto agraciado en el sorteo de este sábado

La suerte ha sonreído este sábado al municipio leonés de La Bañeza y un acertante del sorteo de la Lotería Primitiva ha ganado más de 700.000 euros. Un boleto agraciado con un premio de Primera Categoría, es decir, con seis aciertos, ha sido vendido en el despacho receptor número 45.540 de la localidad leonesa, concretamente en la calle Reloj, número 15. La persona agraciada se ha llevado un total de 706.733,41.

Además, ha habido otro agraciado de Primera Categoría en el municipio alicantino de Almoradí y dos de Segunda Categoría en la localidad riojana de San Asensio y en Madrid. En el sorteo de este sábado no ha habido acertantes de Categoría Especial por lo que un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 49.000.000 de euros en el próximo sorteo.