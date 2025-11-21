El bar soriano de la suerte lo vuelve a hacer: reparte miles de euros gracias a La Primitiva

El sorteo de La Lotería Primitiva celebrado este jueves 20 de noviembre ha dejado de nuevo la suerte en Soria, y otra vez en el bar Los Álamos.

En esta ocasión, un boleto validado en este establecimiento, situado en la calle Marqués de Cerralbo, s/n, ha resultado premiado con un premio de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario).

No es la primera vez que ocurre en este conocido bar soriano. Por ejemplo, el pasado 1 de noviembre entregó un premio de 136.000 euros al único boleto de cinco aciertos más el complementario. Aunque su mayor logro fue dar el premio gordo en 2018.

El agraciado recibirá 66.021,76 euros, según confirmó la Delegación de Soria de Loterías y Apuestas del Estado.

En el sorteo no se registraron boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos).

Por ello, el fondo destinado a ambas categorías pasará a incrementar el bote del próximo sorteo, en el que un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría hacerse con 43 millones de euros.

Además del boleto sellado en Soria, otros dos premios de Segunda Categoría fueron validados en el Despacho Receptor nº 86.205 de O Porriño (Pontevedra) y en la Administración de Loterías nº 1 de Barco de Valdeorras (Ourense).