Ingresa en prisión un hombre de 41 años por exhibicionismo ante menores en un centro comercial de Ponferrada

El Juzgado de Guardia de Ponferrada decretó el ingreso en prisión para un hombre de 41 años de edad al que agentes de la Policía Nacional detuvieron como presunto autor de un delito de exhibicionismo, cometido en la tarde del pasado domingo en el centro comercial La Rosaleda.

La intervención policial se inició tras la denuncia presentada por la madre de un menor, quien relató que un individuo había realizado actos de exhibicionismo frente a su hijo en el interior del aseo del centro comercial. Según la denunciante, el hombre llamó la atención del menor hablándole expresamente para que se fijara en sus genitales.

A partir de esta información, los investigadores realizaron las gestiones necesarias para su identificación, localización y posterior detención y, durante la investigación, se recibieron otros testimonios que apuntaban a comportamientos similares.

Así, varios menores informaron de que el mismo individuo se dirigió a ellos mediante gestos para que le siguieran, lo que les generó desconfianza y desconcierto, por lo que salieron corriendo en busca de sus progenitores, que, al perderles de vista, iniciaron su búsqueda por todo el centro comercial.

Finalmente, el sospechoso fue localizado y detenido por los agentes de la Policía Nacional y, una vez finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada, quien decretó su ingreso en prisión.