Herido por arma blanca un joven de 25 años en una pelea en Ponferrada

Un joven de unos 25 años ha resultado herido de arma blanca en la madrugada de este sábado en el municipio berciano de Ponferrada. Según ha informado el Servicio de Emergencias Castilla y León, sobre las 4:26 horas se recibió una llamada alertando de una pelea en la calle Doctor Fleming, en la que estaban participando más de diez personas, y en la que una persona presentaba cortes en las manos.

El herido ha sido trasladado por la Policía al centro de salud de Picotuerto para recibir asistencia.