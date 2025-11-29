Muere un joven intoxicado por monóxido de carbono en su vivienda de Bustillo de la Vega

Imagen de un vehículo de los bomberos de la Diputación de Palencia Brágimo Ical

Un joven de 34 años ha fallecido este viernes tras resultar intoxicado por monóxido de carbono en el municipio palentino de Bustillo de la Vega. La Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido un aviso a las 21:13 horas que informaba de una intoxicación por monóxido de carbono en la calle Camino del Monte, en Bustillo de la Vega (Palencia).

El 112 ha avisado a Emergencias Sanitarias-Sacyl, Guardia Civil de Palencia y Bomberos de la Diputación de Palencia. Emergencias sanitarias ha enviado al domicilio al médico del Punto de Atención Continuada (PAC) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Los servicios de emergencia han confirmado en el domicilio con medidor un resultado positivo en nivel de monóxido de carbono y el fallecimiento de la víctima.